Pek çok kişi daha stressiz bir yaşam sürmek ya da çocuklarını daha sağlıklı bir ortamda büyütmek için küçük sahil kasabalarına taşınmaya başladı bile... Şehirde yaşamanın da avantajları yok değil ama işte size küçük bir yerde yaşamak için nedenler...
Birlik anlayışı
Bütün kasabayı tanımanıza ve herkesle görüşmenize gerek yok ama küçük yerlerde herkes birbirini az çok tanır. Herhangi bir problemle karşılaştığınızda herkes yardıma hazırdır. Köpeğiniz mi kayboldu ya da evinizi su mu bastı? Pek çok kişinin yardımınıza koşması sizi şaşırtabilir.
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Yıldızları seyredebilirsiniz
Çocukluğunuzu, hayatın kaos haline gelmeden önceki halini düşünün. Pek çoğumuz geceleri gökyüzüne baktığımızda, geniş bir açıklık ve pekçok parıldayan yıldız gördüğümüzü hatırlayacaktır. Küçük bir köyde yaşadığınızda, her gece yıldızlarla dolu gökyüzünü seyretme şansınız olacak. Bunun özlemini duyuyorsanız, şehirdeki ışık kirliliğini arkanızda bırakarak, küçük bir yere taşınmanın zamanı.
Trafikten kurtulun
Bir süre şehir dışında yaşarsanız, şehir trafiğine alerjik bir hale gelebilirsiniz. Küçük yerlerde bir traktörün arkasına takılmanız ya da koyun sürüsünün yolu bloke etmesi dışında trafik sorununuz olmayacak. Bonus olarak, köy ya da kasaba merkezinde her zaman arabanızı park edecek yer bulursunuz. Büyük ihtimalle arabaya da çok ihtiyacınız olmayacaktır zaten.
Temiz hava
Şehirde yaşarken havanın ne kadar kirli olduğunu, egzoz dumanlarıyla kirlenmiş bu havayı solumanın sağlığımıza nasıl etki ettiğini düşünmüyoruz bile. Çocuklarımıza temiz havayla büyüme şansını vermek için bile küçük bir köye taşınmaya değer.
Sessizlik
Farkında olmadığımız diğer bir şey şehirlerdeki gürültü kirliliği. Küçük bir yerde yaşamaya başladığınızda sessizliğin nasıl huzur verici ve rahatlatıcı olduğunu görüp, o kadar yıl nasıl şehirde yaşadığınıza hayret edeceksiniz.
Basit yaşam
Küçük köy ya da kasabalarda yaşam çok daha basit. Şehirdeki zaman alıcı trafik, alışveriş merkezleri ya da yüzlerce restorandan uzak olacaksınız. Bahçenizde sebze yetiştirmek, örgü örmek ya da köpeğinizle uzun yürüyüşler yampak gibi basit zevkler edineceksiniz.
Eğer şehir dışına yerleşmek için başka nedenlere ihtiyacınız varsa, çocuklarınızı güvenli ve doğal bir ortamda büyüteceğinizi düşünün. Pek çok kişi, şehir yaşamının karmaşasından uzakta, aileleri ile daha çok zaman geçirebilmek için şehirleri terk ediyor. Küçük bir kıyı kasabasına taşınmak için sizin nasıl bir nedene ihtiyacınız var?
45 yıl Büyükşehir’de yaşadım şimdi bir köyde yaşıyorum köylülere sadece selam veriyorum Fazlasına gerek yok mutlu ve huzurluyum
45 yıl Büyükşehir’de yaşadım şimdi bir köyde yaşıyorum köylülere sadece selam veriyorum Fazlasına gerek yok mutlu ve huzurluyum
45 yıl Büyükşehir’de yaşadım şimdi bir köyde yaşıyorum köylülere sadece selam veriyorum Fazlasına gerek yok mutlu ve huzurluyum
45 yıl Büyükşehir’de yaşadım şimdi bir köyde yaşıyorum köylülere sadece selam veriyorum Fazlasına gerek yok mutlu ve huzurluyum
45 yıl Büyükşehir’de yaşadım şimdi bir köyde yaşıyorum köylülere sadece selam veriyorum Fazlasına gerek yok mutlu ve huzurluyum
45 yıl Büyükşehir’de yaşadım şimdi bir köyde yaşıyorum köylülere sadece selam veriyorum Fazlasına gerek yok mutlu ve huzurluyum
45 yıl Büyükşehir’de yaşadım şimdi bir köyde yaşıyorum köylülere sadece selam veriyorum Fazlasına gerek yok mutlu ve huzurluyum
45 yıl Büyükşehir’de yaşadım şimdi bir köyde yaşıyorum köylülere sadece selam veriyorum Fazlasına gerek yok mutlu ve huzurluyum