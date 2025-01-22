Yangın anında yapılması gerekenler nelerdir?

Yangınlar, hayatımızda karşılaşabileceğimiz en tehlikeli ve yıkıcı olaylardan biridir. Yangın anında doğru ve hızlı bir şekilde harekete geçmek, can ve mal kaybını en aza indirmek için hayati önem taşır. Peki, bir yangın başladığında ne yapmalısınız?
Yangın sırasında yapılması gerekenler
- Gerekli eğitimleri almadıysanız veya uygun malzemelere sahip değilseniz, yangına müdahale etmeyin.
- Çevrenizdeki kişileri yangın konusunda uyarın.
- 112 Acil Çağrı Merkezi’ni bilgilendirin.
- Doğru tip söndürme cihazları ile müdahale edin.
- Duman bulunan bir ortamdaysanız emekleyerek veya çökerek ilerleyin.
- Tahliye sırasında asansörleri asla kullanmayın.
- Kapıları açtıktan sonra tekrar kapatın, ancak kilitlemeyin.
- Kapı kollarını elinizin tersiyle kontrol edin.
- Giysileriniz tutşarsa battaniye yardımıyla yerde yuvarlanın.
- Mahsur kalırsanız, kapılarınızı ıslak bezle tıkayanarak bekleyin.
- İtfaiye ekiplerinin çalışması için yangın bölgesinden uzaklaşın.
Detaylı açıklamalar...
Yangını çevrede bulunan kişilere duyurun
Yangını gördüğünüz anda alarm, anons veya bağırma yoluyla etrafınıza haber verin. Bu, insanların acil çıkış kapılarından tahliye olmasını sağlar. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulunun.
Doğru söndürme cihazlarını kullanmaya özen gösterin
Yangına müdahale ederken doğru tipte bir söndürücü kullanılmalıdır. Örneğin, elektrik veya yağ kaynaklı yangınlara su dökülmesi tehlikeyi arttırabilir. Yangının kaynağını kesmek ve yangın söndürüldükten sonra soğutma çalışması yapmak, yangınla müdahalenin önemli aşamalarıdır.
Emekleyerek veya çökerek tahliye olun
Dumanın yoğun olduğu alanlarda yere yakın hareket edin. Ağız ve burnunuzu ıslak bir bezle kapatarak, acil çıkış kapılarına doğru ilerleyin. Kapıları elinizin tersiyle kontrol ederek ardında tehlike olup olmadığını kontrol edin. Kapı sıcaksa, alternatif bir tahliye yolu arayın. İtfaiye gelene kadar, eğer odanızda yangın başlamamışsa, öncelikle yangının yayılmasını yavaşlatmak için odanızın perdelerini çıkarın ve halıları geriye doğru çekin. Oda kapınızın altından duman girmesini önlemek için ıslak bir havlu veya bezle boşlukları kapatın.
Asansör kullanmayın
Kapıları kontrol ederek hareket edin. Tahliye sırasında asansörleri kullanmayın. Yangın durumunda elektriklerin kesilmesi durumunda asansörde mahsur kalma riski vardır.
Giysiler tutuşursa battaniyeden yararlanın
Üzerinize bir battaniye alıp yere yatarak yuvarlanın. Bu hareket, alevlerin oksijenle temasını azaltarak sönmesine yardımcı olur.
Yangın bölgesini boşaltın
Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışması için olay yerinden uzaklaşın ve gerekli durumlarda sorulara açık bir şekilde cevap verin.
Kaynak: Akut. "Yangın Sırasında Yapılması Gerekenler Nelerdir?". Şuradan alındı: https://afet.akut.org.tr/yangin-sirasinda-yapilmasi-gerekenler-nelerdir/.
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