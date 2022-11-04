Pırasalı bal kabağı çorbası

Müjgan Yurtseven'den, bol baharatlı, pırasalı leziz bal kabağı çorbası tarifi...

Pırasalı bal kabağı çorbası
Yaşam
Giriş: 04 Kasım 2022 10:48
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Mevsiminde;

Vejetaryen beslenenler için de gayet besleyici, sağlıklı ve lezzetli bir çorba oluyor...


Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika


Malzemeler:

  • 200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;
  • 1 kilo helvacı bal kabağı
  • 3 pırasa
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 3 diş sarımsak, ince doğranmış
  • Yarım çay kaşığı tarçın
  • Yarım çay kaşığı muskat
  • 1 er çay kaşığı zerdeçal, zencefil, karabiber, tuz
  • 5 bardak sıcak su
  • 30 gr tereyağı

Pişirdikten sonra üzerine;

  • 2 yemek kaşığı iç kabak çekirdeği
  • 2 yemek kaşığı süzme yoğurt



Yapılışı:

*Bal kabağının kabuklarını soyun, pırasaları da yıkayıp bal kabaklarıyla birlikte hepsini kabaca doğrayın.


*Zeytinyağını tencereye alın, bal kabağı ve pırasaları ekleyip orta ateşte yumuşayana kadar kavurun. Sarımsak, baharatlar ve tuzu ilave ederek 2 - 3 dakika daha kavurun. Sıcak suyu ekleyip tencerenin kapağı kapalı olarak orta ateşte 20 dakika pişirdikten sonra ocağı kapatarak blenderden geçirin. Tereyağını ekleyip karıştırın.


*Servis kaselerine pay edin, iç kabak çekirdeği ve süzme yoğurt ile süsleyin.


Kısa bir not;

*Çorbaya elinizde varsa sade su yerine 2 bardak et suyu + 3 bardak sıcak su olarak ekleyebilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...



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