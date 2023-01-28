Pek çok kişi daha stressiz bir yaşam sürmek ya da çocuklarını daha sağlıklı bir ortamda büyütmek için küçük sahil kasabalarına taşınmaya başladı bile... Şehirde yaşamanın da avantajları yok değil ama işte size küçük bir yerde yaşamak için nedenler...

Birlik anlayışı

Bütün kasabayı tanımanıza ve herkesle görüşmenize gerek yok ama küçük yerlerde herkes birbirini az çok tanır. Herhangi bir problemle karşılaştığınızda herkes yardıma hazırdır. Köpeğiniz mi kayboldu ya da evinizi su mu bastı? Pek çok kişinin yardımınıza koşması sizi şaşırtabilir.

RUH Doğada yürümek ruh sağlığınıza iyi geliyor

SEYAHAT Kafa nereye karavan oraya

Yıldızları seyredebilirsiniz

Çocukluğunuzu, hayatın kaos haline gelmeden önceki halini düşünün. Pek çoğumuz geceleri gökyüzüne baktığımızda, geniş bir açıklık ve pekçok parıldayan yıldız gördüğümüzü hatırlayacaktır. Küçük bir köyde yaşadığınızda, her gece yıldızlarla dolu gökyüzünü seyretme şansınız olacak. Bunun özlemini duyuyorsanız, şehirdeki ışık kirliliğini arkanızda bırakarak, küçük bir yere taşınmanın zamanı.

Trafikten kurtulun Bir süre şehir dışında yaşarsanız, şehir trafiğine alerjik bir hale gelebilirsiniz. Küçük yerlerde bir traktörün arkasına takılmanız ya da koyun sürüsünün yolu bloke etmesi dışında trafik sorununuz olmayacak. Bonus olarak, köy ya da kasaba merkezinde her zaman arabanızı park edecek yer bulursunuz. Büyük ihtimalle arabaya da çok ihtiyacınız olmayacaktır zaten. Temiz hava Şehirde yaşarken havanın ne kadar kirli olduğunu, egzoz dumanlarıyla kirlenmiş bu havayı solumanın sağlığımıza nasıl etki ettiğini düşünmüyoruz bile. Çocuklarımıza temiz havayla büyüme şansını vermek için bile küçük bir köye taşınmaya değer. Sessizlik Farkında olmadığımız diğer bir şey şehirlerdeki gürültü kirliliği. Küçük bir yerde yaşamaya başladığınızda sessizliğin nasıl huzur verici ve rahatlatıcı olduğunu görüp, o kadar yıl nasıl şehirde yaşadığınıza hayret edeceksiniz. Basit yaşam Küçük köy ya da kasabalarda yaşam çok daha basit. Şehirdeki zaman alıcı trafik, alışveriş merkezleri ya da yüzlerce restorandan uzak olacaksınız. Bahçenizde sebze yetiştirmek, örgü örmek ya da köpeğinizle uzun yürüyüşler yampak gibi basit zevkler edineceksiniz.