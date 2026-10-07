Sonbaharda sofralardan eksik etmemeniz gereken 7 besin: Her biri farklı özelliğiyle öne çıkıyor

BAL KABAĞI: BETA-KAROTEN AÇISINDAN ZENGİN

Sonbaharla özdeşleşen bal kabağı, içerdiği karotenoidler ve özellikle beta-karoten ile öne çıkıyor. Beta-karoten, vücudun A vitaminine dönüştürebildiği provitamin A karotenoidlerinden biri.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne (NIH) göre A vitamini, normal görme ve bağışıklık sistemi fonksiyonları açısından önemli bir besin öğesi. Ispanak, havuç, tatlı patates, brokoli ve kış kabağı gibi yeşil, turuncu ve sarı sebzeler de provitamin A karotenoidleri içeriyor.

Bal kabağı aynı zamanda lif içeriyor. Bu nedenle çorba, yemek veya fırınlanmış şekilde sonbahar sofralarında değerlendirilebilir.