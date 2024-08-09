Roblox nedir? Roblox neden kapatıldı?

Instagram'ın ardından Roblox adlı platforma da erişim engeli getirilmesinin ardından Roblox'un ne olduğu ve neden erişim engeli getirildiği merak konusu oldu. İşte Roblox ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Roblox nedir? Roblox neden kapatıldı?
Anne - Baba
Giriş: 09 Ağustos 2024 00:13 Güncelleme: 09 Ağustos 2024 00:13
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Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle oyun platformu Roblox'a erişim engeli konuldu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise konuyla ilgili "Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir. Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.


Roblox nedir?

Roblox, 2000'lerin başında piyasaya sürüldü. Platform üzerinden basit bir kodlama dili kullanılarak çok oyunculu çevrimiçi oyun alanları tasarlanabiliyordu. Bu platformu diğer platformlardan ayıran özellik içeriğin, oyunların kullanıcılar tarafından üretilmesiydi. Platform özellikle küçük yaşta çocuklar tarafından kullanılıyordu. Roblox günümüzde günlük 78 milyon aktif kullanıcıya sahip ve genç yaştaki kullanıcıların 1 numaralı sosyal medya platformu haline gelmiş durumda. Roblox’un en yaygın sorunu ise cinsel içerikli oyunların ve pedofili sabıkası olan kullanıcıların gittikçe artması…


Uzmanlara göre Roblox'ta pedofilleri takip etmek diğer çevrimiçi platformlara göre daha zor. Çünkü her kullanıcı anonim, kayıt sırasında gerçek adlar ile e-posta adresleri veya telefon numaraları istenmiyor. Bunun asıl amacı çocukların gizliliğini korumak olsa da ne yazık ki bu aynı zamanda pedofillerin de gizliliğini de kısmen koruyor. Tüm bu sebeplerden dolayı erişim yasağı getirilen Roblox ne yazık ki bu konuda açığı olan son platform olmayacak bu nedenle yine ebeveynlere ve platform üreticilerine fazlasıyla iş düşüyor. Hem ebeveyn denetimleri hem de gizlilik denetimleri etkinleştirmek bu tarz uygulamalarda bir çözüm olabilir.


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