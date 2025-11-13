Kivi mi portakal mı?: Hangisi C Vitamini açısından daha zengindir?

Hem kivi hem de portakal, C vitamini açısından harika kaynaklardır. Orta boy bir portakal, orta boy bir kividen daha fazla C vitamini içerirken, gram bazında kıyaslandığında kivilerde C vitamini oranı daha yüksektir.

Her bir meyvede ne kadar C vitamini bulunur?

Ağırlık bazında bakıldığında, C vitamini miktarı meyveler arasında farklılık gösterir.

Portakal: 100 gram portakalda 59,1 mg C vitamini bulunur. Orta boy bir portakal ise yaklaşık 70 mg C vitamini içerir.

Kivi: Orta boy yeşil bir kivi 100 gramda 92,7 mg, altın kivi ise 161,3 mg C vitamini içerir.

C vitamini ne işe yarar?

C vitamini, vücut tarafından şu işlevlerde kullanılır:

Cilt, kemik, bağ ve tendonları destekleyen bir protein olan kolajenin üretimi

Demirin emilmesine ve depolanmasına yardımcı olmak

Kolesterol seviyelerini sağlıklı düzeyde tutmak

Bağışıklık sistemini desteklemek

Vücut C vitaminini kendisi üretemez. Tüm C vitamini, besin kaynaklarından alınmalıdır. Meyve ve sebze bakımından zengin bir beslenme düzeni, günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılamaya yardımcı olur.

Günlük ne kadar C vitamini almalısınız?

Günlük önerilen C vitamini miktarı yaşa ve cinsiyete göre değişir...

0 - 6 aylık bebekler: 40 mg

7 - 12 aylık bebekler: 50 mg

1 - 3 yaş çocuklar: 15 mg

4 - 8 yaş çocuklar: 25 mg

9 - 13 yaş çocuklar: 45 mg

14 - 18 yaş erkekler: 75 mg

14 - 18 yaş kızlar: 65 mg

19 yaş ve üzeri erkekler: 90 mg

19 yaş ve üzeri kadınlar: 75 mg

Gebelik döneminde: 85 mg

Emzirme döneminde: 120 mg

Sigara içenler: +35 mg ek olarak

Vücut, fazla C vitaminini idrarla attığı için, düzenli olarak C vitamini içeren besinler tüketmek gerekir.

Yeterince C vitamini alınmazsa ne olur?

Uzun süreli C vitamini eksikliği iskorbüt adı verilen bir hastalığa neden olur. Gelişmiş ülkelerde nadir görülse de iskorbüt şu belirtilere yol açabilir:

Ağrı ve kas zayıflığı

Diş eti kanamaları

Kilo kaybı

Kıl kökleri çevresinde kırmızı noktalar veya kanamalar

Kivi yemenin faydaları nelerdir?

Küçük olmasına rağmen, kivi oldukça besleyicidir. Bol miktarda C vitamini içermesinin yanı sıra başka önemli vitamin ve mineralleri de barındırır:

Lif: Hem çözünür hem çözünmez lif içerir; sindirim sağlığına katkı sağlar.

Potasyum: 1 yeşil kivide 312 mg potasyum bulunur, bu yönüyle muzla kıyaslanabilir.

E vitamini: Altın kivi 1,51 mg E vitamini içerir; bu da günlük ihtiyacın %10’una denk gelir.

Folat (B9 vitamini): Altın kivide 31 mikrogram folat bulunur.

Düzenli kivi tüketimi şunlara yardımcı olabilir:

Sindirim: Lif içeriği sayesinde kabızlık ve irritabl bağırsak sendromu belirtilerini hafifletebilir.

Demir emilimi: C vitamini, demir açısından zengin gıdalarla birlikte alındığında demirin emilimini artırır.

Toparlanma: Günde iki kivi tüketen sporcuların toparlanma süreçlerinin iyileştiği görülmüştür.

Uyku: Kivi, uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı kolaylaştıran melatonin içerir.

Portakal yemenin faydaları nelerdir?

Portakal, kolay taşınabilen ve pratik bir meyvedir. Yüksek C vitamini içeriğinin yanı sıra başka değerli besin öğeleri de barındırır:

Lif: Bir portakal, günlük lif ihtiyacının yaklaşık %10’unu karşılar.

Folat: Bir porsiyon portakalda 25 mikrogram folat bulunur.

Magnezyum: 100 gram portakalda 10 mg magnezyum vardır; bu da günlük ihtiyacın %2’sidir.

Antioksidanlar: Portakal, flavonoid ve karotenoid gibi güçlü antioksidanlar açısından zengindir.

Portakalın sağladığı faydalar:

Beyin gelişimi: Hamilelik döneminde folat, bebeğin beyin gelişimi için önemlidir.

Yüksek tansiyon: Düzenli meyve tüketimi, yüksek tansiyon riskini azaltır. Ayrıca yüksek kolesterol ve obezite gibi risk faktörlerini düşürür.

Kanser riski: Portakaldaki karotenoidler, bazı kanser türleri riskini azaltabilir.

İltihaplanma: Portakaldaki flavonoidler, iltihaplanmayı azaltabilir ve lupus, romatoid artrit gibi otoimmün hastalıklarda faydalı olabilir.

Kaynak: Cory Martin. "Kiwi vs Orange: Which Is Higher in Vitamin C?". Şuradan alındı: https://www.verywellhealth.com/kiwi-vs-orange-which-is-higher-in-vitamin-c-11846470. (13.11.2025).