Saç uzatan yağlar nelerdir

Bazı esansiyel yağların saçların uzamasına yardımcı olabildiğini duymuş muydunuz? “Esansiyel yağlar” ya da diğer adıyla “uçucu yağlar” saç uzamasına etki eden bileşikler içerirler. Saçlarınıza yönelik bir tedavi uyguluyorsanız, etkileşim konusunda doktorunuzun onayını alarak bu doğal yağları saç uzamasını destekleyici olarak deneyebilirsiniz. Uçucu yağları ciltte rahatsızlık hissi yaratma ihtimaline karşı seyreltici bir yağla birlikte kullanmanız tavsiye edilir. Cilt yüzeyinde küçük bir noktada kullanarak önceden denemek ve hassas ciltlerde kullanımına ayrıca dikkat etmek gerekir. İşte “Saç uzatan yağlar” deyince ilk akla gelen, saçların uzaması ve güçlenmesi için yardımcı olabilen uçucu yağlar…

Lavanta yağı

Lavanta yağının saç büyümesini hızlandırabildiği bulunmuştur. Araştırmacılar, lavanta yağının hücrelerin büyümesini sağlayan ve stresi azaltabilen özelliklere sahip olduğunu bildiriyor. Lavanta yağı ayrıca, kafa derisi sağlığını iyileştirebilen antimikrobiyal ve antibakteriyel özelliklere sahiptir.

Lavanta yağı nasıl kullanılır?

Birkaç damla lavanta yağını zeytinyağı veya eritilmiş hindistancevizi yağı gibi 3 yemek kaşığı taşıyıcı yağa karıştırın ve doğrudan saç derinize uygulayın. Yıkamadan ve normalde yaptığınız gibi şampuanlamadan önce en az 10 dakika bekletin. Bunu haftada birkaç kez yapabilirsiniz.

Biberiye yağı

Hem saç kalınlığını hem de saç büyümesini iyileştirmek istiyorsanız, biberiye yağı hücresel üretimi iyileştirme yeteneği sayesinde harika bir seçimdir. Bir araştırmada, biberiye yağının saç büyüme tedavisinde yaygın bir yan etki olarak görülen kafa derisi kaşıntısına daha az yol açtığı tespit edilmiştir.

Biberiye yağının kullanımı

Birkaç damla biberiye yağını zeytinyağı veya hindistancevizi yağı ile karıştırın ve saç derinize uygulayın. Şampuanla yıkamadan önce en az 10 dakika bekletin. Bu uygulamayı haftada 2 kere yapabilirsiniz.

Sedir ağacı yağı

Sedir ağacı esansiyel yağının saç derisindeki yağ üreten bezleri dengeleyerek saç büyümesini desteklediği ve saç dökülmesini azalttığı düşünülmektedir. “Sedir ağacı yağı ne işe yarar?” sorusunun bir diğer cevabı olarak ayrıca kepek veya saç dökülmesine katkıda bulunabilecek farklı durumları tedavi edebilen antifungal ve antibakteriyel özelliklerinin olmasıdır. Lavanta ve biberiye içeren bir karışıma dahil edilen sedir ağacı özünün, saçkıran hastalarında saç dökülmesini azalttığı da bulunmuştur.

Sedir ağacı yağı nasıl kullanılır?

Birkaç damla sedir ağacı esansiyel yağını 2 yemek kaşığı seçtiğiniz bir taşıyıcı yağ ile karıştırarak kullanabilirsiniz. Saç derinize masaj yapın ve yıkamadan önce 10 dakika bekletin.

Ylang Ylang yağı

Kuru saç derisine sahip olanlar için ylang-ylang yağı uygun bir uçucu yağ çeşidi olarak gösterilir. Ciltte yeterli ölçüde yağ olmaması ve sebum eksikliği saçın kurumasına ve kırılgan olmasına neden olduğundan, sebum üretimini destekleyen ylang-ylang yağı, saç dokusunu iyileştirme ve saç kırılmasını azaltmada etkili olabilmektedir.

Ylang-ylang yağı kullanımı

5 damla esansiyel ylang-ylang yağını hazırlayın. 2 yemek kaşığı başka bir yağı ılıtın ve bu ılık yağı ylang ylang yağı ile karıştırın. Saç derinize masaj yapın ve başınızı ılık bir havluyla sarın. Yıkamadan önce 30 dakika bekletin. Ylang-ylang ayrıca şampuan veya saç kremi gibi ürünlerin içinde de bulunur.

Limonotu yağı

Kepek, saç derisinde yaygın olarak görülen rahatsızlıklardan biridir. Sağlıklı ve kepeksiz bir saç derisine sahip olmak, saç sağlığının önemli bir parçasıdır. Limon otu yağının kepek üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Kepek için limon otu yağının günlük kullanım ile 1 hafta sonucunda etkili olabildiği bulunmuştur.

Limonotu yağı ne sıklıkta kullanılır?

Limonotu yağını şampuanınıza her gün birkaç damla karıştırarak kullanabilirsiniz. Saç derinize masaj yaparak uygulandığından emin olun.

Çay ağacı yağı

Çay ağacı yağı, güçlü temizleme işlevinin yanı sıra antibakteriyel ve antimikrobiyal, ayrıca kepek önleyici özelliklere de sahiptir. Cilt yüzeyine uygulandığında saç köklerinin uyarılmasına ve saç büyümesinin artmasına yardımcı olabileceği söylenir. Çağ ağacı yağları çeşitli yoğunluklarda üretilir. Bu nedenle üretici talimatlarına dikkat etmek önemlidir. Çağ ağacı yağı gibi bazı uçucu yağlar oldukça konsantre formdadır ve diğer ürünlerle, krem ve yağlarla karıştırıldıkları görülür. Tek başına kullanmak için daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç olduğu da ayrıca belirtiliyor.

Çay ağacı yağının kullanımı

10 damla çay ağacı esansiyel yağını şampuanınıza karıştırıp günlük olarak kullanabilir ya da 3 damlayı 2 yemek kaşığı taşıyıcı yağla karıştırıp 15 dakika saçınızda bekletebilir, ardından durulayabilirsiniz.

Adaçayı yağı

Adaçayı yağı, lavanta yağında bulunan ve saç büyümesini artırmaya yardımcı olan linalil asetat isimli fitokimyasal bileşen içerir. Saç büyümesini ve saçın gücünü artırmasının yanı sıra saçın kırılmasını zorlaştırır.

Adaçayı yağının kullanım şekli

Kullanım için 3 damla misk adaçayı yağını en sevdiğiniz saç kremiyle veya 1 yemek kaşığı taşıyıcı yağla karıştırın. Günlük olarak kullanıyorsanız, 2 dakika sonra durulayın. Haftada bir veya iki kez kullanıyorsanız, 10 dakika bekleyebilirsiniz.

Kekik yağı

Kekik, hem kafa derisini uyararak hem de saç dökülmesini aktif olarak önleyerek saç büyümesini desteklemeye yardımcı olabiliyor. Sedir ağacı yağı gibi, kekik yağının da saçkıran tedavisinde destekleyici olabildiği bulunmuştur. Kekik yağı, güçlü bir uçucu yağ çeşidi olarak gösterilir.

Kekik yağı nasıl kullanılır?

Saç derinize uygulamadan önce 2 yemek kaşığı taşıyıcı yağa sadece 2 küçük damla kekik yağı damlatın. Yaklaşık 10 dakika beklettikten sonra saçlarınızı yıkayın.

Nane yağı

Nane yağı, uygulandığı bölgedeki dolaşımı artırdığında serinlik ve karıncalanma hislerine neden olabilir. Bu hislerin, saçların büyüme aşamasında desteklenmesinin işaretleri arasında sayılabildiği söyleniyor. Nane yağının saç köklerinin derinliğini ve genel saç büyümesini arttırdığını bulan bazı çalışmalar vardır.

Nane yağının uygulanışı

Seçtiğiniz bir diğer yağ ile 2 damla esansiyel nane yağını karıştırın. Saç derinize masaj yapın. Şampuanlamadan önce 5 dakika bekletin.

Referanslar: "Essential oils for hair growth" https://www.healthline.com/health/essential-oils-for-hair-growth#other-oils