Plüton’un Kova burcuna geçmesi ne anlama geliyor?

Duymayan kalmasın! Yepyeni bir döneme adım attık. Plüton 19 Kasım 2024 itibari ile Kova burcunda 20 yıllık yeni bir yolcuğa başladı. Sosyolojik, kültürel, ekonomik, tarihsel ve politik yaratacağı etkilerle yeni bir çağ başladı diyebiliriz.

Plüton hayatlarımızın dönüştürücüsüdür. Etkisi zamana yayılır. Toplumları dönüştürür. Yaşam tarzını değiştirir. Bu önemli geçiş ile birlikte önümüzdeki 20 yılın toplumda nabzını tutacak. Gelecek yılların hem siyasetini hem ekonomisini hem de yenidünya düzeni anlamadan bireysel yaşantılarımızda doğru pozisyonu almak hiç de kolay olmaz diye düşünüyorum bu anlamda Plüton’un Kova burcuna geçişini gelecek yıllarımızı planlamak açısından iyi anlamalıyız.

Yahu küçücük gezegen ne yere bakan ne yürek yakanmış. Ne çok anlamı var diyebilirsiniz. Gerçekten de tarihsel sürece baktığımızda benzer gezegen döngüsünün Fransız ihtilali ve sanayi devrimine denk geldiğini görüyoruz. Yani bu demek oluyor ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…

Her şeyden önce şunu bilmeliyiz ki Plüton kişisel bir gezegen değil. Çok daha kollektif ve sosyolojik temaları ifade ediyor. Dolasıyla bizi evlendirsin, boşandırsın, terfi ettirsin gibi anlamları aslında pek yok. Eğer sizin bireysel doğum haritanızda önemli bir gezegene açı yapmıyorsa size özel hayatınıza hızlı etki edecek bir anlamı da yok. Ancak bireysel doğum haritanızda kişisel bir gezegeninizle kontakt kuruyorsa bu sizin için çok özel bir anlam da ifade edebilir. Doğum haritanıza bakıp bireysel yorumlamak gerekir. Ancak kendi hayatınızda gelecek yılları daha iyi planlamak açısından Plüton’un toplumda yaratacağı etkilerin farkında olmanızı tavsiye ederim.

Geçtiğimiz 14 yıl yani 2008’den beri Plüton Oğlak burcunda transit etti. Kapitalizmi, diktayı, statükoyu, büyük kurumları, parayı, bankacılık sistemlerini, inşaat sektörünü temsil eden Oğlak burcuna adım atar atmaz Amerika’da başlayan mortgage kriziyle tüm dünyayı etkisine alan bir ekonomik kriz patlak verdi… Sonrası malum. Paradan para kazanlar arttı. Zengin daha da zenginleşti. Mutlak gücü elinden bırakmak istemeyen yaşlı siyasetçilerle doldu dünya. Plüton Oğlak burcunda son derecelere yaklaşırken tüm dünyada pandemi yaşandı ve çalışma düzenlerini değiştirdi. Ve kapital ciddi anlamda sıkışmaya başladı.

2023 Mart ayında Plüton, Kova burcunda adım atıp oğlak burcuna tekrar geri döndü. Değişimin gelmesi için önce toplumda çürümüş, yozlaşmış her temayı bize gösterdi, bir süre daha göstermeye de devam edecek. Ve şimdi 19 Kasım 2024 itibari ile 250 yıl sonra tam anlamıyla Kova burcunda transit etmeye başladı. 2044 yılına kadar burada kalacak.

Bakış açılarımız, önceliklerimiz değişecek…

Plüton astrolojide eski sistemi tamamen yok ederek yenisi kurar. Bu değişim süreci çoğu zaman sancılı başlar. Çünkü yeni sistemin gelebilmesi için eski sistemin tamamen dejenere olması gerekir.

Paradan para kazanmak tarih olacak!

Oğlak teması, kapital sistemi paradan para kazanmayı ifade eder. Zengin bir insanın daha daha güçlü, daha akıllı olduğu düşünüldüğü, önceliklendirildiği bir dönem geçirdik. Şuan durum çok farklı bir yöne doğru gidiyor. İşte tam bu noktada Plüton bu bakış açısını yıkacak ve Kova burcunun sembolize ettiği konuları önceliklendirmeye başlayacak. Paranın ve mülkiyetin eskisi kadar önemli olmadığı, bilginin ve datanın prim yaptığı, “zaman” kavramının, inovatif fikirlerin önem kazandığı ve bunlara sahip olan insanların daha güçlü olduğu bir döneme geçiş yapıyoruz. Özetle, paradan para kazanma dönemi zaman içerisinde tarih olmaya başlayacak. Günümüz kapitali her anlamda şekil değiştirecek. Kullandığımız para ve para sistemleri de önümüzdeki yıllarda hızlıca başka versiyonlara evrilebilir. Sadece dijital para ile sınırlı kalmayıp, belki puan sistemi vs. gibi farklı sistemleri yaygınlaştırabilir.

Yeni sistem hazırlanırken, bu geçiş döneminde var olan sistemlerde, bankacılık sektöründe önemli değişimlere rastlayabiliriz. Batmaz dediğimiz bankaların, şirketlerin batabileceği, iflas haberlerini toplu işten çıkartmaları sıkça duyabileceğimiz bir dönemden geçebiliriz.

Bu çerçevede eski çalışma modelleri tarih olurken, yeni meslekler ve çalışma modelleri geleneksel bildiğimiz şeklin çok ötesinde şekil değiştirebilir. Artık bilgi, teknoloji, yapay zeka ve data çağı geliyor. İşine ve hayatına bu kavramları hızlı entegre edebilen kişiler için önümüzdeki yıllar çok verimli ve başarılı geçecektir.

Eğitim sistemi değişebilir!

Kova burcu, özgürlükle, insan haklarıyla, adaletle, uzayla, teknolojiyle alakalı. Teknoloji tahminimizden çok daha hızlı ilerlerken, dijital platformlar ve ekranlar hayatımızda çok daha büyük bir yer kaplamaya başlayacak gibi duruyor. Bu bağlamda önümüzdeki dönem Uranüs’ün de İkizler burcunda geçmesiyle birlikte, eğitim modelleri dünya üzerinde çok hızlı şekilde değişebilir. Artık kimsenin ezberlemek ve düşünmek zorunda kalmadığı yeni bir çağın artıları ve eksileri kendi içinde tartışılacaktır. Herkesin kendi kendine ekranlarda yapay zeka destekli bireysel bir eğitim modeline geçilebileceği artık değişik bir öngörü olmaktan çıktı…

Diğer taraftan da Kova arketipi, reformlarla alakalıdır. İnsan haklarını, özgürlüğü, adaleti, eşitliği savunan bakış açısıyla insanların ortak hedefler doğrultusunda bir araya gelmesini ifade eder. Toplumda uyanışa, ayaklanmalara, isyanlara, devrimlere, büyük protestolara ve kitle hareketlerine sebep olabilir. Tarihte benzer gezegen döngüsünün “Sanayi devrimine ve Fransız ihtilaline” denk geldiğinden bahsetmiştim.

Fransız ihtilaline baktığımızda halkın adaletsiz yaşaması, ekonominin çok eşit dağılmaması sonucunda aslında halkın aşağıdan yukarıya taleplerinin çok yükseldiği, isyan ve ayaklanmanın çıktığı, peşi sırada ihtilalin olduğu bir tarihsel olaydır… Bu tarihsel olayın sosyal ekonomik ve siyasi birçok sonucu da beraberinde görüyoruz ve işte Fransız ihtilali sonrası bugün halkın arasında konuşulan laiklik, demokrasi, insan hakları ve eşitlik adalet gibi kavramlar çok daha fazla kullanılmaya başlanıyor ve mutlak monarşinin, imparatorlukların yıkıldığı, cumhuriyet rejiminin kurulduğu bir tarih yazıyor. Baktığımızda bir çağ bitiyor yeni bir çağ başlıyor.

Oğlak burcu devlet sınırlarını devlet yapılarını gösterir, kova burcu da bu anlamda isyanları ve değişim reformları beraberinde getirdiğinden, bazlı devletlerin kendi içinde çözülmeler yaşayacağını, bazı ülkelerde isyan bayraklarının çekilip bağımsızlığını ilan edeceği, bazı devletlerin sınırlarının değişeceği, bir süreç de yaşayabiliriz. Oğlak monarşiyi, baskıcı yönetimleri ifade ederken, artık dünyada baskıcı yönetim sistemlerin yok olacağı bir süreçten geçeceğiz tabii bu hemen akşamdan sabaha çalışmayacak zamana yayılacak bir geçiş.

İş dünyası ve yaşam tarzında da geleneksel modeli sürdürmeye çalışan, eşitlik ve takım çalışmasına önem vermeyen, egosuyla var olmaya çalışan herkes sistemden yavaş yavaş elenmeye başlayabilir. Yeni çağda teknolojiye hızlı ayak uyduran, takım çalışmasını önemseyen, ekip ruhunda olan herkes için keyifli dönem başlıyor.

Bireysellik ve data çağı!

21 Aralık 2020’ de 0 derece Kova burcunda yaşanan 200 yıl sürecek yeni hava elementi döngüsü olan Jüpiter-Satürn kavuşumu sonrasında başlayan etki, Plüton’un da aynı dereceyi tetikleyip 20 yıllık yeni bir transite başlaması, yeni çağda teknoloji, bilim, data ve uzay kavramının önemini bir kez daha vurguluyor. 21 Aralık 2020 Jüpiter Satürn kavuşumuyla başlayan etkide, hatırlarsanız pandeminin peşi sıra ne oldu? Biz hes kodları kullanmaya başladık ve aslında kendi hayatımızı, nerede olduğumuzu ne yaptığımızın bir süreliğine datasını verdiğimiz bir sistemin içine dahil olduk. Aslında bir test dönemi yaşandı. İçinde bulunduğumuz dönem, yapay zeka bastığımız her tuşla, gittiğimiz her yerle şuan bizi takip ediyor. Alışkanlıklarımızın datasını oluşturuyor. Bunlar bir bakıma hayat kolaylaştıran cazibesiyle bir süre sonra vazgeçemeyeceğiniz pratiklikler sunarken, bir bakıma da yaşam stilimizde, davranışlarımızda ve ihtiyaçlarımızda yeni bir stil yaratacak.

Buraya kadar Plüton’un yaratacağı yeniliklerden ve yeni dijital çağın getireceklerinden bahsettim ancak, Plüton arketip olarak çok sevimli bir gezegen değil aslında… Madalyonun öbür tarafında mitolojide yer altı tanrısı Hades diye geçer. Manipülasyonla alakalıdır. Bir tarafta kova burcu özgürlükçü ve merkezine insanı koyan bir bakış açısına sahipken, Plüton gibi baskıcı ve manipülatif bir gezegenle birleşiyor olması aslında iki zıt kavramı ifade ediyor bunu nasıl sentez edeceğimize gelirsek, Plüton gibi baskıcı bir gezegen özgürlük çatısı altında algısal manipülasyonlar yaratabilir. Biz bir yandan özgür bir şekilde inanılmaz modern bir çağda yaşadığımızı düşünürken, aynı zamanda farkında olmadan da çok ciddi bilimsel, teknolojik ve algısal bir manipülasyonla karşı karşıya gelebiliriz. Bu iki kavramı çok iyi sentezlemek lazım çünkü her şeyde olduğu gibi bir pozitif bir de negatif yani gölge yanı dediğimiz iki taraf var. Bu anlamda teknolojinin hayatımıza getirdiği kazançları ve kolaylaştırıcı özelliklerini yaşarken, diğer tarafta teknoloji adı altında nelerden taviz veriyoruz aslında neleri feda ediyoruz bunu da çok iyi anlamlandırmak gerektiğini düşünüyorum.

Yeni teknolojik buluşlar keşifler yapılacak, bir sürü hastalığın tedavisi bulunacak, insanlık çağ atlarken kazandıklarının yanı sıra, bazı alışkanlıklarını, değerlerini ve duygularını kaybedebilir. Kova burcu çok robotik bir çağı ifade ediyor. Bu çağ, fazla teknoloji ve fazla ekran demek. Temasın, buluşmaların, sosyalliğin azaldığı, ekranların arttığı bir ortamda duyarsızlaşma da duygusal olarak kaçınılmaz son olacak. Kova burcu yalnızlıkla ve bireysellik ile alakalı olduğundan temas sevmeyen bir yapısı vardır. Bir bakıma duygu ve temas seven insan mizacına, aykırı bir çağ geliyor.

Robotlaşacak olan insanlar mı?

Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz insanların robotlarla olan savaşlarından ziyade acaba insanlar mı davranışlarıyla robotlaşmaya başlayacak? Zaman içinde teknolojiyle bireyselleşmenin, kendi kendine yetmenin artacağı hissiyatla, muhakeme yeteneğini kaybedip aslında çok daha mekanik ve duygusuz olacak olan taraf insan olabilir mi diye de düşünmeden edemiyorum.

Önümüzdeki yıllarda DNA kodlarıyla alakalı bazı hastalıkların önüne geçilebilir, bazı kronik hastalıkların tedavisi bulunabilir, yaşam uzunluğu artabilir. Teknolojiyle insan bedeni birleşerek daha sağlıklı, daha güçlü ve yetenekli bir insan bedeni oluşabilir, bunlar vaat edilebilir. Beden ve teknolojinin birleşimi iyi bir pazarlama planıyla bireylerin hevesleneceği şekilde toplumda yaygınlaşabilir.

Sosyal medya ve algı yönetimiyle bireylerin alışkanlıkları ve seçimleri çok hızlı değişip, manipüle edilirken, teknolojinin artması ve yaygınlaşması veya vücutla teknolojinin birleşmesi daha itaatkâr olmayı da beraberinde getirebilir. Bir aşamadan sonra ne gerçek ne değil ayırt edilemez olabilir.

Bu çağ özgürlük altında denetimi çoğaltıp bize bir tarafıyla ütopik bir tarafıyla distopik bir dünya sunabilir. Paranızın her şeyinizin dijital olduğu ve tüm seçimlerinizin düşüncelerinizin dijitalde kayıtlı olduğu bir ortamda gelecek yıllar içerisinde ne kadar özgür olabiliriz orası tartışılır.

Evren dualite üzerine kuruludur. Bir tarafıyla hayatlarımız kolaylaşacak, yeni meslekler çıkacak, bazı hastalıkların tedavileri bulunacak, evrenin sonsuzluğu ve sınırsızlığıyla karşılaşıp, uzayda yepyeni keşiflere şahit olacağız. Daha genç, yenilikçi siyasetçiler dünyada çoğalacak. Sınıfsal ayrımlar azalacak. Ama aynı zamanda yeni çağda bilimsel, teknolojik ve dijital manipülasyonlarla nelerden de taviz vereceğimizi iyi düşünüp insan olmanın duygularını unutmadan, teması azaltmadan, yeni çağı pozitif yönleriyle hayatımıza dahil etmenin umuduyla yazılmış bir yazı olarak kalsın.

Sevgilerimle,

Buşra Efe

Instagram hesabım: busra.efe_

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