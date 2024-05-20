Zeytinyağlı çalı fasulye yemeği 

Zeytinyağlı, bol domatesli ve havuçlu çalı fasulye yemeği bizim evde en sevilen yaz lezzetlerinden biri...

Zeytinyağlı çalı fasulye yemeği 
Yaşam
Giriş: 20 Mayıs 2024 10:23
ABONE OL

Tarif efterimden;


Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 10 + 10 dakika (basınçlı tencerede)


Malzemeler:

  • 1 kg çalı fasulye
  • Yarım su bardağı zeytinyağı, 100 ml
  • 2 orta boy kuru soğan, yemeklik doğranmış
  • 5 - 6 adet domates, kabukları soyulup minik küpler halinde doğranmış
  • 2 orta boy havuç, jülyen doğranmış
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım su bardağı sıcak su, 100 ml



Yapılışı:

*Fasulyeleri yıkayıp kenar kılçıklarını bıçak veya sebze soyucusu ile soyun, uzunlamasına iki parça olacak gibi keserek parmak uzunluğunda doğrayın (epey uzun olanları üç, daha kısa olanları iki parça olacak gibi kesiyorum).


*Tencereye doğranmış soğanlar ve zeytinyağının yarısını alarak orta ateşte soğanlar yumuşayana kadar kavurun, havuçları da ekleyip havuçlar yağa rengini bırakana kadar kavurmaya devam edin. Domatesleri ilave ederek 3 - 4 dakika daha pişirip karabiber ve tuzu ekleyin, fasulyeleri domatesli karışıma ekleyip tencerenin kenarından yarım bardak sıcak suyu akıtın. Tencerenin kapağını kapatıp basınç düğmesi pişirme ayarına gelene kadar açık ateşte, sonrasında en kısık ateşte 10 dakika pişirin ve ocağı kapatın. Basınç düğmesi tamamen inince tencenin kapağını açarak kalan zeytinyağını yemeğin üzerine gezdirin. Yemek soğuyunca servis tabağına geçirip üzerini kapatın, tüketene kadar buzdolabında bekletin.


Kısa notlar;

*Yukarıda basınçlı tencerede pişirdiğim tarifi yazdım, normal tencerede pişirecekseniz sıcak suyu bir bardak (200 ml) ekleyin ve fasulyeler yumuşayana kadar kısık ateşte 30 - 35 dakika pişirin.


*Tuz oranını damak tadınıza göre ayarlayın.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.