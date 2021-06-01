Meyveli kremalı pratik kup tarifi

Meyveli kupların yanına sable bisküvilerini ekleyebilirsiniz, emin olun çok yakışıyor! Sable bisküvilerin tarifini ise geçen yıllarda buradan paylaşmıştım.
Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Malzemeler:
- 500 gr çilek
- 100 gr yabanmersini
- 200 ml krema
- 200 gr krem beyaz peynir
- 2 yemek kaşığı pudra şekeri
- 1 limon kabuğu, rendelenmiş
- 1 paket vanilya
Yapılışı:
*Meyveleri yıkayıp kuruladıktan sonra yarısını blenderden geçirin. Diğer yarısını minik küpler halinde doğrayın.
*Krema, krem beyaz peynir, rendelenmiş limon kabuğu ve vanilyayı derin bir kaba alarak homojen kıvama gelene kadar mikserin yüksek deviri ile çırpın.
*Blenderden geçirdiğiniz ve doğradığınız meyveleri kremalı karışıma ekleyip karıştırarak kuplara pay edin. Buzdolabında 2 - 3 saat beklettikten sonra üzerlerini dilediğiniz gibi süsleyerek soğuk olarak servis edin.
Kısa bir not: Krema tarifini bire bir uygulayarak şeftali, kayısı, böğürtlen veya vişne gibi dilediğiniz meyvelerle yapabilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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