Zeytinyağlı çalı fasulye yemeği 

Tarif efterimden;

Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 10 + 10 dakika (basınçlı tencerede)

Malzemeler:

1 kg çalı fasulye

Yarım su bardağı zeytinyağı, 100 ml

2 orta boy kuru soğan, yemeklik doğranmış

5 - 6 adet domates, kabukları soyulup minik küpler halinde doğranmış

2 orta boy havuç, jülyen doğranmış

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Yarım su bardağı sıcak su, 100 ml

Yapılışı:

*Fasulyeleri yıkayıp kenar kılçıklarını bıçak veya sebze soyucusu ile soyun, uzunlamasına iki parça olacak gibi keserek parmak uzunluğunda doğrayın (epey uzun olanları üç, daha kısa olanları iki parça olacak gibi kesiyorum).

*Tencereye doğranmış soğanlar ve zeytinyağının yarısını alarak orta ateşte soğanlar yumuşayana kadar kavurun, havuçları da ekleyip havuçlar yağa rengini bırakana kadar kavurmaya devam edin. Domatesleri ilave ederek 3 - 4 dakika daha pişirip karabiber ve tuzu ekleyin, fasulyeleri domatesli karışıma ekleyip tencerenin kenarından yarım bardak sıcak suyu akıtın. Tencerenin kapağını kapatıp basınç düğmesi pişirme ayarına gelene kadar açık ateşte, sonrasında en kısık ateşte 10 dakika pişirin ve ocağı kapatın. Basınç düğmesi tamamen inince tencenin kapağını açarak kalan zeytinyağını yemeğin üzerine gezdirin. Yemek soğuyunca servis tabağına geçirip üzerini kapatın, tüketene kadar buzdolabında bekletin.

Kısa notlar;

*Yukarıda basınçlı tencerede pişirdiğim tarifi yazdım, normal tencerede pişirecekseniz sıcak suyu bir bardak (200 ml) ekleyin ve fasulyeler yumuşayana kadar kısık ateşte 30 - 35 dakika pişirin.

*Tuz oranını damak tadınıza göre ayarlayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...