Düğün günü bütün kadınların hem en mutlu hem en heyecanlı hem de en stresli günüdür. Bir şeyler ters gitmesin diye elimizden geleni yaparız. Küçük detayları unutmak büyük sıkıntılara neden olabilir. Düğün günüyle ilgili kimsenin size söylemeyeceği küçük detayları bir araya getirdik; böylece en mutlu günününüz daha sorunsuz ve eğlenceli geçecektir.

Aksiliklere hazırlıklı olun

Kendinizi aksiliklerin olabileceğine dair hazırlayın. Her özel gün gibi bunda da bazı aksilikler olacak ama moralinizi bunlarla bozmayın ve düğününüzün tadını çıkarmaya devam edin. Her şeyin kontrolünü elinizde tutamayacağınız ve bazı aksiliklerin olacağını bilirseniz, daha rahat bir düğün geçirirsiniz.

REKLAM

Pudralarınızı yanınızdan ayırmayın

Gelinlikler düğünün en muhteşem parçalarıdır. Fakat dikkatli olun çünkü sizi oldukça terletebilirler. Kat kat kumaşlar, kabarık etekler harika gözükürler fakat çok hareketli ve stresli olacağınız bu günde ter bezlerinizin fazla çalışıp sizi hayal kırıklığına uğratmasına müsaade etmeyin. Yanınızda bir bebek pudrası muhakkak olsun. Özellikle bacaklarınızın iç kısmına elbisenizi giymeden önce bebek pudrası uygulayın. Pudralı bir roll-on veya deodorant kullanırsanız da bütün günü çok daha rahat atlatabilirsiniz. Ve tabii ki makyajınızdaki parlamalar için de bir transparan pudra da bulunsun yanınızda.

Su içmeyi unutmayın

Nedimelerinizden birini ya da en yakın arkadaşınızı sizi susuz bırakmaması konusunda sıkıca tembihleyin. Bol bol su içmeniz hem terlemenizi engeller hem de sizi o stresli günde düşük tansiyondan kurtarır. Sırf tuvalete gitmekten kaçınmak için kendinizi susuz bırakmayın.

REKLAM

İLİŞKİ Düğün konseptine göre gelin makyajı nasıl olmalı?

Kendinize acil durumlar için küçük bir çanta yapın

Düğün gününüzde aniden ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarınız için gerekecek malzemeler barındıran bir çanta yapıp bunu en yakın arkadaşınıza verin. Böylece her şeye hazırlıklı olmak sizi hem rahatlatacak, hem de olası sorunları hemen çözmenizi sağlayacak. Çantanın içinde: Naneli sakız, pudra, su, kraker, diş ipi, yara bandı, çataliğne, tel tokalar, ıslak mendil, pamuk, deodorant, ağrı kesici, ruj, küçük bir dikiş takımı gibi şeyler bulundurabilirsiniz.

Yanınızda 3 çeşit ayakkabı olsun

Gelinlikle giyeceğiniz topuklu ayakkabılar sizi hem yorar hem de koşuşturmanızda rahat edemezsiniz. Hazırlıklar için bir adet terlik, seremoni için topuklu ayakkabılarınız ve düğünden sonra parti için babetleriniz yanınızda olsun. Böylece balayınızda korkunç ayak yaraları ve şiş ayaklar yüzünden sıkıntı çekmezsiniz. Eğer günlük hayatta çok yüksek topuklu ayakkabılar giymeye alışkın değilseniz düğününüz için çok yüksek veya sivri topuklu ayakkabılar tercih etmeyin. Mümkünse günlük hayatta giymeye alışkın olduğunuz en yüksek topuğu tercih edin ki yeni yürümeye başlamış bir ceylan gibi o kadar seyircinin önünde bir sınav vermek zorunda kalmayın.

REKLAM

Tuvaleti kullanırken dikkatli olun

Tuvaleti kullanmak, gelinlik ile yaşayacağınız zor deneyimlerden biridir. Tuvaleti kullanırken elbisenizi çıkarın, üşenmeyin. Yanınıza en güvendiğiniz arkadaşınızı alıp size yardımcı olmasını rica edebilirsiniz.