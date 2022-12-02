2023 yılının rengi belirlendi: Viva Magenta

Dünyada renk otoritesi olarak kabul edilen Pantone Color Institute, 2023 yılının rengini Viva Magenta olarak açıkladı.

2023 yılının rengi belirlendi: Viva Magenta
Yaşam
Giriş: 02 Aralık 2022 13:00
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Her yıl merakla beklenen Pantone rengi, “Viva Magenta” adıyla lanse edildi. Renk kataloğu olarak tasarım dünyasının yakından takip ettiği Pantone, 2023 moda renkler listesine girecek olan yeni rengi tanıttı.


2022 yılının rengi: Pantone Very Peri
2022 yılının rengi: Pantone Very Peri

Her yıl yaptığı gibi mevcut renk paletinden bir renk seçmek yerine 2023 yılına özgü yeni bir renk üreten Pantone, bu renk tonunu PANTONE 18-1750 Viva Magenta olarak isimlendirdi. 2023 Pantone ayrıca 2023'ün rengini, saf mutluluktan zevk alan, denemekten korkmayan ve kısıtlama olmadan kendini ifade eden cesur, espri dolu ve her şeyi kapsayan bir renk olarak nitelendirdi.





Güç ve canliliği ifade ediyor

Sıcak ve soğuğu dengeleyen 'incelikli bir kızıl ton' olarak tanımlanan Viva Magenta için "Alışılmadık bir zaman için alışılmadık bir renk" yorumu yapıldı. Pantone Renk Enstitüsü Başkan Yardımcısı Laurie Pressman, Viva Magenta'nın devam eden salgının ortasında, yeniden ayağa kalkmaya çalışan bir dünyada güveni temsil ettiğini söyledi.




Pantone Renk Enstitüsü'nün yılın renkleri moda, güzellik, teknoloji, tasarım ve ev dekorasyonu gibi sektörlerdeki en son trendleri yansıtmayı amaçlıyor.






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