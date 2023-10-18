Protein eksikliği saçlarda, ciltte ve tırnaklarda sorunlara neden olabilir

Protein tam olarak nedir ve cildimiz, saçımız, tırnaklarımız için neden bu kadar önemli? İşte detaylar...

Protein eksikliği saçlarda, ciltte ve tırnaklarda sorunlara neden olabilir
Sağlık
Giriş: 18 Ekim 2023 15:49 Güncelleme: 18 Ekim 2023 15:55
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Protein tüketimi sadece kas sağlığını değil aynı zamanda kemik, eklem ve metabolik sağlığın yanı sıra beyin ve bağışıklık fonksiyonunu da etkiler. Yeni güzellik trendleri, proteinin sadece fiziksel ve zihinsel sağlığımız için değil, dış görünüşümüz için de önemli olduğunu gösteriyor.


Uzmanlar cilt, saç ve tırnak sağlığı için protein açısından zengin bir diyetin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor. Peki temel beslenmemiz için önemli olduğunu bildiğimiz bu besin, cilt ve saç sağlığımızı nasıl etkiliyor?


Proteinler kemik, kas, kıkırdak, cilt ve neredeyse her vücut parçası ve doku yapımında rol oynayan önemli bir maddedir. Örneğin, cildimiz, saçımız ve tırnaklarımız birçok protein türü, özellikle keratin, kolajen ve elastin, tarafından oluşturulur. Bu proteinler amino asitlerden oluşur ve bu amino asitlerin kaynağı ise, beslenmemizde tükettiğimiz proteinlerdir. Sağlıklı bir diyetin parçası olarak yeterli miktarda protein, vücudun deridekiler de dahil olmak üzere her tür proteini sentezleme yeteneğini desteklemek için gereklidir.


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Saçınız bu testi geçebilecek mi?

Saçlar için protein şart

Dermatolog Dr. Neera Nathan, saç uzamasının büyük ölçüde keratin yapmak için yeterli amino asit alımına bağlı olduğunu açıklıyor:


“Tıpta, kalıtsal vitamin metabolizması bozuklukları veya ciddi yetersiz beslenme bozuklukları olan kişileri gözlemlediğimizde, saç uzamasının kesinlikle temel besinlere ve genel iç sağlığa bağlı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şok diyetler, kısıtlayıcı diyetler veya tamamen protein içermeyen diyetler saç dökülmesine neden olabilir. Vücudunuz panik moduna girdiğinde ve kaynakları korumaya çalıştığında, ilk zarar görenler arasında saçlarınız olacak çünkü bu önemli bir işlev değil. Bu kaynaklar başka bir yere yönlendirilecek. Yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri, yeterli miktarda protein almaktır çünkü bu saç uzaması için gereklidir. Saçlarımız öncelikle protein olan keratinden oluşur. Bu kadar basit."


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Protein eksikliği cilt sorunlarına neden olabilir

Konuyla ilgili çok fazla insan odaklı araştırma olmasa da (bu çalışmaların karmaşıklığı ve etik sonuçları göz önüne alındığında), hayvan çalışmaları, protein açısından düşük diyetlerin cilt bariyeri hasarının yanı sıra kolajen azalmasıyla da bağlantılı olduğunu gösterdi. Bir çalışma, sekiz gün boyunca protein içermeyen bir diyetin uygulanmasının, sıçanlarda "hem tip I hem de III kollajende dramatik bir azalmaya" neden olduğunu buldu. Bir diğeri, proteinden yoksun diyetlerin sıçan deneklerin %89'undan fazlasında atopik dermatiti ve cilt bariyeri sorunlarını tetiklediğini gösterdi.


Kırılgan, kırılabilir tırnaklar da protein endişeleriyle ilişkilendirilmiştir. Tırnaklar çoğunlukla sertleştirilmiş proteinlerden oluşur, protein, kalsiyum veya diğer vitaminlerimiz azaldığında, bu durum bazen tırnaklarınızda çizgilenme, renk değişikliği veya genel olarak kırılganlık olarak ortaya çıkabilir.


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