Güneş sonrası cilt bakım rutini nasıl olmalı?

Gerçek şu ki güneşin altında zaman geçirmenin sonu her zaman hoş bir bronzluk olmayabilir, güneş cilt üzerinde ciddi etkiler bırakabilir. Dermatolog Dr. Joshua Zeichner konuyu kısaca şöyle açıklıyor: "Kısa vadede, UV ışığı cilt bariyerinde bozulmaya, kuruluğa ve iltihaplanmaya yol açabilir. Uzun vadede ise UV maruziyeti cilt hücrelerinin DNA’sına zarar verebilir, anormal pigmentasyon üretimini tetikleyebilir ve kolajen ile elastik liflere zarar vererek ciltte kırışıklıklar ve sarkmalara neden olabilir". Ancak bilinmelidir ki güneş sonrası cilt sorunlarının tek sorumlusu UV ışınları değildir: sıcak hava, ter, fazla yağ, suya dayanıklı güneş kremi ve yaz mevsimiyle özdeşleşen kum, tuzlu su ve klor maruziyeti de cildi stresli, hassas bir hâle getirebilir. Üstelik bunların üzerine bir de ciltte biriken kalıntılar eklenir. Neyse ki çözüm karmaşık değil, sadece bilinçli olmak yeterli: Dikkatle hazırlanmış bir güneş sonrası cilt bakım ritüeli. İşte cildi desteklemek için adım adım bir rutin…

Güneş sonrası yüz bakımı nasıl olmalı?

Temizleme balmı ile başlayın

Gün boyunca güneşte kaldıktan sonra cildinizde biriken güneş kremi, makyaj, ter, yağ ve çevresel kirlerden oluşan o karışım mı? İşte bu yüzden temizlik, güneş sonrası rutininizin belki de en önemli adımıdır. Sorun şu ki: çoğu zaman tek bir temizleyici bu potansiyel gözenek tıkayıcılarının hepsini temizlemeye yetmez ve geride kalan kalıntılar hem ciltte tıkanıklığa neden olur hem de sonraki ürünlerin etkisini azaltabilir. Çözüm: Çift aşamalı temizlik. Cilt temizliğinde ideal ilk adım, yağ bazlı bir balm kullanmaktır. Bu ürün kuru cilde uygulanmalı (ve göz çevresi gibi hassas alanlarda da kullanılabilir). Temizleme balmları, ciltle temas ettiğinde eriyerek suya dayanıklı makyaj dâhil olmak üzere makyajı, kiri, güneş kremini ve diğer kalıntıları cildi kurutmadan nazikçe çözer.

Köpüren bir temizleyiciyle sevam edin

Gün sonunda cildi beslemeye yardımcı olması için hem yüz hem de vücut için nazik ve nemlendirici bir temizleyiciyle devam etmek en iyisidir. Ayrıca, ciltte tahrişe ve kuruluğa neden olabileceği için sert sabunlardan veya aşındırıcı peeling ürünlerinden kaçınmak da önemlidir. Cildi derinlemesine arındırırken aynı zamanda temel nemini koruyan nazik, köpüren bir temizleyici tercih edin.

Ferahlatıcı ve nemlendirici bir mist kullanın

Güneşe maruz kalmak cilt dengesini bozabilirken, iyi bir yüz misti nemi geri kazandırmaya yardımcı olabilir. Cildiniz pembemsi bir tondaysa, hipokloröz asit özellikle faydalıdır; iltihabı yatıştırır, kızarıklığı azaltır ve cildin doğal iyileşme sürecini destekler. Stresli ve ısınmış cilt için adeta anında bir yenilenme sağlar.

Serumları kat kat yygulayın

Cildi yatıştıran ve bariyeri destekleyen içeriklerle formüle edilmiş bir (veya iki) serum kullanmak, cildin toparlanmasına yardımcı olurken uzun vadeli hasarı da önleyebilir. Bu doğrultuda, yüzünüz için adeta ilk yardım niteliğinde; peptitler, antioksidanlar ve hücresel yenilenmeyi destekleyen ürünler uygun olabilir.

Hepsini sabitleyin

Güneş sonrası cilt rahatlamaya ihtiyaç duyar ve doğru nemlendirici bunu fazlasıyla sağlamalıdır. Zengin, onarıcı ve cildi besleyen içeriklerle dolu bir yüz nemlendiricisine yönelin.

Güneş sonrası vücut bakımı nasıl olmalı?

Baştan ayağa temizleyin

Güneşten korunmak için güneş kremi sürmek önemli olsa da, tahrişi önlemek için onu iyice temizlemek de gerekir. Yüz temizleyicisi gibi, cildin nem bariyerine zarar vermeden temizleyen bir vücut yıkama ürünü tercih edin (doğal yatıştırıcı ve antioksidan içeriklere sahip olanlar artı puan). Ayrıca, güneşte zaman geçirdikten sonra fiziksel peeling ürünlerinden kesinlikle kaçının; gerekirse güneş kremi ve diğer kalıntıları yeterince arındırmak için temizleyiciyi iki kez kullanın. UV ışınlarına maruz kaldıktan sonra cilt her zamankinden daha hassas ve tahrişe, mikroyırtıklara daha açık olduğundan, vücut peelinglerinden uzak durmak en iyisidir.

Serumlarla bakım yapın

Yüzünüz gibi, vücudunuz da özellikle güneş sonrası, hedefe yönelik ve yüksek performanslı bakım ürünlerinden fayda sağlar. Nemlendirme, bariyer onarımı ve cildi rahatlatıp toparlamaya yardımcı olan antioksidanlar bu bakımın anahtarlarıdır.

Nemlendirin

Cildiniz temizlenip yenilendikten sonra, ekstra nemi hapsedecek zamanı gelmiştir. Güneş sonrası doğru vücut nemlendiricisi sadece nemlendirmekle kalmaz; güneşe maruz kalan cildi güçlendirir, yatıştırır ve sakinleştirir. Özellikle kakao yağı, aloe yağı, salatalık çekirdeği yağı ve deniz topalak içeren bu balmumu-yağ formül, güneşten zarar görmüş cildi anında serinletir ve yatıştırır.

Serinletici Vücut Yağı Kullanın

Özellikle sıcak günlerde, anında serinlik ve rahatlama sağlayan, adeta derin bir nefes gibi hissettiren bir ürünle rutini tamamlayın.

Referanslar

Rebecca Dancer. “The Perfect Post-Sun Skin-Care Routine”. Şuradan alındı: https://goop.com/beauty/skin/post-sun-skin-care-routine/