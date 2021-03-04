Fulvik asit nedir?

Humuslu topraklardan elde edilen bu madde, cilt bakımında oldukça etkili...

Fulvik asit nedir?
Güzellik
04 Mart 2021 Perşembe

Bitkisel ve hayvansal atıkların mikroorganizmalar eliyle toprağa geri kazanılması humuslu toprağın oluşmasına yol açıyor. Humuslu topraktan elde edilen fulvik asit içerisinde dolusuyla mineral barındırıyor ve cildimizde kullandığımız birçok vitaminden daha çok fayda sağlıyor.


Fulvik asit nedir?

Besinlerin emilimini kolaylaştıran fulvik asit, cilde alınan minerallerin eşit bir biçimde dağılmasına yardımcı oluyor. Bu sayede cilt bariyerinin cilt üzerindeki her yerde eşit bir biçimde güçlenmesine yarıyor. Hassas ciltlerin rahatlıkla kullanabileceği bir madde olarak karşımıza çıkıyor.


Fulvik asitin faydaları nelerdir?

Fulvik asit, enzimleri harekete geçirirken minerallerin alımını da kolaylaştırıyor. Su ve minerallerin alımını kolaylaştırması sayesinde cildin daha çabuk nemlenmesini ve cildinizin ışıldamasını sağlıyor. Hassas ciltlerin en büyük sıkıntılarından olan çabuk tahriş olmalarından doğan kızarıklıkların önüne geçmek için bu asit oldukça faydalı.


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Hangi ürünlerde fulvik asit bulunur?

En çok maske ve yüz temizleyicilerinde karşımıza çıkan fulvik asit, özellikle gece yaptığınız cilt bakım rutininizde bulundurmanız gereken ürünlerden. Gözenekleri temizlemesi sayesinde sabah uyandığınızda daha aydınlık bir görünüm elde edebilmenizi sağlayacaktır.


Fulvik asitin cilt bakımında kullanılması yeni keşfedildiği için şu an çok fazla cilt bakım ürününde bulunmasa da kullanıldığı zaman oldukça etkili olduğu biliniyor.


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