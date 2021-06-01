Meyveli kremalı pratik kup tarifi

Meyveli kupların yanına sable bisküvilerini ekleyebilirsiniz, emin olun çok yakışıyor! Sable bisküvilerin tarifini ise geçen yıllarda buradan paylaşmıştım.

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Malzemeler:

500 gr çilek

100 gr yabanmersini

200 ml krema

200 gr krem beyaz peynir

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1 limon kabuğu, rendelenmiş

1 paket vanilya

Yapılışı:

*Meyveleri yıkayıp kuruladıktan sonra yarısını blenderden geçirin. Diğer yarısını minik küpler halinde doğrayın.

*Krema, krem beyaz peynir, rendelenmiş limon kabuğu ve vanilyayı derin bir kaba alarak homojen kıvama gelene kadar mikserin yüksek deviri ile çırpın.

*Blenderden geçirdiğiniz ve doğradığınız meyveleri kremalı karışıma ekleyip karıştırarak kuplara pay edin. Buzdolabında 2 - 3 saat beklettikten sonra üzerlerini dilediğiniz gibi süsleyerek soğuk olarak servis edin.

Kısa bir not: Krema tarifini bire bir uygulayarak şeftali, kayısı, böğürtlen veya vişne gibi dilediğiniz meyvelerle yapabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...