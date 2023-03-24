Plüto Kova burcunda (23 Mart 2023 - 10 Mart 2043) – Burçlara etkileri

İnci Gücen, Kova burcuna geçen Plüto ve etkilerini kaleme aldı. İşte 23 Mart 2023'te başlayıp 10 Mart 2043'e kadar devam edecek etkiler...

Plüto Kova burcunda (23 Mart 2023 - 10 Mart 2043) – Burçlara etkileri
Astroloji
Giriş: 24 Mart 2023 14:44
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Güneş sisteminin en uzak, en görünmez, en gizemli ve bazen kabul görmeyen gezegeni Plüto... Tüm dünya tarihinin gizemlerini, ölüm ve yaşam döngüsünün sonsuzluğunu, tüm derin gerçekleri ve yarattığımız karmaları içinde barındırır.


Plüto 248 yıl sonra yeni yolculuğuna başlarken; insanlık tarihini sıfırlayan, bugüne dek medeniyetlerin geldiği noktayı gösteren, insanlığı ilerletip yükseltmek adına dönüştüren ve iyileştiren etkiler taşıyacak.


Ruhumuzun derinliklerini, yer altını, saklı gizli olanı temsil eden Plüto; aydınlığın, kadim uygarlıkların, tüm dünya geçmişinin, Sirius'un bilgisini yeryüzüne taşıyacak. Bilinç sıçramaları yaşayarak dönüşeceğimiz bu döngüde bir sıfırlanma yaşarken, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Plüto hepimize geçtiğimiz 2,5 yılı doğru anlayıp anlamadığımızı soracak.


Tıpkı yaşam ve ölümün, acı ve şifanın, karanlık ve aydınlığın iç içe olduğunu anlatan Ouroboros yılanı gibi, bu dönemde deri değiştirmeye yani dönüşmeye gönüllü olanlar içindeki gücü fark ediyor ve ilerliyor olacaklar.


Plüto, içimizdeki gücü ve bunu neye bağladığımızı temsil eder. Bu süreçte esas gücün; bilgi ve akıldan geçtiğine şahit olurken, bu alana yatırım yapanlar kazanacak. Korku, kibir, manipülasyon, mali zenginlikler hiçbir anlam ifade etmiyor olacak.


Kişisel hayatımız ve ilişkilerimizde güçsüzlüğümüzü; gücümüzü kanıtlama, korku, sahip olma isteği, kıskançlıklar, manipülasyonlar, taktikler, sorumluluktan kaçma, mali değerlerle kapatma halimiz artık işe yaramayacak. İlişkilerimizde sevginin özgürleştiren, ufuk açan, yenileyen, hem akla hem kalbe hitap eden hallerine bağlanacağız.


Aydınlık ve karanlığın daha belirgin olacağı, insanların taraflarını daha net belli edeceği bir süreçten geçerken, hiçbir şey aydınlık ve iyiliğin yükselişini durduramayacak. Karanlıkta kalanlar başta destekleniyor gibi görülse de, onlara bir süreliğine kurtuluş için izin verilecek. Ve dünya hayatına devam edenler, yalnız aydınlığı seçenler olacak. Dünya tarihinde büyük bir insanlık döngüsü daha tamamlanırken, yeni çağa doğru medeniyet devir daimi yaşayacağız.


Plüto, vadesi dolmuş ve artık bulunduğu yeri çürüten her şeyi yıkarak dönüştürür. Bu süreçte; gücün bilime, akla, teknolojiye, halklara, yapay zekaya geçmesi, eşitlik, adalet temalarının öne çıkışı ve büyük protestolar, bilimsel buluşlar, nesli tükenmiş canlıların ortaya çıkışı, yeni canlılar, genetik, mutasyonlar, uzay, uzaylılar, ölüm ötesi, pek çok hastalığa çözüm bulunması, yapay yiyecekler, yeni neslin öne çıkışı, telepati yeteneğinin ve enerjinin, astrolojinin daha saygın biçimde gelişmesi, dinlerin dağılışı ve yeni dinler ve diller, yeni enerji kaynakları ve yapay petrol, eski yöntemlerle değil zihinle kazanç sağlama, yeni ve dijital para birimleri, doğal olan yerlerin ve su kenarlarının değerlenmesi gibi uygarlığımızı ilerletecek gelişmeler yaşayabiliriz.


Göbeklitepe gibi yer altı şehirleri, yer altı geçitleri, Mezopotamya, Kudüs ve dini bölgeler ile Antarktika, yok olmuş medeniyet ve kıtalar gündeme gelebilir. Ülkemizde çok büyük beklenmedik yenilikler, beklenmedik yönetim değişiklikleri, yeni liderlerin ortaya çıkışı, yeni kaynak buluşları yaşayabiliriz.


Aynı zamanda; insanlığı robotlaştırma, doğal yiyecek ve alanları yok etme, doğurganlığı yok etme, yapay ete teşvik, toplu halk ölümleri, teknolojiyi ve bilgiyi kötüye kullanma, savaşlar, eski ittifak ülkeler ve birliklerin, kuruluşların dağılması, yapay iklim ve sahte uzaylılar, sahte sarsıntılar, grevler, kadın hakları, büyük liderlerin ölümü- suikastlar, gücü elinde tutan teknoloji firmalarının iflası, sahte dinler, halkı manipüle eden salgınlar ve afetlerle ilgili durumlar yaşayabiliriz.


Kendimizi, var oluşumuzu daha iyi anlayacağımız, ruhumuza, aklımıza ve bireyselliğimize iyi gelmeyenden arınacağımız, özgün yanlarımızı ve içimizdeki gücü ortaya çıkartacağımız, bilincimizin yükselerek algılarımızın değişeceği, hızlı, keşif dolu ve heyecanlı bir döngü bizi bekliyor.


Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji




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