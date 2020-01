Kolajeni arttırmanın formülü: İyi uyku

Güzellik uykusunun bileşeni kolajen

Cildin sıkı ve genç görümünde önemli rolü olan kolajeni arttırmak için çeşitli besinler kadar önemli bir araç daha var: Uyku.

Geceleri iyi uyumanın faydaları birçoğumuz tarafından biliniyor. “Güzellik uykusu” teriminin boşa olmadığı ise bilimsel olarak kanıtlandı. Manchester Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre, vücudumuzun doğal uyku ihtiyacına cevap verdiğimizde, uyku esnasında kolajen üretimi artıyor ve ayrıca kas onarımı gerçekleşiyor. Bu da daha zinde bir görünüme kavuşmaya yardımcı oluyor.

Kolajen, organların yapı taşı olan önemli bir protein çeşidi. Cildin bağ dokusunu oluşturan liflerin yapı taşlarından biri olan kolajenin miktarı yaşla birlikte azalıyor. Yüz kaslarına yapısal destek vererek yüz için doğal bir destek doku sunan kolajen miktarı yaşla birlikte, 25 yaşından itibaren yavaş yavaş azalıyor. Kolajen azalmaya başladığında ciltte kuruluk ve sarkmalar görülüyor. Kolajen azalmasının sebepleri arasında yetersiz beslenme, şekerli gıdaları fazla tüketme, sigara ve hava kirliliği gibi sebepler olduğu bugüne kadar biliniyordu.

Kolajen, vücudun bağ dokusunun bütünlüğünü, esnekliğini ve gücünü sağlıyor. Vücut saatimiz ise kolajen üretimi konusunda tıkır tıkır işleyerek onarıcı bir rol üstleniyor. Bu rolü desteklemek için yapmamız gereken şey basit: Uykumuzu kaçıracak sebeplerden uzak durmak, uykumuz geldiğinde bunu hissetmek ve vücudun ihtiyacına cevap vermek.

Cildin kas yapısında bulunan mikrofibriller cilt dokusunun esnek görünümünü korumaya yardımcı oluyor. Bunların onarımı ise uykuda gerçekleşiyor. Manchaster Üniversitesi’nde yapılan araştırma, tıpkı bir motorun yağlanması gibi uykuda da cilde bakım sağlandığını öne sürüyor. Söz konusu çalışmaya göre, iyi bir gece uykusunun onarım sağlayabilmesi özellikle sirkadiyen ritme uygun davranıp davranmadığımıza göre gerçekleşiyor. Beden saatimizi dinlediğimizde, bedenimiz kendini koruma ve onarma yeteneklerini sergileyebiliyor.

Vücudumuzun yarısından fazlası kolajen yapılardan oluşuyor. Araştırmacılar, iki tür kolajen yapısı olduğunu keşfetmiş durumda. Bu yapının bütünü, dokular oluşturmak için hücreler tarafından dokunan ince kolajen yapıları, ayrıca 17 yaşından itibaren değişmeden bizimle kalan daha kalın kolajen yapıları olarak iki türe ayrılıyor. İnce olan kolajen yapıları, dinlenme esnasında onarımdan geçiyor.

Yaraların iyileşmesinde olduğu gibi uyku esnasında da cildin kas dokuları yenileniyor ve kolajen üretimi için zaman kazanılıyor. Bu süreyi arttırmanın en basit yolu ise kesintisiz ve düzenli uyunan bir gece uykusu olarak gösteriliyor. Aynı şey, spor sonrası dinlenme için de geçerli. Sağlıklı ve fit bir bedene kavuşmak için yaptığımız spor, bedene dinlenme fırsatı tanındığı zaman etkili oluyor. Kas dokuları dinlenme esnasında iyileşiyor ve gelişiyor. Kısacası, spordan sonra dinlenmek kas onarımını arttırırken aynı şey yüzümüzdeki kaslar ve kolajen yapımı için de geçerli. Sağlıklı ve dinç bir görünümün sırrı, iyi dinlenmek olarak gösteriliyor.

Derleyen ve çeviren: Senem Tahmaz

Referanslar: Beauty sleep could be real, say body clock biologists (2020) University of Manchester. Şuradan alındı: www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200115120626.htm

