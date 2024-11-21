Plüton Kova Burcunda (2024 - 2043): Yeni Bir Çağın Kehaneti

Plüton, Güneş etrafında dönüşünü 240 yılda tamamlar. Yörüngesi düzensiz olduğu için bir burçta 12 ila 30 yıl arasında kalabilir. Bu yüzden de bir "nesil" gezegeni olarak benimsenir. Plüton'un bulunduğu burç genellikle o neslin temel karakteristiğini belirler.

2008 yılından beri Oğlak burcunda olan Plüton, Mart 2023'te ilk kez Kova burcuna geçti ve sonraki sene ileri-geri hareketlerle devam etti. 19 Kasım 2024'te tamamen Kova burcuna yerleşecek ve neredeyse yirmi yıl boyunca burada kalacak.

Plüton Kova geçişi tarihte benzersiz olacak bir dönemin, 2025 ve 2026 yıllarının açılışını yapacak. Tarihi olan bu aşamaya fiziksel varlığımızla tanıklık ediyor olmamız gerçekten de çok özel. Çünkü Plüton'un burç değiştirmesi nadir bir gökyüzü olayıdır. Bu geçişler büyük dünyevi ve toplumsal değişimleri de beraberinde getirir. Plüton Kova, yepyeni bir başlangıç, yeni bir çağ, yeni bir nesil demektir.

Plüton'un rolü

Plüton'un astrolojideki rolü, artık işlevini yitirmiş olanı ortadan kaldırmak, çürümüş ve yaşamını sürdüremeyen sistemleri geride bırakmaktır. Plüton her burç değiştirdiğinde, yeniden yapılanmanın zeminini hazırlar ve böylece evrenin "motorunu" canlı tutar.

Plüton özünde şeylerin doğasındaki evrimsel güçtür. Canlılar, yaşamın doğal döngüsünde doğar, büyür, gelişir, ölürler. Ardından çürüyerek başka bir şeye dönüşürler. Aynı şekilde, kültürler, ideolojiler, toplumlar doğar, yükselir, düşer ve yeni kültürlerin, yeni inançların tohumları haline gelirler.

Plüton transitlerinin dönüştürücü etkileri, hayata başka gözlerle bakma imkânı vererek, yaşamın yenilenmesini sağlar. Plüton herkese zehirli sistemlerin arkasındaki gerçeği görme şansını sunar ve daha devrimci, daha evrimsel ideallere doğru ilerlemek böylece mümkün olur.

Neyin çürümüş olduğunu bilmek iyi bir şeydir. Dişiniz çürürse, dişçiye gidip sorunu çözer ve diğer dişlerinizi kurtarırsınız. Ağacınızın sağlıklı büyümesini istiyorsanız, ölü dalları kesersiniz. Plüton'un da bu çeşit bir işlevi vardır.

Oğlak ve Kova - Eskiyi bırak, yeniyi kucakla

Plüton, ölümü, yeniden doğuşu ve dönüşümü simgeleyen gezegendir. Oğlak burcu ise hiyerarşik, yani "yukarıdan aşağı doğru işleyen sistemleri" temsil eder. 2008'de dünya genelinde yıkıcı bir finansal kriz eşliğinde başlayan Plüton Oğlak transiti, son 16 sene boyunca sistemlerin, özellikle finansal sistemlerin ve kapitalizmin karanlığını ortaya çıkarmıştır. Önce hiyerarşiye güç kazandırmış, sonra da bu gücün kölesi olan tüm sistemlerin temellerini yıkmaya başlamıştır. Plüton, güç ve iktidarın hem yapıcı hem de mutlak yıkıcı yüzüdür.

Son 16 yıl boyunca hükümetlere ve sistemlere duyulan güven, geri dönüşü olmayacak biçimde sarsıldı. Şimdi artık yeni bir dünya algısına ihtiyacımız var.

Oğlak eskiyi, Kova ise yeniyi simgeler. Plüton'un Kova burcuna ilerlediği bu aşamada, eskinin yıkılışı ve yeninin inşası arasında bir yerdeyiz.

Eğer Oğlak yukarıdan aşağıya bir piramidi temsil ediyorsa, Kova tabandan yukarıya bir yaklaşımdır. Bu nedenle süregelen sistemin dışına çıkan devrimci bir enerjisi vardır.

Plüton bir burçtan diğer burca geçerken etkisi parçalayıcıdır. Bu nedenle Plüton, Kova burcuna ilerlerken Oğlak burcunun temsil ettiği konuları, örneğin kapitalizmi ve patriyarkayı, parçalayacaktır. Bunların yerini Kova burcunun konuları olan sosyal adalet, eşitlik, örgütlü hareketler, kooperatif, teknoloji, yapay zeka, çevresel ve iklimsel siyaset, hayvan hakları gibi temalar almaya başlar.

Plüton Kova ile birlikte, güç ve para sahibi erkek dayanışması dağılmaya başlar. Artık insan haklarının ve insanlığın gücünün önemli olacağı bir zamana adım atıyoruz. Özellikle kadın haklarının ön plana çıkacağı bir aşamaya ilerliyoruz.

Plüton Oğlak burcunda, plütokrasi eğilimlerini, yani zenginlerin iktidarını, güçlendirdi. Genel olarak, önümüzdeki 20 sene boyunca milyarder plütokratların hayatta kalmaları zor görünüyor.

Tek adam hiyerarşisi

Dünyayı ele geçirip her şeye hükmetmek isteyen tek adam bolluğu, Plüton Oğlak burcundayken zirveye ulaştı. Teknoloji devi Elon Musk'tan Putin'e, koltuğunu zorlayan Donald Trump'a ve diğer malum kişiler de dahil olmak üzere, hepsi ataerkillikten ve tek adam sendromundan mustarip, egemenlik ve ayrıcalıkları işgal etmiş erkeklerdir. Eski zamanların imparatorlarının güncellenememiş versiyonları gibiler. Neyse ki Plüton'un Kova burcuna ilerlemesi, tek adamlar için de mutsuz son anlamına geliyor.

Kendini bıçaklayan Nero, kurşuna dizilen Mussolini, giyotinle idam edilen XVI. Louis, linç edilen Kaddafi gibi örneklere bakıldığında, Plüton geçişlerinin tek adamlar için ne kadar acımasız olduğu anlaşılabilir.

Plüton, Kova burcuna ilerlerken, Plüton Aslan jenerasyonuna da kafa tutacaktır. 1939–1956 yılları arasında doğan Plüton Aslan kuşağı, egosuna ve sadece kendi soyuna/çocuklarına hizmet etmek isteyen dünya liderlerini simgeliyor. Artık bu liderlerin temsil ettikleri siyasetlerin ve felsefelerin de sonu geliyor.

Tarihte Plüton Kova

Plüton'un en son Kova burcunda bulunduğu zamanlar (1778-1798), önemli sosyal ve siyasal değişikliklerle öne çıkar. Bu döneme Yeni Çağı başlatan Fransız Devrimi, Amerikan Anayasası'nın onaylanması, Sanayi Devrimi, Aydınlanma Çağı, Mary Wollstonecraft'ın Kadın Haklarının Savunulması adlı eserinin yayınlanması gibi önemli olaylar damga vurmuştur.

2024 ve ötesi

Plüton Kova dönemi (2024-2043), gelecek 20 sene siyah kuğuların zamanı olacak. Yani öngörülmez olanın yenileyici gücü.

Organizasyonlar, komiteler, alt konseyler arasındaki iletişim ve dayanışma güçlenecektir. Pazarcılık, pazar yerleri yaygınlaşabilir. Kova burcu, küçük çiftçi pazarlarından Amazon'a, hatta en büyük pazar olan borsanın da yöneticisidir. Alışveriş tüketim ve pazarcılık alışkanlıklarında bir dönüşüm, beklenebilir. Hatta borsa piyasaları, teknolojik saldırılarla sıfırlanabilir!

Sürüngen istilaları, insan yapımı virüsler, yapay zekanın artan etkisi ve "çeşitliliğin gücü" gündeme gelebilir. Azınlıkların yükselişi, "Robin Hoodvari" yeni nesil liderlerin ortaya çıkışı, plastik kullanımının yasaklanması bu dönemi şekillendirebilir.

Ayrıca, nükleer teknolojinin geleceği, meteorlarla yakın etkileşimler, ulaşım araçlarının evrimi gibi konular da önem kazanacaktır.

Su arıtma, atık yönetimi, alışılagelmiş tuvalet sistemleri ve kanalizasyon sistemlerinde yenilikçi çözümler Plüton Kova etkisiyle hayata geçirilebilir. Bu dönemde devrim niteliğinde, modern ve sürdürülebilir temizlik ve hijyen teknolojileri ortaya çıkabilir.

Altının yerini alacak yenilikçi ve nadir yeni bir materyal piyasaları altüst edebilir. Yeni bir para birimi ve -sıradışı duyulsa da, para birimleri arasında eşitlik öngörülebilir. Molibden ve titanyum gibi metaller teknoloji ve ekonomide önemli bir rol oynayabilir.

Bu dönemde uzay madenciliği projeleri büyük yatırımları çekerek nadir metalleri elde etmek için gezegenin dışına yönelebilir.

Ancak bu dünyanın kaynaklarını tüketip ardından uzayı sömürmek fikri büyük tepkilere ve tartışmalara neden olabilir.

Plüton'un bu dönemdeki etkisi, Hollywood'un "kusursuz dünya" imajını tamamen yıkabilir. Şöhret algısı değişecektir; zengin ve ünlülere dair yanılsamalar çözülebilir. Hollywood'un altın çağının sonu gelebilir. Sanat ve medya, bireysel özgürlük arayışını ve teknolojik ütopyaların karanlık yüzünü ele alan daha isyankâr ve aktivist bir anlatım dili geliştirebilir.

2028 seçimleri, Amerika'da tarihi bir dönüm noktası olabilir. Bu seçimlerde, ilk kez bir kadın başkan seçilme ihtimali oldukça güçlü.

Önümüzdeki 20 sene içinde Avustralya dünya gündeminde büyük yer kaplayabilir.

Zehirden yeniden doğuş

Böyle giderse insanlığın en fazla 200 yıl içinde yokolacağı öngörülüyor. Bu yüzden Plüton Kova'da ilerlerken yeşil ekonomi hızla yükselecek. Fosil yakıt temelli sistemler çöküşe geçerken, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir teknolojiler ön plana çıkacak. Yerel, bağımsız enerji üretim modelleri güçlenecek ve çevre adaleti kavramı, ekonomik düzenin merkezine yerleşecektir.

Toksik olmayan, sağlığı iyileştiren ve sürdürülebilir ürünlere olan talep artacak; bu da bu alanlarda yeni şirketlerin ve teknolojilerin doğuşunu tetikleyecektir.

Plüton'un Kova burcundaki etkisiyle sağlıkta bireysel ve özelleştirilmiş tıp anlayışı hızla gelişebilir. İnsanlar, kendi kan tahlillerini ve DNA testlerini sipariş ederek, sonuçları yorumlamak için yapay zeka desteğiyle araştırmalar yapabilirler.

Bu süreçte, doktorların karşısına detaylı sonuçlar, genetik bağlantılar ve alternatif teori önerileriyle gelen "süper bilgili hastalar" yaygınlaşabilir.

Dijital kaos ve kolektif uyanış

Teknoloji devleri, yolsuzluk skandalları ve etik dışı uygulamalar nedeniyle toplumun güvenini hızla kaybedebilirler. Büyük teknoloji şirketlerinin çöküşü, iletişim lojistik ve ulaşım yollarında küresel ölçekte bir kaosa yol açabilir.

Plüton Kova burcundayken bilim ve teknolojideki yolsuzluklar daha görünür hale gelebilir. Büyük ilaç firmaları, Apple benzeri teknoloji devleri ve araştırma kuruluşlarıyla ilgili etik dışı uygulamalar açığa çıkabilir.

Teknoloji liderlerinin "tek adam" statüsüne yükselmesi ve bu gücün kötüye kullanılması, hem ekonomik hem de sosyal sistemlerde radikal dönüşümlere sebep olabilir.

Transhümanizm

İnsan-makine birleşimi teknolojiyi kutsal bir kurtarıcı gibi görme eğilimi artabilir. Transhümanizm, teknolojinin insan vücudu ve zihniyle birleşimini hedeflerken, bu süreçte "makine mesih" gibi fikirler öne çıkabilir. İnsanların teknolojik olarak "kurtarılacağı" veya üstün bir yapay zekanın insanlığın sorunlarını çözeceği inancı, yeni bir dijital mistisizm yaratabilir.

Plüton Kova burcundayken, yabancı yaşam formlarının varlığına dair teoriler veya tehditler daha yaygın bir şekilde tartışılabilir. Ancak bedenimizi istila eden "yabancı formlar" biyolojik çipler olabilir!

Modern dijital kabileler

Modern dijital kabileler veya kendine yeten topluluklar, öz-yeterli kaynaklar yaratarak büyük topluluklar kurabilirler. Blokzincir gibi teknolojiler, bu topluluklar için adil ve sürdürülebilir bir kaynak paylaşım modeli oluşturabilir. Bu topluluklar, kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş alternatif ekonomik sistemler yaratabilirler.

Bekarlığın altın çağı

Plüton Kova burcundayken, bireysellik ve özgürlük temaları güçlenecek. Bekar olmayı tercih eden veya mutlu bir şekilde bekar olan insanlar daha fazla tanınırlık ve statü kazanacak. Bekarlık, yalnızca bir ilişki durumu değil, bilinçli bir yaşam tarzı ve sosyal statü olarak kabul edilecek.

Telepatik çağ

Zihinler arası iletişim, insanlık için bir sonraki dil devrimi olabilir. Bu, fiziksel sınırları aşarak toplumsal bağları kökten dönüştürebilir ve yeni bir etkileşim biçimi sunabilir. Plüton Kova'dayken Uranüs'ün İkizler burcuna geçişi (2025-2033), insanlık için zihin, beden ve iletişim biçimlerinde devrim niteliğinde bir dönüşüm getirebilir. Zihinler arası iletişim ve düşünce transferi, hem bilimsel hem de teknolojik gelişmelerle daha somut hale gelebilir. İnsanlar, fiziksel eylemleri düşünce gücüyle yönlendirebilirken, kolektif bilinç düzeyinde yeni bir bağlantı şekli ortaya çıkabilir.

Telepati ve zihinsel iletişim, bu dönemin en ilginç odak noktalarından biri olacak ve insanlığın iletişimdeki sınırlarını yeniden tanımlayacaktır.

Zodyak'ın Prometheus'u

Prometheus'un tanrılardan çalıp, insanlığa ateşi getirmesi gibi, Kova burcu da bilgi ve evrimi arayarak insanlığı ileri taşıyan bir vizyona sahiptir.

Önümüzdeki yıllarda, hayatı hem daha vahşi hem de daha anlamlı hale getiren bir değişim sürecinin parçası olacağız. Bu serüven, insanlığın sınırlarını yeniden tanımlamamızı ve onu dönüştürmemizi sağlayacak.

Plüton burç değiştirdiği her sefer, onsuz yaşamayı inanılmaz derecede zor bulduğumuz yani bağlı olduğumuz, sevdiğimiz ve alıştığımız bir şeyi geride bırakmamızı talep eder. Plüton egomuzu kırmak isteyebilir fakat asla ruhumuzu değil. Aslında egonun kırılmasıyla ruhun güçlenmesi amaçlanır.

Eğer gücünüzü dış görünüşünüze, sahip olduğunuz eşyalara ya da mali birikimlerinize dayandırıyorsanız, bu eski paradigmadır. Yeni çağda, enerjiniz ve gücünüz daha büyük bir amaca hizmet etmeli.

Kendi küçük dünyamızdan ve küçük sorunlarımızdan dünyaya bakışımız artık geçerli değil. Bu dar görüşlü bakış açısı sürdürülebilir değil. Daha büyük bir şeylerin parçası olma zamanı geldi. Evrensel frekans değişti.

Maddi başarıdan ruhsal katkıya

Bu tarihi aşamanın bir parçası olmak istiyorsak dünyayı günlük saçmalıkların ötesinde, daha geniş bir perspektiften görmeye ve bu yeni dünyaya katkı sağlamaya gönüllü olmamız gerekiyor.

"Maddi başarıdan" - "ruhsal katkıya" geçiş evresindeyiz. Gelecek 20 yıl içerisinde servet, statü, kariyer gibi başarı ölçütleri değerini yitirerek yerini dünyaya ve topluma yaptığımız ruhsal ve enerjisel katkıya bırakacak. "Kim olduğumuz?" sorusu, "neye sahip olduğumuz?" sorusundan daha önemli hale gelecek.

Birbirimize ve yaşadığımız dünyaya zaman, bilgi ve beceri olarak yaptığımız katkılar, yeni para ve prestij birimimiz haline gelecektir.

Kolektif tarihimizin istisnai bir dönemindeyiz. Sahip olduğumuz en büyük kaynak kendimiz ve birbirimiziz. Bu durumda Plüton Kova döneminde yüzleşebileceğimiz en tehditkâr olasılık, insanlığın yapıcı eylemi veya yıkıcı eylemsizliğidir.

Cesaret ve umutla...