Yıl dönümü etkisi (tepkisi) nedir? Yıl dönümü etkisine karşı ne yapmak gerekir?

6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Bu atlatılması zor olayların yıl dönümleri de oldukça sancılı olabiliyor.

Yıl dönümü etkisi (tepkisi) nedir? Yıl dönümü etkisine karşı ne yapmak gerekir?
Sağlık
Giriş: 06 Şubat 2025 10:00
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"Yıl dönümü Etkisi", önemli bir olayı işaret eden bir tarihte oluşan rahatsız edici hisler, düşünceler veya anıların bir koleksiyonudur. Bugünlerde üzgün, sinirli, endişeli, içe kapanmış veya uyuyamıyor olabilirsiniz; bu duygusal durumlarınızı yaşanan travmatik olayla ilişkilendirebilirsiniz. Böyle durumlarda tarih yaklaştıkça kötü anılar yeniden yüzeye çıkmaya başlar ve bir travmanın yıllık yankısını deneyimlediğinizi fark edersiniz. Yıldönümü tepkileri deneyiminizin travmasını henüz atlatamadığınızın da işareti olabilir. Bu nedenle, yaklaşmakta olan zor bir tarihiniz varsa, yıl dönümü etkisiyle başa çıkmanıza yardımcı olmak için deneyebileceğiniz bazı yöntemler şunlardır:


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Önceden plan yapın

Takviminize göz atın. Yaklaşan ve anıları olan tarihlerin farkında olun. Bu yıl dönümü tarihlerine kadar geçen günlerin veya haftaların sizin için zor olabileceğini kendinize hatırlatın.


Hazırlıklı olun

Daha önce yıldönümü etkisi yaşadıysanız ve tekrar savunmasız olabileceğinizi düşünüyorsanız, sizi destekleyen arkadaşlarınızın ve aile üyelerinize bunu bildirin ve yanınızda olmalarını sağlamak için elinizden geleni yapın.


Medyayı azaltın

Sadece kendi yıldönümlerinizin değil, aynı zamanda terör olayları veya doğal afetler gibi medya kapsamına girecek ve muhtemelen kendi kişisel anılarınızı tetikleyebilecek rahatsız edici görüntüler içerecek kamu travmalarının da farkında olun. Bu zamanlarda televizyon izlemenizi, gazete okumanızı ve sosyal medyada geçirdiğiniz süreyi sınırlayın.


Toplumsal travma ile nasıl başa çıkılır?
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Bunun hakkında konuşun

Yıldönümü etkisini deneyimlediğinizde en önemli şey anılarınızı ve hislerinizi ifade etmenin bir yolunu bulmaktır. Şunlardan birini yapabilirsiniz: bir arkadaşınızla veya aile üyenizle konuşun; notlar alın veya bununla ilgili bir günlük tutun; veya hislerinizi ve içsel deneyimlerinizi ifade etmenin başka yaratıcı yollarını bulun, hangisi size daha iyi hissettiriyorsa geliyorsa onu yapın.


Kendinize iyi bakın

Bu zamanlarda kendinize iyi baktığınızdan emin olun. Öz bakım, destek ve rahatlık travmanızı atlatmanıza yardımcı olacaktır.


Sadece bağlanın

Eğer mücadele ettiğinizi hissediyorsanız, anılarınızla yalnız kalmak zorunda olmadığınızı hatırlayın.


Anmak

Bu yıldönümü ve merkezindeki olay hakkında doğrudan düşünmekten kaçınmak cazip gelebilir, ancak kaybınız veya travmanızla doğrudan ilgilenmek ve bu konudaki hislerinizi kontrollü bir şekilde serbest bırakmak yardımcı olabilir. Bunu mezarlığı ziyaret ederek, bağışta bulunarak veya ilgili bir yardım kuruluşunun düzenlediği bir etkinliğe katılarak yapabilirsiniz.


Yas ve travma; travmatik yas
Yas ve travma; travmatik yas

Geçici olduğunu unutmayın

Yıldönümü tepkileri çok güçlü olabilir ancak bir veya iki hafta içinde geçecek ve bu süreçten daha hafif hissederek çıkacaksınız.


Asla çok geç değildir

Eğer ilk travmayı veya kaybı yaşadığınızda yardım bulamadıysanız veya yardım aldıysanız ama o zaman yardımcı olmadıysa, yıllar sonra hala travmanızla başa çıkmak zorunda kalmanız nedeniyle hayal kırıklığına uğramış hissedebilirsiniz. Destek almak için asla yanlış zamanın olmadığını bilin. Üzerinden yıllar geçse dahi…


Kendinize zaman tanıyın

Kayıp her birimizi farklı şekilde etkiler ve "bunu atlatmanız" gereken belirli bir zaman dilimi yoktur. Kendinizi bunalmış hissediyorsanız veya bu yıldönümünü atlatamıyorsanız, bir ruh sağlığı uzmanıyla konuşmak iyi bir fikir olabilir.


Referanslar

"What Is The 'Anniversary Effect'? And What To Do If You Have It". Şuradan alındı: https://theawarenesscentre.com/what-is-the-anniversary-effect/


Sevgi dolu ilişkiler travmaları çözümlemede etkili
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