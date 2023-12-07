Pantone 2024 rengi: Peach Fuzz

Her yıl merakla beklenen Pantone rengi, “Peach Fuzz” adıyla lanse edildi. Renk kataloğu olarak tasarım dünyasının yakından takip ettiği Pantone, 2024 moda renkler listesine girecek olan yeni rengi tanıttı.

2024 yılına özgü yeni bir renk üreten Pantone, bu renk tonunu PANTONE 13-1023 Peach Fuzz olarak isimlendirdi. Peach Fuzz, pembe ile turuncu arasında salınan sıcak bir renk var. PANTONE seçimini ise şöyle açıklıyor: Dünyada birçok insanın bakım ve bir aidiyet aradığı bu dönemde bu renk, bir sığınak duygusu hissettiriyor. Peach Fuzz bizi yenilenmeye, beslemeye ve içsel huzuru bulmaya davet ediyor.