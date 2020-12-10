Probiyotikli cilt bakımı

İyi bakteriler olarak bilenen probiyotiklerin artık birçok cilt bakım ürününde aktif olarak kullanılıyor. Vücudumuza olduğu kadar cildimize de birçok faydası var. İşte probiyotiğin cilde faydaları:

Cilt bariyerini güçlendiriyor

Günlük hayatta yıpranan cilt bariyerimizin güçlenmesini sağlayan probiyotikler, cildimizi zarara uğratan dış etmenlerden korunmasını sağlıyor. Bunu cildimizin bağışıklık sistemi olarak düşünebiliriz. Bu sayede güçsüzleşen sistemimiz onarılmış oluyor ve artık daha dayanıklı bir yer haline geliyor.

Cildin onarılmasını hızlandırıyor

Ciltteki akne sonrası oluşan yaraların veya lekelerin daha hızlı iyileşmesi herkes için önemlidir. Hemen iyileşmesini istediğimiz yaraların çözümü olarak probiyotikler yardıma koşuyor.

Cildi kötü bakterilerden koruyor

İyi bakteriler kötü bakterilerle savaşıyor aslında bu kadar basit. Cildimize zarar veren, pH dengesini bozan ve çeşitli yollardan cildimize ulaşan bakterilerden cildimizi korumaya çalışıyor.

Kızarıklıkları azaltıyor

Probiyotiklerin cilt bariyerini güçlendirdiğini söylemiştik. Probiyotikler, tahriş olduğundan veya başka bir sebepten kızaran cildinizin tüm bu hassaslıklarla savaşmasını sağlıyor.

Ciltteki kolajen üretimini hızlandırıyor

Kolajen üretimini hızlandırması sayesinde hücre yenilenmesinde büyük bir rol oynuyorlar. Bu sayede cildinizin onarımına katkı sağlarken cildinizin olduğundan daha taze bir görünüme kavuşmasını ve canlanmasını sağlayacak.

Cildin olduğundan daha dolgun görünmesini sağlıyor

Ciltte yarattığı canlı görünüm sayesinde cildinizi olduğunuzdan daha dinç gösterecek. Bu sayede günlük hayatta maruz kaldığınız dış etkenlerden dolayı yüzünüzde yaşadığımız çöküntü ve yorgunluk hallerinden kaçınabilirsiniz.

Nem oranını artırıyor

Cildimizin özellikle kış aylarında oldukça neme ihtiyacı var. Su içerek telafi etmeye uğraştığımız nem kaybını önlemeye yardımcı olan probiyotikler, bu sayede cildinizin yumuşamasını sağlıyor ve gerginliği alıyor. Bu sayede kuruluktan kurtulmanıza yardımcı oluyor.

pH dengesini sağlıyor

pH dengesinin korunması cilt sağlığımız için oldukça önemli. Zaman içerisinde kullandığımız yanlış cilt bakım ürünleri bu dengenin bozulmasına sebep olabilir. İşte bunu biraz da olsa telafi etmek için probiyotikler size yardımcı oluyor.

Yaşlanma göstergelerini azaltıyor

Ciltteki nem oranının korunmasının bir sonucu olarak ciltteki gerginliği alan probiyotikli cilt bakım ürünleri, kırışıklıkların önlenmesinde yardımcı oluyor.