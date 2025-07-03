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Bakım

Saçlarınızı yazın etkilerinden böyle koruyun

Yaz aylarında saçlarımıza farklı bir bakım uygulamamız gerekir. Sıcağın, denizin ve havuz suyunun zararlı etkilerinden nasıl korunacağınızı biliyor musunuz?

Saçlarınızı yazın etkilerinden böyle koruyun
Giriş: 03 Temmuz 2025, Perşembe 19:00
Güncelleme: 03 Temmuz 2025, Perşembe 19:00

Siz deniz tatilini seviyor olabilirsiniz ancak bu saçınızın deniz suyuyla iyi anlaşacağı anlamına gelmez. Havuz tercih edenlerseniz bile suyun hijyenini sağlamak için kullanılan klor saçınızı yıpratabilir. Bunlara ek olarak yazın saçınızın güneşle teması artar ve bütün bunlar yazın saçınızın daha hassas ve kırılgan olmasına yol açabilir. İşte saçınızı yazın zorlu şartlarından korumak için yapabilecekleriniz...

1- Her şeyden önce koruyun

Güneşin zararlı ışınlarından cildinizi korumak için nasıl çabalıyorsanız, saçınız için de aynı özeni göstermelisiniz. Direkt güneş ışığına teması azaltmak için şapka ve şallardan yardım alabilir, bunu yaparken oldukça şık olabilirsiniz.

2- Ürünlerinizi doğru seçin

Saç bakım rutininizdeki bazı ürünleri güneş koruyucu olanlarla değiştirmek, güneş maruziyetini engelleyemediğiniz durumlar için koruyucu olabilir.

3- Isıdan uzak durun

Saç şekillendirmek için ısıdan faydalanıyorsanız, yazın buna biraz ara vermek isteyebilirsiniz. Isıyla yıpranan ve şekillendirmenin de etkisiyle kurulan saçlar daha hassas olacaktır.

4- Yüzmeden önce duş alın

İster havuz ister deniz olsun, saçınız suyu bir sünger gibi emer. Klor ve deniz suyu saçınıza zarar vereceğinden, bu sulara girmeden önce duş almak, saç göreneklerimizi temiz suyla doldurur ve zarar verecek olan bu maddelere daha az yer kalır.

5- Bone kullanmayı düşünün

Mümkünse her zaman ama en azından bu adımları uygulayamadığınız zamanlarda bir yüzücü bonesi kullanmak, tatil dönüşü saçlarınızın daha sağlıklı olmasını sağlayabilir.

6- Saç kesimini erteleyin

Yazın kısa saçlar kullanmak ilginizi çekse de saçınızın yazın getirdiği koşullarla başa çıkabilmesi için daha fazla olması yararlı olabilir. Uzun saçlar, nemini ve kendini daha kolay korur.

7- Yüzdükten sonra saçınızı yıkayın

Saçınızı maruz kaldığı kimyasallardan arındırmak için yüzdükten sonra saçınızı şampuanla arındırın. Daha sık yıkayabileceğiniz için şampuan seçiminizi de buna göre yapmalısınız.

8- Nemlendirin

Saç maskeleri veya yoğun nemlendirici kremler kullanarak saçınızın nemini korumaya çalışın. Yazın sanılanın aksine, daha fazla neme ihtiyacınız olabilir.

9- Kuruturken dikkatli olun

Kurutma makinesi kullanmak özellikle yazın pek iyi bir fikir olmayabilir. Bir havlu yardımıyla saçın ıslaklığını almak ve gerisini sıcak havalara bırakmak en iyisi olacaktır.

10- Saç yağlarıyla tanışın

Daha yoğun bir nemlendirme için doğal yağlardan faydalanmayı deneyin. Daha uzun süre kalıcı olmaları daha uzun süre koruyucu olmalarını da sağlayacaktır.

11- Su içmeyi unutmayın

Vücudunuzun susuz kalması, bütün kötülüklerin anasıdır. Koruma ve onarım için, bol bol su içmeyi unutmayın.

Referans: “Protect Your Hair from the Sun, Chlorine, and More” Şuradan alındı: https://myrevair.com/blogs/news/10-ways-to-protect-your-hair (22.06.2019).

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