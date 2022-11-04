Pırasalı bal kabağı çorbası

Mevsiminde;
Vejetaryen beslenenler için de gayet besleyici, sağlıklı ve lezzetli bir çorba oluyor...
Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 25 dakika
Malzemeler:
- 200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;
- 1 kilo helvacı bal kabağı
- 3 pırasa
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 3 diş sarımsak, ince doğranmış
- Yarım çay kaşığı tarçın
- Yarım çay kaşığı muskat
- 1 er çay kaşığı zerdeçal, zencefil, karabiber, tuz
- 5 bardak sıcak su
- 30 gr tereyağı
Pişirdikten sonra üzerine;
- 2 yemek kaşığı iç kabak çekirdeği
- 2 yemek kaşığı süzme yoğurt
Yapılışı:
*Bal kabağının kabuklarını soyun, pırasaları da yıkayıp bal kabaklarıyla birlikte hepsini kabaca doğrayın.
*Zeytinyağını tencereye alın, bal kabağı ve pırasaları ekleyip orta ateşte yumuşayana kadar kavurun. Sarımsak, baharatlar ve tuzu ilave ederek 2 - 3 dakika daha kavurun. Sıcak suyu ekleyip tencerenin kapağı kapalı olarak orta ateşte 20 dakika pişirdikten sonra ocağı kapatarak blenderden geçirin. Tereyağını ekleyip karıştırın.
*Servis kaselerine pay edin, iç kabak çekirdeği ve süzme yoğurt ile süsleyin.
Kısa bir not;
*Çorbaya elinizde varsa sade su yerine 2 bardak et suyu + 3 bardak sıcak su olarak ekleyebilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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