Çevreci bir mutfak için 12 öneri

Mutfağınızda farkında olmasanız da doğaya, toprağa ve sulara zarar veren maddeler tüketiyor olabilirsiniz. Daha sürdürülebilir, çevreci ve tasarruflu bir mutfak için bazı önerilerimiz var.

Çevreci bir mutfak için 12 öneri
Yaşam
15 Ekim 2021 Cuma

Küresel ısınma, gıda israfı ve ev ekonomisinin ortak bir konusu olan mutfak atıkları ve giderleri, çevreye daha saygılı bir yaşam için değiştirilmesi gereken şeylerin başında gelebilir. Hem ekonominizi hem de çevreyi koruyacak bir mutfak, sanıldığı kadar zor değil. İşte kolayca uyabileceğiniz bazı öneriler…


1. Tek kullanımlık kâğıt havlu kullanmayı bırakın. Kurulamak için havlular, silmek ve temizlemek içinse yıkayıp tekrar kullanabileceğiniz bezler kullanarak hem tasarruf etmiş hem de çıkan atık miktarını azaltmış olacaksınız.


Çöpünüzü azaltmak için 5 adım
Çöpünüzü azaltmak için 5 adım
Kompost hazırlama ile ilgili merak edilenler Evde kendi organik gübrenizi haz...

2. Bulaşık yıkarken veya temizlik yaparken kullandığınız süngeri, kabak lifi veya selülözden üretilenler gibi doğal bir materyalden seçmeniz, sulara mikroplastik karışmasının önüne geçer ve kullanılamayacak duruma geldiğinde dahi çöp olmaz, doğaya karışabilir. Aynı şekilde teller ve fırçalar da doğal ürünlerden yapılan ve doğada çözünebilen maddelerden seçilebilir.


3. Deterjanınızı doğru seçin. Suya karışacak en önemli atığınız olan deterjanı doğal ürünlerden seçin. Mutfak temizliğini mümkün olduğunda sirke, karbonat gibi doğal temizleyicilerle yapmak, yemek hazırladığınız ortamdaki kimyasalları en aza indirmenizi sağlar.


4. Tek seferlik pişirme gereçleri kullanmayın. Özellikle fırınlarda kullanılan yağlı kağıtlar, çoğu zaman sadece yağlanmış bir tepsiyle değiştirilebilir. Alüminyum folyolarsa birden fazla kere kullanılabilir.


5. Saklama gereçlerinizi çevreci seçin. Tek seferlik streç filmler ve buzdolabı poşetleri kullanarak sürekli plastik atık çıkarmak yerine, sağlığa zararlı olmayan maddelerden yapılmış saklama kapları, balmumu kağıtları ve tekrar kullanılabilir poşetler kullanabilirsiniz.


6. Yeniden kullanın. Gıda maddelerini saklamak için de yeni bir harcama yapmanıza gerek yok. Market alışverişinizde plastik yerine cam kavanozda satılan ürünler tercih edebilir, bu kavanozları saklama aracı olarak tekrar değerlendirebilirsiniz.


7. Bez poşet kullanın. Market alışverişlerinizde plastik poşet almak zorunda kalmamak için yanınızda sürekli bu bez poşetleri taşıyın.


8. Gıda israfını azaltın. Gıdalarını satın alırken bozulmadan önce tüketebileceğiniz miktarlarda almaya dikkat edin. Meyve kabukları, kalan yemekler gibi şeyleri atık olarak görmek yerine, değerlendirme yolları arayın.


Mutfakta atığınızı azaltacak 5 ürün
Mutfakta atığınızı azaltacak 5 ürün
Sirkeyle temizleyebileceğiniz 8 yer Sirke, yemeklere ve salatalara k...

9. Suya daha çok değer verin. Meyve yıkarken veya pirinçleri suda bekletirken kullandığınız suyu lavaboya dökmek yerine bitkilerinizi sulamak için kullanın.


10. Bulaşık makinenizi doldurun. Kullanılan su miktarını azaltmak için bulaşıkları elde değil makinada yıkamayı tercih edin. Makinanızı her bulaşık çıktığında değil, tam kapasite dolduğunda çalıştırın ve doğal temizlik ürünleri tercih edin.


11. Geri dönüştürün. Geri dönüşüm kurallarını iyi öğrenin ve mümkün olduğu kadar çöpe değil geri dönüşüme gönderin.


12. Kompost yapın. Unutmayın ki çoğu mutfak atığı çöp değildir, organik ve gıda atıkları kompost edilerek doğaya kazandırılabilir.



Referanslar: Erin Cavoto. "5 Best Reusable Products for Your Kitchen That Are Simple, Eco-Friendly Swaps’" Şuradan alındı: https://www.thepioneerwoman.com/home-lifestyle/g36110280/reusable-kitchen-products-to-reduce-waste/ (14.05.2021)

"15 Easy Ways To #GoGreen In Your Kitchen" Şuradan alındı: https://www.naturefresh.ca/green-kitchen-tips/ (16.04.2018)


Kimyasal kullanmadan nasıl temizlik yaparım?
Kimyasal kullanmadan nasıl temizlik yaparım? Evde hazırlayabileceğiniz pratik...
Asla çöpe atmamanız gereken 19 şey! Bu maddeleri çöpe atmak yerine, ...


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.