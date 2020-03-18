Yer temizliğinin püf noktaları

Yer temizliği nasıl yapılır?

Yer temizliği hem salgın hastalık dönemlerinde hem de günlük yaşamımızda oldukça önemli. Fayans, parke gibi farklı yüzeyler içinse farklı şekillerde yer temizliği yapmak gerekiyor. Yer temizliğinde dikkat edilmesi gereken püf noktaları için okumaya devam edin…

Farklı zeminler için farklı temizlik uygulamaları gerekiyor. Ahşap parkeler, laminat parkeler, fayanslar, doğal taş ve mermer zeminlerin her biri için farklı püf noktalarına dikkat etmekte fayda var. Peki, uzun yıllar boyunca kullanılan zemin malzemelerini yıpratmadan temizlemek için nelere dikkat etmeli? İşte “Yer temizliği nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…

Laminat parke nasıl temizlenir?

Laminat parkelerin temizliğinde, doğal ahşap zemin için uyguladığınız temizlik prensipleri geçerlidir. Laminat parke üretilirken ahşabın yan ürünleri sıkıştırılır ve üzerine koruyucu katman bir yüzey getirilerek kullanıma hazır parke hale getirilir. Ahşap ürünü olsa da laminat parkeler, koruyucu yüzeyleri dolayısıyla masif ahşap parkelere göre daha dayanıklı sayılabilir. Yine de temizleyici solüsyon olarak fayanslarda kullanılan yer solüsyonları yerine ahşap temizleyici kullanmanız daha uygun olur. En etkili temizlik için öncelikle süpürgelikler dahil köşe bucak toz alma işlemi yapın ve ardından nemli temizliğe geçin. Yumuşak paspas veya mop kullanarak ıslaklık bırakmadan silin. Islak kalırsa kuru bir havlu ile zeminin üzerinden tekrar geçin. Temizleyici ürün kullanmak istiyorsanız 5 litre kadar suya 1 kapak sıvı temizleyici katabilir veya beyaz sirke ile doğal temizlik yapabilirsiniz. Sirkenin kokusundan endişe etmeyin. Temizlik bittiğinde sirke de uçup gider.

BEYAZ SİRKE NEDİR?

Do ğal ahşap parkelerin temizliği nasıl yapılır?

Ahşap parke dendiğinde öncelikle bir kafa karışıklığı olabildiğini söylemek gerek. Yukarıda bahsettiğimiz laminat parkenin yanı sıra, ham ahşabın parke haline getirilmesi ile de lamine, diğer adıyla ahşap parkeler üretilip kullanıma sunuluyor. Doğal ahşap dokuya sahip bu zemin malzemesinin temizliğinde oldukça dikkatli olmak gerekiyor. Ahşap zeminler için üretilen yüzey temizleyicileri kullanmak yerine çamaşır suyu veya yoğun kimyasal katkılı yüzey temizleyiciler kullanmak ve temizlikten sonra ıslaklık bırakmak ahşap zeminlere zarar verebiliyor. Masif ahşabın üzerine cilalı parkeler için de aynı durum geçerli oluyor. Evinizin zemininde, özellikle 90’lı yılların gözdesi olan klasik ahşap parkeler varsa zamanla araları açılabiliyor ve hatta ahşap kurdu delikleri görülebiliyor. Bu aralıklara toz dolacağı ve nem de çürüme yapacağı için sık sık elektrik süpürgesiyle süpürmeniz, fazla ıslak temizlik yapmamanız öneriliyor. Ahşap parkeleri temizlerken, elektrik süpürgesinin fırça kısmının ahşabı çizmeyeceğinden emin olarak temizliğe başlayın. Doğal temizlik istiyorsanız, laminat parkeler için önerdiğimiz sirkeli suyu da kullanabilirsiniz.

Uzun zamandır kullanılmayan ahşap mobilyalarda, ahşap parkelere benzer şekilde delikler görebilirsiniz. Hızlı bir çözüm için, eczaneden alacağınız bir enjektörün içine kekik yağı koyarak bu deliklere enjekte edebilirsiniz. Fazla ve yoğun kullanımı önerilmediği için, ahşap malzemenin üreticisi ile irtibata geçip ağacın türüne göre çözüm uygulamak en iyisidir.

Mermer yüzey temizli ği nasıl yapılır?

Yüzyıllar boyunca dayanabilen, şık görünümlü ve bir o kadar da özenli bir temizlik isteyen mermerler hem banyo ve giriş zeminlerinde hem de mutfaklarda kullanılıyor. Koridorlar zeminlerinde kullanılan mermer ise eve bambaşka bir hava katıyor. Fayans zeminlerde rahatlıkla kullanılan yüzey temizleyicileri mermer zeminlerde kullanmak bu yüzeylere zarar veriyor. Dayanıklılığını koruyan ve aşınmayan mermer yüzeyler için sabun bazlı temizleme solüsyonu kullanmak en iyisi. Mermerler için doğal temizleyici arıyorsanız, kabartma tozu veya nişastayı yumuşak bir beze veya havluya dökerek özellikle de lekeli mermer yüzey için kullanabilirsiniz. Sık temizleme ve kurulama sayesinde rengini ve parlaklığını koruyan mermerler için bulaşık deterjanı kullanmak da bir çözüm. Bulaşık deterjanını suyla seyrelterek yumuşak bir sünger üzerine dökebilir, özellikle de lekeli bölgeler için nazik bir ovma yapabilirsiniz. Duru su ile tekrar silmeyi ve yumuşak bezler kullanmayı unutmayın.

Fayans yüzeyler nasıl temizlenir?

Yer temizliği akla geldiğinde en kolayı şüphesiz seramik ve fayans yüzeyler. Çamaşır suyu gibi mikrop öldürücü özellikleri için kullanılan yoğun kimyasal içerikli ürünler fayanslarda ve derz temizliğinde rahatlıkla kullanılabiliyor. Ne var ki bu tarz ürünlerin yoğun kullanımı, evin havalandırılmaması gibi sebepler solunum yolları üzerinde tahribata sebep olabiliyor. Fayans aralarında yer alan dolgu malzemesi olan derzler için öncelikle mekanik temizlik yapmak öneriliyor. Derz aralarına karbonat döküp bir süre beklettikten sonra bir diş fırçası veya küçük bir temizlik fırçası yardımıyla derzlerle biriken kirleri sökün. Ardından ıslak bir bezle kabaran kirleri alın. Kırık ve çatlak yüzeyler için de aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Kimyasal kullanmak istiyorsanız eldiven kullanmayı ve odayı iyi havalandırmayı unutmayın.

Ev yap ımı doğal yüzey temizleyici tarifi

Doğal zemin temizleyici arayanlar için meyve asitlerinden faydalanmak iyi bir fikir. Evde kolayca yapılabilen bir yüzey temizleyici tarifi arıyorsanız narenciye kabukları ve elma sirkesiyle hazırlayacağınız bir tarif var;

Dilediğiniz kadar portakal, mandalina, limon ve greyfurt kabuklarını bir kavanoza doldurup üzerini örtecek kadar elma sirkesi koyun. İki hafta boyunca serin ve ışık almayan bir yerde bekletin. Kapağını açıktan sonra kabukları süzün. Elde ettiğiniz sıvıyla aynı miktarda su ekleyin. Yarı yarıya sulandırdığınız bu yüzey temizleyici sıvıyı temiz bir sprey şişesine koyabilir veya kavanoz içinde bekletebilirsiniz. Durulama gerektirmez.

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