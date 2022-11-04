Pırasalı bal kabağı çorbası

Mevsiminde;

Vejetaryen beslenenler için de gayet besleyici, sağlıklı ve lezzetli bir çorba oluyor...

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;

1 kilo helvacı bal kabağı

3 pırasa

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3 diş sarımsak, ince doğranmış

Yarım çay kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı muskat

1 er çay kaşığı zerdeçal, zencefil, karabiber, tuz

5 bardak sıcak su

30 gr tereyağı

Pişirdikten sonra üzerine;

2 yemek kaşığı iç kabak çekirdeği

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

Yapılışı:

*Bal kabağının kabuklarını soyun, pırasaları da yıkayıp bal kabaklarıyla birlikte hepsini kabaca doğrayın.

*Zeytinyağını tencereye alın, bal kabağı ve pırasaları ekleyip orta ateşte yumuşayana kadar kavurun. Sarımsak, baharatlar ve tuzu ilave ederek 2 - 3 dakika daha kavurun. Sıcak suyu ekleyip tencerenin kapağı kapalı olarak orta ateşte 20 dakika pişirdikten sonra ocağı kapatarak blenderden geçirin. Tereyağını ekleyip karıştırın.

*Servis kaselerine pay edin, iç kabak çekirdeği ve süzme yoğurt ile süsleyin.

Kısa bir not;

*Çorbaya elinizde varsa sade su yerine 2 bardak et suyu + 3 bardak sıcak su olarak ekleyebilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...