Kate Middleton'un 10 sırrı

Ne giyerse giysin, büyük beğeni toplayan ve Kraliyet ailesinin katı sınırlarına rağmen, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kate Middleton’un bu şıklığı ve güzelliğinin ardında yatan unsurlarını inceledik!

1- Desen seçimine özen gösterir

Kate Middleton, genellikle tek renkli kıyafetleri tercih eder. Eğer tercihini desenli kıyafetlerden yana kullanacaksa genellikle çizgili veya çiçekli gibi klasik bir desen kullanır.

2- Gösterişli kıyafetleri basit aksesuarlarla kombinler

Kate Middleton, nadiren leopar deseni gibi cesur baskıları tercih eder ancak böyle bir baskıyı tercih ederse görünüşünü sadeleştirmek için nötr aksesuarlar kullanır.

3- Klasik parçaları çok sık kullanır

Kate Middleton, aksesuarlar konusunda çok seçicidir. Klasikleri sever. Metal kordonlu sade saatleri ve modası asla geçmeyen tenis ayakkabılarını tercih eder. Bu aksesuarlara hem günlük hem de özel görünümlerde mutlaka yer verir.

4- Siluetine dikkat eder

Kate Middleton’u bol bir kıyafet içinde görmek neredeyse imkansız. Hamileyken bile elbise ya da palto seçimini dar kalıptan yana yaptı. Middleton, özenle seçilmiş aksesuarlarla dikkati ince beline çeker.

5- Vücut hatlarının artılarını ve eksilerini bilir ve bunları dikkate alır

Kate Middleton, hangi kesimin kendisine uyacağını çok bilir ve bu bilgiyi kullanır. Oldukça atletik ve uzun bir vücuda sahip olan Kate Middleton, vücut oranlarını dengelemek için genellikle yüksek belli kıyafetler giyer. Ve yanlarını daha hacimli hale getirmek için doğru tipte bir drape kullanır.

6- Kıyafet kurallarına uygun kıyafetler giyer

Kate Middleton, her zaman güne ve konsepte uygun kıyafetler giyer. Örneğin, bir yelken etkinliğine katılırsa, denizci hissi veren giysiler giyer, Aziz Patrick Günü için, baharın gelişini simgeleyen yeşil giyer.

7- İncileri sever ve kombinlerinde kullanır

Kate Middleton, kayınvalidesi Diana gibi büyük bir inci hayranıdır. Middleton’un sırayla taktığı büyük bir inci küpe koleksiyonu var.

8- Küçük detaylarla eski şeylere yeni bir hayat verir

Kate Middleton, genellikle aynı kıyafetleri birkaç kez giyer. Ve görünümü tazelemek için parçaları modaya uygun aksesuarlarla birleştirir.

9- Sevdiği markalara sadıktır

Kate Middleton, yıllar boyunca en sevdiği markalara sadakat gösterdi. Abiye ihtiyacı olduğunda Alexander McQueen, Erdem veya Jenny Packham markalarına ait kıyafet tercih eden Middleton, Catherine Walker, Hobbs ve Holland Cooper'dan palto satın alır. Ayakkabı istediğinde ise favorileri L.K. Bennett, Jimmy Choo ve Stuart Weitzman’dır.

10- Güzellik trendlerini takip eder

Kate Middleton, doğal makyajı tercih etse de farklı güzellik trendleri denemeyi de ihmal etmez. Örneğin kalın kaş modasının yaygın olduğu 2021 yılında Kate Middleton’un kaşlarını çizdirdiği görüldü. Ancak bu noktada Middleton’un en çok dikkat ettiği unsur uyguladığı trendlerin onu doğal görünümünden koparmamasıydı…

