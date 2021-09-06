Sertleşme sorununa iyi gelen beslenme: Akdeniz diyeti

Akdeniz diyeti olarak bilinen beslenme prensiplerinin olumlu etkileri yıllardan beri biliniyor. Zeytinyağı, baklagiller, meyve ve sebzelerin ve nispeten düşük miktarda kırmızı etin bir arada bulunduğu Akdeniz diyetinin ereksiyon sorunlarına karşı olan faydaları yeni araştırmalarla ortaya konuyor.

Yapılan bazı çalışmalara göre bol sebze ve meyve yemek ereksiyon problemlerine karşı koruyucu etki gösteriyor. Tıbbi adı erektil disfonksiyon bozukluğu olan ve günlük konuşma dilinde iktidarsızlık olarak anılan sorun, yeşilliklerin sık tüketildiği Akdeniz diyetiyle kontrol altına alınabiliyor.

Kalp hastalıkları, tip 2 diyabet, depresyon ve demans (bunama) riskini azalttığı bilinen Akdeniz tipi beslenme, belli bir yaştan itibaren erkeklerin 3’te 1’ini etkilediği tahmin edilen sertleşme sorunları üzerinde olumlu etki gösteriyor. Bunun sebebi ise Akdeniz tipi beslenmenin damar sağlığına olan olumlu etkisiyle açıklanıyor.

Akdeniz diyeti düzgün kan akışını koruyor

Avrupa Kardiyoloji Derneği kongresinde sunulan bir araştırmaya göre, yüksek tansiyon sorunu yaşayan erkeklerin erektil disfonksiyon yaşama olasılığı normal tansiyon değerlerine sahip yaşıtlarına göre iki kat daha fazla. Akdeniz diyeti de kan basıncını düşürmek ve düşüklüğünü korumak açısından harika bir beslenme düzeni olarak öne sürülüyor. Dolayısıyla sertleşme sorunları ile mücadele eden erkeklerin beslenme düzeni için harika bir seçenek haline geliyor.

Araştırmalar, Akdeniz diyetine bağlı kalan erkeklerin daha yüksek koroner akış rezervine sahip olduğunu gösteriyor. Bu durum, bu erkeklerde “gerektiğinde” kan akışının daha iyi şekilde artabildiği anlamına geliyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında yapılan bir bilimsel çalışma, zeytinyağı ve kabuklu yemişler, meyveler, sebzeler ve balıklar gibi doymamış yağları yüksek bir Akdeniz diyeti ile beslenen erkeklerin, daha fazla et ve yüksek yağlı süt ürünleri tüketenlere göre erektil disfonksiyon geliştirme olasılığının daha düşük olduğunu buldu.

Taze meyve, salatalar, kuruyemişler, bakliyat, zeytinyağı ve somon gibi yiyecekler Akdeniz diyetinin temel öğeleri olarak sıralanıyor. Bu yiyeceklere ağırlık vermek sadece diyabetin önlenmesi ve kalp sağlığı için değil, enflamasyonu önlemek ve beyin fonksiyonlarını iyileştirerek yaşlanma belirtilerini yavaşlatmak açısından da oldukça etkili. Tüm bunların cinsel yaşama olumlu etki ederek performansı korumaya yardım ettiği belirtiliyor. İnflamasyonu önleyen besinleri merak ediyorsanız tıklayın!

Hem gençlikte hem yaşlılıkta etkili

JAMA Network Open dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre meyve-sebze ve doymamış yağ oranı yüksek, et ve tam yağlı süt oranı düşük bir diyetle beslenen erkeklerin ileriki yaşlarda sertleşme sorunu yaşama riski azalıyor. Bu çalışmada, Akdeniz tipi beslenme ile yaşanan yükselen arginin seviyesinin nitrik oksit aktivitesini de arttırdığı tespit edilmiş. Bu da kanı cinsel organa ulaştıran damarların sağlığını olumlu etkiliyor. Kan damarlarının rahatlaması, oksijen ve kan akışının artması sayesinde sertleşme probleminin önüne geçilebiliyor.

Başka bir araştırmada ise bilim insanları, yaşları 40 ile 75 arasında değişen 21.469 erkeği 16 yıl boyunca takip etti. Çalışmanın başlangıcında, erkeklerin hiçbirinde sertleşme problemi veya erektil disfonksiyona katkıda bulunabilecek inme, şeker hastalığı veya testis kanseri gibi sağlık sorunları yoktu. Akdeniz diyet planlarına bağlı kalan erkeklerin, doymuş yağ oranı yüksek ve ürünü düşük diyetler yiyen erkeklere kıyasla, erektil disfonksiyon geliştirme ve sertleşme sorunu yaşama ihtimalinin en düşük düzeyde olduğunu buldular. Bazı uzmanlar ise Akdeniz diyetinin cinsel fonksiyonları iyileştirmesinin sürpriz olmadığını söylüyor.

Spor da çok önemli!

Erektil disfonksiyon en çok 70 yaşın üzerindeki erkeklerde görülse de artan sayıda genç erkek ereksiyon sorunları bildiriyor. Araştırmacılar ise bu bulgulardan yola çıkarak genç erkeklerin hangi yaşam tarzı değişiklikleri ile sertleşme sorununun önüne geçtiğini bulmaya çalışıyor. Konuyla ilgili bir araştırma sonuçlarını paylaşan Atina Üniversitesi’nden Dr. Athanasios Angelis, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Çalışmamızda, Akdeniz diyeti tüketmek daha iyi egzersiz kapasitesi, daha sağlıklı arterler ve kan akışı, daha yüksek testosteron seviyeleri ve daha iyi erektil performans ile bağlantılıydı. Mekanizmaları incelememiş olsak da bu diyet düzeninin kan damarlarının işlevini artırarak ve orta yaşta meydana gelen testosteron düşüşünü sınırlayarak zindeliği ve erektil performansı iyileştirebileceği makul görünüyor”

Dr. Angelis, "Bulgular, Akdeniz diyetinin vasküler sağlık ve yaşam kalitesi ile hipertansiyon ve erektil disfonksiyonu olan orta yaşlı erkeklerde çeşitli parametrelerin korunmasında rol oynayabileceğini gösteriyor." diyerek sertleşme sorunu yaşayan orta yaşlı erkekler için de problemin ilerlemesinin önüne geçmek için Akdeniz tipi beslenmeyi işaret etti.

“Beslenmede zeytinyağını tercih edin”

Ortalama yaşı 67 olan 660 Yunan erkeği üzerinde yapılan bir araştırmada, zeytinyağı kullanan erkeklerin testosteron yüksekliğinin daha iyi durumda olduğu bulundu. Bu durum, erektil disfonksiyon riskini azaltıyor ve erkeğin cinsel ilişki için yeterli ereksiyonda olmasını sağlıyor. Araştırmacılara göre, orta yaşlı ve yaşlı erkeklerin cinsel kapasitesi esas olarak düzenli egzersize ve sağlıklı beslenmeye bağlıydı. Akdeniz diyetinin sertleşme problemini %40 oranında azaltabileceği kaydedildi.

Akdeniz tipi beslenmenin diğer bir yararını da 2014 yılında akademisyen Fernando Azpiroz ortaya çıkardı. Akdeniz diyetinin gaz sorununa etkisini araştırıldı ve bu beslenme tipinin bağırsaklarda gaz oluşma ihtimalini %28 oranında azalttığı bulundu. Görünen o ki Akdeniz diyeti sadece sertleşmenin değil, erkeklerde gaz probleminin hem sosyal hayatı hem de cinsel hayatı olumsuz etkilemesinin de önüne geçebiliyor. Gaz yapan yiyecekleri öğrenmek için tıklayın.