Çevreci bir mutfak için 12 öneri

Küresel ısınma, gıda israfı ve ev ekonomisinin ortak bir konusu olan mutfak atıkları ve giderleri, çevreye daha saygılı bir yaşam için değiştirilmesi gereken şeylerin başında gelebilir. Hem ekonominizi hem de çevreyi koruyacak bir mutfak, sanıldığı kadar zor değil. İşte kolayca uyabileceğiniz bazı öneriler…

1. Tek kullanımlık kâğıt havlu kullanmayı bırakın. Kurulamak için havlular, silmek ve temizlemek içinse yıkayıp tekrar kullanabileceğiniz bezler kullanarak hem tasarruf etmiş hem de çıkan atık miktarını azaltmış olacaksınız.

2. Bulaşık yıkarken veya temizlik yaparken kullandığınız süngeri, kabak lifi veya selülözden üretilenler gibi doğal bir materyalden seçmeniz, sulara mikroplastik karışmasının önüne geçer ve kullanılamayacak duruma geldiğinde dahi çöp olmaz, doğaya karışabilir. Aynı şekilde teller ve fırçalar da doğal ürünlerden yapılan ve doğada çözünebilen maddelerden seçilebilir.

3. Deterjanınızı doğru seçin. Suya karışacak en önemli atığınız olan deterjanı doğal ürünlerden seçin. Mutfak temizliğini mümkün olduğunda sirke, karbonat gibi doğal temizleyicilerle yapmak, yemek hazırladığınız ortamdaki kimyasalları en aza indirmenizi sağlar.

4. Tek seferlik pişirme gereçleri kullanmayın. Özellikle fırınlarda kullanılan yağlı kağıtlar, çoğu zaman sadece yağlanmış bir tepsiyle değiştirilebilir. Alüminyum folyolarsa birden fazla kere kullanılabilir.

5. Saklama gereçlerinizi çevreci seçin. Tek seferlik streç filmler ve buzdolabı poşetleri kullanarak sürekli plastik atık çıkarmak yerine, sağlığa zararlı olmayan maddelerden yapılmış saklama kapları, balmumu kağıtları ve tekrar kullanılabilir poşetler kullanabilirsiniz.

6. Yeniden kullanın. Gıda maddelerini saklamak için de yeni bir harcama yapmanıza gerek yok. Market alışverişinizde plastik yerine cam kavanozda satılan ürünler tercih edebilir, bu kavanozları saklama aracı olarak tekrar değerlendirebilirsiniz.

7. Bez poşet kullanın. Market alışverişlerinizde plastik poşet almak zorunda kalmamak için yanınızda sürekli bu bez poşetleri taşıyın.

8. Gıda israfını azaltın. Gıdalarını satın alırken bozulmadan önce tüketebileceğiniz miktarlarda almaya dikkat edin. Meyve kabukları, kalan yemekler gibi şeyleri atık olarak görmek yerine, değerlendirme yolları arayın.

9. Suya daha çok değer verin. Meyve yıkarken veya pirinçleri suda bekletirken kullandığınız suyu lavaboya dökmek yerine bitkilerinizi sulamak için kullanın.

10. Bulaşık makinenizi doldurun. Kullanılan su miktarını azaltmak için bulaşıkları elde değil makinada yıkamayı tercih edin. Makinanızı her bulaşık çıktığında değil, tam kapasite dolduğunda çalıştırın ve doğal temizlik ürünleri tercih edin.

11. Geri dönüştürün. Geri dönüşüm kurallarını iyi öğrenin ve mümkün olduğu kadar çöpe değil geri dönüşüme gönderin.

12. Kompost yapın. Unutmayın ki çoğu mutfak atığı çöp değildir, organik ve gıda atıkları kompost edilerek doğaya kazandırılabilir.

