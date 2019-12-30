Gaz yapan yiyecekler

Posa ve şeker yönünden zengin yiyecekler, bağırsaklarda sindirim sırasında çıkan gaz miktarını artırır. Bu yiyecekleri tanımak ve nasıl tüketileceğini bilmek gaz sorununu azaltabilir.

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Gaz yapan yiyecekler

Yediklerimiz neden gaz yapar?

Gaz, yiyeceklerin sindirimi sonucunda oluşan doğal bir durumdur ve farkında olarak veya olmayarak günde ortalama 10 kez vücuttan atılır. Gazın günlük hayatı etkileyecek dereceye gelmesinin sebebi, midede yiyeceklerin iyi sindirilmeden bağırsaklara gitmesidir. Bu durumda bağırsaklar fazla mesai yapar ve gaz üretimi artar. Besinlerin midede iyi sindirilmemesinin sebebi genellikle iyi çiğnenmemeleridir. Bunun dışında lifli ya da diğer adıyla posalı gıdalar ile şekerli yiyeceklerin tüketimine bağlı olarak gaz artabilir. Bağırsaklarda sindirimi kolaylaştıran lifli gıdalar, kontrolsüz tüketildiklerinde gaz yapar.

 

Gaz yapan yiyecekler nasıl yenmeli?

Gaz sorununu azaltmak için gaz yapan yiyecekleri tüketmemek yanlıştır. Doğru çözüm yolu, gaz yapan yiyecekleri bir arada veya aynı gün tüketmemek olabilir.

 

GAZ SORUNU NEDEN OLUR?

 

Gaz yapan yiyecekler hangileridir?

Aşağıdaki listede şeker veya yüksek besin lifi nedeniyle gaz yaptığı bilinen bazı gıdaları bulabilirsiniz. Ancak bu liste gaza neden olan gıdaların tam listesi değildir. Yaş aralığınıza, vitamin, mineral ihtiyacınıza ve sağlık koşullarınıza en uygun beslenme programı için bir uzmana danışabilirsiniz.

 

  • Fasulye
  • Nohut
  • Mercimek
  • Soğan
  • Patates
  • Lahana
  • Enginar
  • Bezelye
  • Karnabahar
  • Kereviz
  • Brüksel lahanası
  • Kuşkonmaz
  • Brokoli
  • Havuç
  • Salatalık
  • Turp
  • Yeşil biber
  • Muz
  • Elma
  • Armut
  • Portakal
  • Kuru erik
  • Kuru üzüm
  • Kayısı
  • Şeftali
  • Süt
  • Süt ürünleri
  • Dondurma
  • Peynir
  • Buğday
  • Yulaf kepeği
  • Gazlı içecekler ve meyve suları

 

Kısa kısa gaz yapan yiyecekler hakkında merak ettikleriniz...

 

Kestane gaz yapar mı?

Kestanenin kabızlık yaptığı biliniyor. Kestane tüketme yoğunluğuna bağlı olarak yetişkin ve bebeklerde çeşitli sindirim sorunlarına neden olabilir. Tükettiğiniz miktara dikkat etmenizde fayda var. Kestanenin mide ve bağırsaklarınıza ilişkin olumsuz bir etkisini gördüyseniz tükettikten sonra  çay, ıhlamur, papatya çayı gibi besinler tüketebilirsiniz.

 

Kereviz gaz yapar mı?

Lif yani posalı ve yüksek miktarda şeker içeren besinler gaz sorunu yaşamanıza neden olabilir. Kereviz ise lifli bir besindir bu nedenle tüketim sıklığına bağlı olarak gaz problemi yaşamanıza sebep olabilir. Kerevizi tüketirken yediğiniz miktara dikkat ederseniz ve çok çiğnerseniz ciddi bir problemle karşılaşmayabilirsiniz.

 

Bezelye gaz yapar mı?

Bakla, kurufasulye, bezelye gibi baklagiller gaz yapar. Vücudumuz bu besinleri sindirirken bağırsakta çeşitli gazlar açığa çıkıyor bu da şişkinliğe neden oluyor. İşte bu nedenle dikkatli tüketmeniz gereken besinlerden biri de bezelye...

 

Turp gaz yapar mı?

Bazen çiğ tüketilen sebzeler gaz problemlerine neden olabiliyor. Bu nedenle turp da gaz artıran besinler arasında bulunuyor. Bu nedenle turp yerken yavaş yavaş yemeye ve uzun uzun çiğnemeye özen gösterin.

 

KARIN ŞİŞKİNLİĞİ NEDEN OLUR?

 

Gaz sorununa yogayla çözüm

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Yorumlar
5
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    12 Eylül 2019 Perşembe 01:12

    Tavuk Döner Gaz Yaparmı??

    Cevapla
  • Misafir
     
    30 Ağustos 2019 Cuma 01:59

    Direk aç kalın diye yazsaydınız

    Cevapla
  • Misafir
     
    16 Ocak 2019 Çarşamba 13:57

    bişey kalmadı zaten

    Cevapla
  • Misafir
     
    28 Ocak 2019 Pazartesi 13:27

    aynen ya haha

  • Misafir
     
    09 Nisan 2016 Cumartesi 01:53

    beyaz lahana

    Cevapla

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