Esenlikler. Oldukça hareketli, cesur ve zaman zaman kontrol edilmesi zor bir haftaya giriyoruz. Haftanın başında Aslan burcunda gerçekleşen Mars Jüpiter kavuşumu motivasyonumuzu ve özgüvenimizi belirgin biçimde artırabilir. Devamında Güneş’in hem Jüpiter hem Mars ile kuracağı kare açılar, büyüyen enerjiyi doğru kullanamadığımızda gerilimleri de beraberinde getirebilir. Hafta sonu Güneş’in Yay burcuna geçmesiyle birlikte bakış açımız genişlerken, önümüzdeki döneme daha umutlu ve hareketli yaklaşabiliriz.
Aslan burcundaki Mars Jüpiter kavuşumu cesaret, girişim gücü ve kendimizi gösterme isteği açısından oldukça güçlü. Uzun süredir ertelediğimiz bir konu için harekete geçebilir, hedeflerimizi büyütebilir ve daha iddialı davranabiliriz. Liderlik etmek, yaratıcı çalışmalar yapmak, sahneye çıkmak ve risk almak daha kolay olabilir. Fakat bu kavuşum bizi gereğinden fazla özgüvenli de yapabilir. Her şeyi yapabileceğimizi düşünerek sınırlarımızı zorlamak, maddi veya duygusal riskleri küçümsemek ve yalnızca haklı çıkmak için mücadele etmek sorun yaratabilir. Cesaretimizi planla birleştirdiğimizde bu güçlü enerjiden çok daha verimli yararlanabiliriz.
Haftanın devamında Güneş’in Jüpiter ve Mars ile yapacağı kare açılar, isteklerimizle mevcut koşullar arasındaki mesafeyi daha görünür hale getirebilir. Jüpiter karesi olayları büyütmeye, fazla söz vermeye ve sonuçları yeterince düşünmeden hareket etmeye açık bir atmosfer oluşturuyor. Mars karesi ise sabırsızlığı, rekabeti ve öfkeyi artırabilir. Özellikle otorite figürleriyle, yöneticilerle veya kendimizi kanıtlamaya çalıştığımız kişilerle güç mücadelelerine girmemek gerekiyor. Enerjimiz yüksek olsa da her mücadeleyi kazanmak zorunda değiliz. Gaz ve freni aynı anda kullanmak yerine önceliklerimizi belirlemek, gereksiz çatışmaları azaltacaktır.
Hafta sonu Güneş Yay burcuna geçiyor. Önümüzdeki süreçte eğitim, seyahat, yabancılar, hukuk, inançlar ve geleceğe yönelik hedefler daha fazla gündemimizde olabilir. Akrep döneminin yoğun ve sorgulayıcı atmosferinden çıkarak daha geniş bir pencereden bakmak isteyebiliriz. Yeni bilgiler edinmek, farklı insanlarla iletişim kurmak ve uzun vadeli planlarımızı gözden geçirmek açısından hareketli bir dönem başlıyor. Fakat Yay burcunun gölge tarafı olan aşırı iyimserlik, dağılma ve kendi doğrularımızı başkalarına kabul ettirme eğilimine dikkat etmek gerekiyor.
Günlük etkilere geçecek olursak;
Pazartesi
Ay Kova burcunda ilerliyor; Neptün ile altmışlık, Uranüs ile üçgen, Plüton ile kavuşum ve Merkür ile kare açı yapıyor. Sezgilerimiz, yaratıcılığımız ve farklı düşünme yeteneğimiz oldukça güçlü olabilir. Uranüs üçgeni alışılmışın dışında çözümler bulmamıza yardımcı olurken, Plüton kavuşumu duygularımızı ve tepkilerimizi yoğunlaştırabilir. Merkür karesi ise yanlış anlaşılmaları ve düşünmeden söylenen sözleri artırabilir. Zihnimizde büyüttüğümüz bir konuyu takıntı haline getirmek yerine farklı bakış açılarına açık kalmak faydalı olacaktır.
Salı
Ay Kova burcundaki hareketine devam ediyor, Güneş ile kare, Mars ve Jüpiter ile karşıt açı yapıyor. Günün enerjisi oldukça yüksek fakat dengede kalmak kolay olmayabilir. Bir taraftan özgür hareket etmek isterken diğer taraftan çevremizin beklentileriyle karşılaşabiliriz. Mars karşıtlığı sabırsızlığı ve tartışmaları, Jüpiter karşıtlığı ise abartılı tepkileri artırabilir. Her konuda son sözü söylemek veya kendimizi kanıtlamak için gereksiz risklere girmemeliyiz. Enerjimizi fiziksel aktiviteye ve sonuç almak istediğimiz işlere yöneltmek daha sağlıklı olacaktır.
Çarşamba
Ay Balık burcuna geçiyor ve Venüs ile üçgen açı yapıyor. Haftanın sert ve hareketli başlangıcından sonra daha yumuşak, anlayışlı ve romantik bir atmosfer oluşabilir. İlişkilerde empati kurmak, kırgınlıkları konuşmak ve sevdiğimiz insanlarla zaman geçirmek açısından destekleyici bir gün. Sanatsal çalışmalar, güzellik, bakım ve yaratıcılık gerektiren işler de daha rahat ilerleyebilir. Fakat duygusal hassasiyetimiz artabileceği için başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarımızın önüne tamamen koymamaya dikkat etmeliyiz.
Perşembe
Ay Balık burcundaki hareketine devam ediyor ve bugün önemli bir açı yapmıyor. Gün daha sakin, akışkan ve kendi ritmimizde ilerleyebilir. Sezgilerimizi dinlemek, yarım kalan işleri tamamlamak, dinlenmek veya yaratıcı konularla ilgilenmek açısından uygun bir atmosfer var. Ancak net bir hedef belirlemediğimizde zamanın nasıl geçtiğini anlamayabilir ve sorumluluklarımızı erteleyebiliriz. Büyük kararları zorlamak yerine mevcut işleri toparlamak, zihinsel ve duygusal olarak biraz nefes almak daha faydalı olacaktır.
Cuma
Ay Koç burcuna geçiyor, Neptün ile kavuşum, Güneş ile üçgen, Uranüs ve Plüton ile altmışlık açı yapıyor. Harekete geçme isteğimiz artarken sezgilerimiz de kararlarımızda belirleyici olabilir. Neptün kavuşumu günün ilk bölümünde biraz dalgınlık veya belirsizlik yaratabilir. Fakat Güneş üçgeni özgüvenimizi desteklerken, Uranüs ve Plüton’un uyumlu açıları değişim için cesur adımlar atmamıza yardımcı olabilir. Yeni bir işe başlamak, eski bir alışkanlığı değiştirmek ve yaratıcı bir çözüm denemek açısından verimli bir gün olabilir.
Cumartesi
Ay Koç burcundaki hareketine devam ediyor ve sabah saatlerinde Satürn ile kavuşum yapıyor. Güne biraz ağır, sorumluluk sahibi veya mesafeli bir ruh haliyle başlayabiliriz. Yapılması gereken işler, geciken sorumluluklar ve sınır koymamız gereken konular daha görünür hale gelebilir. İlerleyen saatlerde Ay’ın belirgin bir açısı bulunmadığı için üzerimizdeki baskı yavaş yavaş hafifleyebilir. Sabah önemli işleri tamamlamak, sonrasında ise tempoyu düşürmek ve gereksiz aceleden kaçınmak günü daha dengeli geçirmemizi sağlayacaktır.
Pazar
Ay Boğa burcuna geçiyor, Mars ve Jüpiter ile üçgen açı yapıyor. Haftayı daha güvenli, üretken ve sonuç odaklı bir enerjiyle tamamlayabiliriz. Mars üçgeni harekete geçme gücü verirken, Jüpiter üçgeni fırsatları ve iyimserliği artırabilir. Maddi konular, alışverişler, evle ilgili işler, keyifli buluşmalar ve somut sonuç almak istediğimiz çalışmalar açısından destekleyici bir gün. Yine de rahatımıza veya keyfimize gereğinden fazla düşkün davranabiliriz. Ölçüyü koruduğumuzda hem dinlenmek hem de önemli bir işi ilerletmek mümkün olacaktır.
Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.
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