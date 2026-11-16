Esenlikler. Oldukça hareketli, cesur ve zaman zaman kontrol edilmesi zor bir haftaya giriyoruz. Haftanın başında Aslan burcunda gerçekleşen Mars Jüpiter kavuşumu motivasyonumuzu ve özgüvenimizi belirgin biçimde artırabilir. Devamında Güneş’in hem Jüpiter hem Mars ile kuracağı kare açılar, büyüyen enerjiyi doğru kullanamadığımızda gerilimleri de beraberinde getirebilir. Hafta sonu Güneş’in Yay burcuna geçmesiyle birlikte bakış açımız genişlerken, önümüzdeki döneme daha umutlu ve hareketli yaklaşabiliriz.

Aslan burcundaki Mars Jüpiter kavuşumu cesaret, girişim gücü ve kendimizi gösterme isteği açısından oldukça güçlü. Uzun süredir ertelediğimiz bir konu için harekete geçebilir, hedeflerimizi büyütebilir ve daha iddialı davranabiliriz. Liderlik etmek, yaratıcı çalışmalar yapmak, sahneye çıkmak ve risk almak daha kolay olabilir. Fakat bu kavuşum bizi gereğinden fazla özgüvenli de yapabilir. Her şeyi yapabileceğimizi düşünerek sınırlarımızı zorlamak, maddi veya duygusal riskleri küçümsemek ve yalnızca haklı çıkmak için mücadele etmek sorun yaratabilir. Cesaretimizi planla birleştirdiğimizde bu güçlü enerjiden çok daha verimli yararlanabiliriz.

Haftanın devamında Güneş’in Jüpiter ve Mars ile yapacağı kare açılar, isteklerimizle mevcut koşullar arasındaki mesafeyi daha görünür hale getirebilir. Jüpiter karesi olayları büyütmeye, fazla söz vermeye ve sonuçları yeterince düşünmeden hareket etmeye açık bir atmosfer oluşturuyor. Mars karesi ise sabırsızlığı, rekabeti ve öfkeyi artırabilir. Özellikle otorite figürleriyle, yöneticilerle veya kendimizi kanıtlamaya çalıştığımız kişilerle güç mücadelelerine girmemek gerekiyor. Enerjimiz yüksek olsa da her mücadeleyi kazanmak zorunda değiliz. Gaz ve freni aynı anda kullanmak yerine önceliklerimizi belirlemek, gereksiz çatışmaları azaltacaktır.

Hafta sonu Güneş Yay burcuna geçiyor. Önümüzdeki süreçte eğitim, seyahat, yabancılar, hukuk, inançlar ve geleceğe yönelik hedefler daha fazla gündemimizde olabilir. Akrep döneminin yoğun ve sorgulayıcı atmosferinden çıkarak daha geniş bir pencereden bakmak isteyebiliriz. Yeni bilgiler edinmek, farklı insanlarla iletişim kurmak ve uzun vadeli planlarımızı gözden geçirmek açısından hareketli bir dönem başlıyor. Fakat Yay burcunun gölge tarafı olan aşırı iyimserlik, dağılma ve kendi doğrularımızı başkalarına kabul ettirme eğilimine dikkat etmek gerekiyor.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Kova burcunda ilerliyor; Neptün ile altmışlık, Uranüs ile üçgen, Plüton ile kavuşum ve Merkür ile kare açı yapıyor. Sezgilerimiz, yaratıcılığımız ve farklı düşünme yeteneğimiz oldukça güçlü olabilir. Uranüs üçgeni alışılmışın dışında çözümler bulmamıza yardımcı olurken, Plüton kavuşumu duygularımızı ve tepkilerimizi yoğunlaştırabilir. Merkür karesi ise yanlış anlaşılmaları ve düşünmeden söylenen sözleri artırabilir. Zihnimizde büyüttüğümüz bir konuyu takıntı haline getirmek yerine farklı bakış açılarına açık kalmak faydalı olacaktır.

Salı

Ay Kova burcundaki hareketine devam ediyor, Güneş ile kare, Mars ve Jüpiter ile karşıt açı yapıyor. Günün enerjisi oldukça yüksek fakat dengede kalmak kolay olmayabilir. Bir taraftan özgür hareket etmek isterken diğer taraftan çevremizin beklentileriyle karşılaşabiliriz. Mars karşıtlığı sabırsızlığı ve tartışmaları, Jüpiter karşıtlığı ise abartılı tepkileri artırabilir. Her konuda son sözü söylemek veya kendimizi kanıtlamak için gereksiz risklere girmemeliyiz. Enerjimizi fiziksel aktiviteye ve sonuç almak istediğimiz işlere yöneltmek daha sağlıklı olacaktır.

Çarşamba

Ay Balık burcuna geçiyor ve Venüs ile üçgen açı yapıyor. Haftanın sert ve hareketli başlangıcından sonra daha yumuşak, anlayışlı ve romantik bir atmosfer oluşabilir. İlişkilerde empati kurmak, kırgınlıkları konuşmak ve sevdiğimiz insanlarla zaman geçirmek açısından destekleyici bir gün. Sanatsal çalışmalar, güzellik, bakım ve yaratıcılık gerektiren işler de daha rahat ilerleyebilir. Fakat duygusal hassasiyetimiz artabileceği için başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarımızın önüne tamamen koymamaya dikkat etmeliyiz.

Perşembe

Ay Balık burcundaki hareketine devam ediyor ve bugün önemli bir açı yapmıyor. Gün daha sakin, akışkan ve kendi ritmimizde ilerleyebilir. Sezgilerimizi dinlemek, yarım kalan işleri tamamlamak, dinlenmek veya yaratıcı konularla ilgilenmek açısından uygun bir atmosfer var. Ancak net bir hedef belirlemediğimizde zamanın nasıl geçtiğini anlamayabilir ve sorumluluklarımızı erteleyebiliriz. Büyük kararları zorlamak yerine mevcut işleri toparlamak, zihinsel ve duygusal olarak biraz nefes almak daha faydalı olacaktır.

Cuma

Ay Koç burcuna geçiyor, Neptün ile kavuşum, Güneş ile üçgen, Uranüs ve Plüton ile altmışlık açı yapıyor. Harekete geçme isteğimiz artarken sezgilerimiz de kararlarımızda belirleyici olabilir. Neptün kavuşumu günün ilk bölümünde biraz dalgınlık veya belirsizlik yaratabilir. Fakat Güneş üçgeni özgüvenimizi desteklerken, Uranüs ve Plüton’un uyumlu açıları değişim için cesur adımlar atmamıza yardımcı olabilir. Yeni bir işe başlamak, eski bir alışkanlığı değiştirmek ve yaratıcı bir çözüm denemek açısından verimli bir gün olabilir.

Cumartesi

Ay Koç burcundaki hareketine devam ediyor ve sabah saatlerinde Satürn ile kavuşum yapıyor. Güne biraz ağır, sorumluluk sahibi veya mesafeli bir ruh haliyle başlayabiliriz. Yapılması gereken işler, geciken sorumluluklar ve sınır koymamız gereken konular daha görünür hale gelebilir. İlerleyen saatlerde Ay’ın belirgin bir açısı bulunmadığı için üzerimizdeki baskı yavaş yavaş hafifleyebilir. Sabah önemli işleri tamamlamak, sonrasında ise tempoyu düşürmek ve gereksiz aceleden kaçınmak günü daha dengeli geçirmemizi sağlayacaktır.

Pazar

Ay Boğa burcuna geçiyor, Mars ve Jüpiter ile üçgen açı yapıyor. Haftayı daha güvenli, üretken ve sonuç odaklı bir enerjiyle tamamlayabiliriz. Mars üçgeni harekete geçme gücü verirken, Jüpiter üçgeni fırsatları ve iyimserliği artırabilir. Maddi konular, alışverişler, evle ilgili işler, keyifli buluşmalar ve somut sonuç almak istediğimiz çalışmalar açısından destekleyici bir gün. Yine de rahatımıza veya keyfimize gereğinden fazla düşkün davranabiliriz. Ölçüyü koruduğumuzda hem dinlenmek hem de önemli bir işi ilerletmek mümkün olacaktır.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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Mars ve Jüpiter'in Aslan burcundaki kavuşumu, yaratıcı, romantik, eğlenceli veya rekabetçi alanlarda büyümek ve başarıya ulaşmak için fırsatlar görmemizi sağlıyor. Başkalarına ilham vermek ve tutkularımızın peşinden gitmek ön plana çıkabilir. Bununla birlikte dengeyi korumaya çalışmalıyız. Arzularımız büyük, ancak ayrıntıları daha sonra ele almamız gerekecek. Mars ve Jüpiter bugün Neptün ile çift beşlik açı (biquintile) oluşturuyor. Bu açı, becerikli ve yaratıcı çözümler bulmamıza yardımcı oluyor. Sorunların etrafından dolaşmanın yollarını görebiliriz. Ancak Güneş-Satürn küçük karesi nedeniyle sınırlarımızın daha fazla farkına varabilir veya bu sınırlamalardan dolayı hayal kırıklığı yaşayabiliriz. Bu transit bizi geçici olarak içimize kapatabilir veya bakış açımızı daraltabilir. Gerilimi aşana kadar planlarımızda ve kendimizi ifade etme biçimimizde kısıtlanmış ya da engellenmiş hissedebiliriz. Ay, Türkiye saatiyle 12.25'e kadar boşlukta olacak; ardından Kova burcuna geçecek. 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Kim olduğunuz ve ortaya koyduğunuz yaratıcı işler sayesinde dikkat çekiyorsunuz. Kendinizi ifade etmek ve kalbinizin arzuladığı şeylerin peşinden gitmek konusunda da daha cesursunuz. Keyif veren etkinlikler ve kendinizi özgürce ifade etmek bugün ön planda. Günlük burç yorumları: 16 Kasım 2026 Pazartesi 16 KASIM 2026 PAZARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Boğa, Mars ve Jüpiter güneş haritanızın en alt noktasında kavuşuma doğru ilerlerken güçlü duygularınız sizi heyecan verici planlara veya etkinliklere yönlendirebilir. Şu sıralar en önemli öncelikleriniz gelişmek ve ilerlemek. Cesur, daha kararlı ve motive hissediyorsunuz. Bu durum, önemli bir duygusal engeli aşmanızı sağlayabilir. Sevdiğiniz insanları savunmanızı gerektiren bir durum ortaya çıkabilir. Bu transit, sevdiklerinize duyduğunuz sevgiyi ve ilgiyi ifade etme konusunda cesur davranmanız için oldukça uygun. Ev geliştirme ve aile etkinlikleriyle ilgili büyük ve uzun vadeli bir proje ya da girişim ivme kazanabilir. Yaşadığınız ortamda yaratıcı değişiklikler ve iyileştirmeler yapabilirsiniz. Eğlenmek, yaşam alanınızı daha kullanışlı, keyifli ve konforlu hâle getirmek için planlar yapabilir ve yeni adımlar atabilirsiniz. Günlük burç yorumları: 16 Kasım 2026 Pazartesi 16 KASIM 2026 PAZARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, Mars ve Jüpiter güneş haritanızın üçüncü evinde kavuşuma doğru ilerlerken bir konuşma, alacağınız bir bilgi veya duyacağınız bir haber sizi harekete geçirebilir. Öğrenmek ve paylaşmak konusunda oldukça motive ve heyecanlısınız. İletişimle ilgili bir projeye veya kişisel bir uğraşınıza enerji harcamak için harika bir zaman. Konuşmalarınız canlı, motive edici ve destekleyici olabilir; ancak biraz dramatik veya abartılı bir hâl de alabilir. Yine de bir konu hakkında henüz çok erken konuşmamaya veya kendinize gereğinden fazla sorumluluk yüklememeye dikkat edin. Çünkü bu transit doğası gereği dürtüsel davranmaya yol açabilir. Bunun dışında girişimci ruhunuzun ve iyimserliğinizin tadını çıkarın. Yalnızca hayatınızı iyileştirmek istemekle kalmıyor, bunu gerçekleştirmek için gerekli adımları atmaya da hazır hissediyorsunuz. Kendinizi hızla toparlamak, yeni olasılıklara açık olmak için uygun bir dönemdesiniz; ancak hedeflerinizi ve beklentilerinizi gereğinden fazla büyütmemeye dikkat edin. Günlük burç yorumları: 16 Kasım 2026 Pazartesi 16 KASIM 2026 PAZARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, bugün büyük fikirleriniz ve planlarınız var. İş hayatınızda veya maddi konularda ani bir yükseliş ya da fırsat ortaya çıkabilir. Sizi güçlü bir şekilde harekete geçiren bir motivasyon kaynağı gündeme geliyor. Özgüveniniz oldukça yüksek ve girişimci, öncü yönünüz belirgin biçimde ortaya çıkıyor. Doğal yeteneklerinizi sergilemek için harika bir zaman olabilir. Ya da değerlerinizi ve kendi değerinizi savunma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Aşırıya kaçmamaya dikkat edin. Bununla birlikte Mars-Jüpiter kavuşumu, beklenmedik kazançlar elde etmek ve iyi araştırılmış riskler almak açısından elverişli olabilir. Özellikle para, sahip olduğunuz değerli şeyler veya iş hayatınızla ilgili güçlü duygularınızın etkisiyle yaşamınızı iyileştirmek ya da cesur bir adım atmak konusunda büyük bir motivasyon hissedebilirsiniz. Şu anda ne kadar heyecanlı olsanız da dikkate almanız gereken pratik ayrıntılar var. Bunlarla daha sonra ilgilenme fırsatınız olacak. Şimdilik büyük düşünün! Günlük burç yorumları: 16 Kasım 2026 Pazartesi 16 KASIM 2026 PAZARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, Mars ve Jüpiter bugün burcunuzda bir araya geliyor. Bu, karizmanız, girişimci ruhunuz ve harekete geçme gücünüz açısından son derece elverişli bir zaman. Bir şeyleri bağımsız olarak veya kendi belirlediğiniz tempoda yapma konusunda güçlü bir istek duyabilirsiniz. Şu sıralar liderliği üstlenmek size çok doğal geliyor. Vizyonunuzu gerçeğe dönüştürecek enerjiye ve kararlılığa sahipsiniz. Mevcut uğraşlarınıza daha fazla güç ve emek katmak için harika bir dönemdesiniz. Spor, oyunlar veya iş hayatıyla ilgili olsun, rekabet gerektiren konularda oldukça başarılı olabilirsiniz. İlişkilerinizi geliştirmek için de uygun bir zamandasınız. Ancak kendinize gereğinden fazla sorumluluk yükleme veya aşırıya kaçma eğiliminiz olabileceğinden, peşinden gittiğiniz şeylerin gerçekten size fayda sağladığından emin olun. Bu dengeyi koruduğunuzda girişimci ruhunuzu ve cesaretinizi ortaya koymak için harika bir dönem yaşayabilirsiniz. Sizin için en önemli kişiler şu sıralar size tüm kalpleriyle inanıyor. Mars burcunuzdayken dünyaya karşı daha doğrudan ve cesur bir yaklaşım sergiliyorsunuz. Bu hafta Mars'ın Jüpiter ile kavuşuma ilerlemesiyle söz konusu etki özellikle belirginleşiyor. Günlük burç yorumları: 16 Kasım 2026 Pazartesi 16 KASIM 2026 PAZARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, Mars-Jüpiter kavuşumu yaklaşırken bu etki haritanızın oldukça özel ve gizli bir alanında gerçekleşiyor. Bu da perde arkasında pek çok şeyin yaşandığına işaret ediyor. Üzerini örttüğünüz bir konu yeniden gündeme gelebilir ve güçlü duygularınız sizi uzun süredir devam eden bir sorunu ya da mevcut bir durumu cesaretle ele almaya yöneltebilir. Özel yaşamınızda veya kendi içinizde büyük bir şeyler şekilleniyor! Bir süredir kendinizi tatminsiz hissediyorsanız bu transit huzursuzluğunuzu artırabilir. Bunun sonucunda ortaya çıkan rahatsızlık veya yoğun duygular sizi harekete geçmeye teşvik edebilir. Bir şeyler yapmak için sabırsızlanıyorsunuz. Özellikle geçmişten gelen meseleler yeniden gündeme gelirse iç dünyanız oldukça hareketlenebilir. Artık bazı şeyleri geride bırakmak için gereken kararlılığı gösterebilirsiniz. Romantik ilişkiler veya duygusal çekimler, özellikle gizli ya da özel yaşanan ilişkiler, size enerji verebilir. Ya da bu süreçte birine yardım etme isteği duyabilirsiniz. Gelecekteki bir proje için fikir toplamak ve bir eylem planı oluşturmak açısından da son derece verimli bir dönemdesiniz. Tüm bu enerjiyi doğru yönlendirmek biraz zor olabilir; ancak bunu başardığınızda büyük bir iyimserlik ve olumlu bir ruh hâli de beraberinde gelebilir. Günlük burç yorumları: 16 Kasım 2026 Pazartesi 16 KASIM 2026 PAZARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, Mars-Jüpiter kavuşumu yaklaşırken fikirlerinizi ve ideallerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla ilham verici ve motive edici deneyimler yaşayabilirsiniz. Bir ilişkinizde özgürlükle ilgili konular gündeme gelebilir; bu durum ortamı hareketlendirerek sizi harekete geçmeye teşvik edebilir. Bir şeyleri başlatma ve ilerletme arzunuz oldukça güçlü. Şu sıralar duygularınız biraz yoğun ve hassas olabilir; ancak ideal olan, bu duyguları gerçekten yapıcı bir şeye yönlendirebilmenizdir. Bir arkadaşınızla veya grupla aniden iletişim kurma ya da bir süredir ihmal ettiğiniz bir konuda harekete geçme isteği duyabilirsiniz. Şimdi liderliği üstlenmekten korkmayın ve artan çekiciliğinizi doğru şekilde kullanın. İnsanlarla bağlantı kurmak, iş birliği yapmak ve cesur, girişimci proje fikirleri geliştirmek için heyecan verici bir dönemdesiniz. Güçlü duygularınız ve içinizde uyanan arzular, bir davanın, hedefin veya çok değer verdiğiniz bir hayalin peşinden gitmeniz için sizi cesaretlendirebilir. Günlük burç yorumları: 16 Kasım 2026 Pazartesi 16 KASIM 2026 PAZARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, enerjik ve cesur Mars'ın genişlemeyi ve iyimserliği temsil eden Jüpiter ile kavuşuma doğru ilerlemesiyle bugün girişimci yönünüz ön plana çıkıyor. Bu kavuşum yaklaşık iki yılda bir gerçekleşir ve bu kez kariyer alanınızı harekete geçiriyor. Alışılmıştan daha büyük düşünürken ve yeni olasılıkları değerlendirirken daha iyimser ve girişimci hissedebilirsiniz. Hedeflerinizi yüksek tutmak için kesinlikle uygun bir dönemdesiniz; ancak aşırıya kaçmaktan kaçının. Çünkü her zaman daha büyük olan daha iyi değildir. Bu dengeyi koruduğunuzda kendi cesaretinizi ve gelişme, ilerleme, başarıya ulaşma arzunuzu fark edebilirsiniz. Bu farkındalık size güç ve özgüven kazandıracaktır. Ay'ın ev ve aile alanınıza geçmesine rağmen başkalarının dikkatini üzerinize çekeceğiniz kesin. Bugün vizyonunuzu, motivasyonunuzu ve heyecanınızı harekete geçirmeye çalışın. Günlük burç yorumları: 16 Kasım 2026 Pazartesi 16 KASIM 2026 PAZARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, Mars'ın Jüpiter ile kavuşuma doğru ilerlemesiyle bugün harekete geçme arzunuz güçleniyor. Enerji seviyeniz yükseliyor ve bir ilke ya da belirli bir inanç konusunda kolayca heyecanlanabilirsiniz. Bu durum sizi yeni bir ilginin peşinden gitmeye motive edebilir. Kesinlikle farklı, ruhunuzu tazeleyecek bir şeyler yapmaya hazırsınız. Özellikle fikirlerinize büyük bir tutkuyla bağlısınız. Bu transit kendinizi ifade etmeniz veya savunduğunuz bir konuda tavır almanız için sizi cesaretlendiriyor. Ufkunuzu genişletmenin veya erişiminizi artırmanın yeni yollarını keşfedebilirsiniz. Son zamanlarda hayat size biraz sıkıcı geliyorsa, ihtiyaç duyduğunuz enerji artışını ve yenilenme hissini şimdi yaşayabilirsiniz. Cesur bir yeni ilgi alanı, eğitim yolculuğu veya macera gündeme gelebilir. Rekabet gerektiren konularda da şans sizden yana. En iyi sonuçları elde etmek için bu transitin artırdığı yaratıcı gücü akıllıca kullanmaya çalışın. Günlük burç yorumları: 16 Kasım 2026 Pazartesi 16 KASIM 2026 PAZARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, Mars-Jüpiter kavuşumu yaklaşırken enerjiniz ve motivasyonunuz belirgin biçimde artıyor. Bir aşk ilişkisi veya arkadaşlık şimdi daha yoğun bir hâl alabilir ya da maddi bir konu ivme kazanabilir. Heyecanınız oldukça yüksek ve önemli iyileştirmeler yapmanızı sağlayacak olan şey büyük ölçüde kararlılığınız ve inançlarınız olacak. İyileşmek, gelişmek ve geçmişte yaşadığınız kırgınlıkları ya da sınırlamaları geride bırakmak için güçlü bir dönemdesiniz. Kendinizi geliştirme ve ilerleme arzunuz harekete geçiyor. Bu istek sizi özel bir uğraşa veya ilişkiye daha fazla enerji vermeye, kalbinizin sesini dinlemeye ya da sizi aşağı çeken bir bağlılıktan özgürleşmeye yöneltebilir. İçsel motivasyonlarınızı, arzularınızı ve hedeflerinizi daha net anlayabilirsiniz. Bu farkındalık size güç kazandırabilir. Kişisel veya maddi bir konuda harekete geçmenizi sağlayacak bir bağlantı, teşvik ya da motivasyon kaynağı ortaya çıkabilir. Duygusal açıdan korkusuz ve cesur olmanız şu anda en büyük avantajınız. Günlük burç yorumları: 16 Kasım 2026 Pazartesi 16 KASIM 2026 PAZARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, bugün etkili olan güçlü Mars-Jüpiter kavuşumu sayesinde gelişimin, bazı meselelerle yüzleşmekten geçtiğini fark ediyorsunuz. Birisi sizi uzun zamandır kurduğunuz bir hayalin peşinden gitmeye veya hayatınızın kontrolünü elinize almaya teşvik edebilir. Ya da önemli bir işi başarmak için biriyle güçlerinizi birleştirebilirsiniz. Bir ilişkiniz, anlamlı değişimlerin önünü açabilir. Şu sıralar yaşanan olaylar, belirli ölçüde bağımsızlığın veya hareketliliğin hem sizin hem de ilişkileriniz için ne kadar faydalı olduğunu keşfetmenizi sağlayabilir. Bu güçlü hareketlilik ortaklıklar alanınızda gerçekleşiyor ve ilişki hedefleriniz sizi oldukça fazla motive edebilir. İstediklerinizin peşinden gitme konusunda daha cesur ve heyecanlısınız; üstelik karşı konulması zor bir çekiciliğe sahipsiniz! Ay'ın burcunuza geçmesi de duygularınızı ve arzularınızı daha da yoğunlaştırıyor. Günlük burç yorumları: 16 Kasım 2026 Pazartesi 16 KASIM 2026 PAZARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, özellikle günlük düzeniniz, işiniz, ev işleriniz, sorumluluklarınız veya sağlıkla ilgili uğraşlarınız konusunda yeni, heyecan verici, farklı ya da zorlayıcı bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bu motivasyon, Mars ve Jüpiter'in güneş haritanızın altıncı evinde kavuşum yapmasından kaynaklanıyor. Özgürlükle ilgili konular gündeme gelerek ortamı biraz hareketlendirebilir. Sıradan veya sıkıcı işlerle yetinmek istemiyorsunuz! Günlük yaşamınıza daha fazla enerji ve tutku katmak şu sıralar sizin için bir öncelik, hatta bir gereklilik gibi görünüyor. Başkalarının isteklerine veya taleplerine verdiğiniz otomatik tepkileri biraz yumuşatmanız iyi olabilir; çünkü çevrenizdekiler zaman zaman sizi kışkırtıcı davranışlarla karşı karşıya bırakabilir. Bununla birlikte iş, sağlık veya fiziksel aktiviteler alanında kendinizi geliştirecek fırsatlar arayın. Ancak programınızı aşırı dolduracak kadar çok sorumluluk üstlenmemeye dikkat edin. Girişimci ruhunuz oldukça güçlü. Bir projede veya uğraşta yeni bir anlam keşfetmek, motivasyonunuzu daha da artırabilir.