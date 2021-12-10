2022 yılının trend rengi

Pantone, 2022 için yılın rengini belirledi. 2022 yılının rengi Very Peri olarak lanse edildi. Mavinin bu mutlu, sıcak ve lilayı andıran tonu, 2022’nin moda renkleri arasında başı çekeceğe benziyor.

2022 yılının trend rengi
Moda
10 Aralık 2021 Cuma

Tasarım dünyasınca her yıl merakla beklenen Pantone rengi, “Very Peri” adıyla lanse edildi. Renk kataloğu olarak tasarım dünyasının yakından takip ettiği Pantone, 2022 moda renkler listesine girecek olan yeni rengi tanıttı.


Her yıl yaptığı gibi mevcut renk paletinden bir renk seçmek yerine 2022 yılına özgü yeni bir renk üreten Pantone, bu renk tonunu PANTONE 17-3938 Very Peri olarak isimlendirdi. 2022 yılının rengi “tüm mavi tonların en mutlu ve en sıcak olanı” diye nitelendirildi.





“Yeniliğin güçlendirici bir karışımı”

Pantone 2022 yılının rengi olan Very Peri, yaşanılan dönüştürücü zamanlara vurgu yapıyor. Yoğun bir izolasyon döneminden çıkarken kavramlarımızın ve standartlarımızın değiştiğini söyleyen Pantone sözcüleri, mavinin temsil ettiği bazı nitelikleri ön plana çıkardığını ifade ediyor.


Cüretkar bir merak

Pantone, 2022 için ürettiği yeni renk tonunun yaratıcı ruhumuzu canlandıran kaygısız bir özgüvenin ifadesi olarak lanse etti. Değişen olasılıklar manzarasını benimsememize yardımcı olmak üzere lanse edilen yeni renk tonu, hayatımızı yeniden yazarken bizi yeni bir vizyona açık hale getirmek üzere düşünülmüş.


Geleceğe dair yeni bir ışık

2022 yılı için Pantone’nin yılın rengi olarak lanse ettiği Very Peri “geleceğe dair yeni bir ışığın işareti” olarak nitelendirildi. Günümüzle uyumlanan yeni bir bakış açısı ve bununla bağlantılı bir minnettarlık, PANTONE 17-3938 Very Peri renginin ifade ettiği diğer özellikler arasında.


Şık olmanın kolay yolu: Monokrom stil
Şık olmanın kolay yolu: Monokrom stil





Pantone, 2020 yılının rengini Klasik Mavi olarak seçmişti.


2021 yılı rengi olarak ise 2 renk birden seçilmişti. Canlı sarı ve gri, 2021 yılının en sevilen ve en çok kullanılan renk kombinasyonlarından biri olmuştu. Özellikle gri, 2022 yılında da trend renkler arasında olmaya devam edecek gibi görünüyor. Gri renk hem dekorasyonda hem de modada şık tasarımlarda kullanılıyor.






Tatil rehberi: Marmaris
Tatil rehberi: Marmaris




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