Yangından etkilenen canlılara ilk müdahale nasıl olmalı?

Yangın, yaralanma ve habitat kaybı ormanda yaşayan hayvanları çok fazla etkilemektedir. Peki yangın esnasında ormanda yaşayan canlılar için ne yapabiliriz?

Yangından etkilenen canlılara ilk müdahale nasıl olmalı?
Yaşam
Giriş: 24 Ağustos 2023 11:10 Güncelleme: 24 Ağustos 2023 11:12
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Yangın, yaralanma ve habitat kaybı yoluyla yerli hayvanları etkileyebilir. Çoğu durumda, popülasyonlar etkilenmeyecektir çünkü çevre bölgelerden gelen yerli hayvanlar, bir yangından sonra yanan bölgede yeniden kolonileşecektir.


Yangınlar, çıktığı alanın büyüklüğü nedeniyle doğal habitata büyük zararlar veriyor. Aşağıda değineceğimiz yangın ekolojisi hakkında bilgiler ise küçük habitatlarda yaşanan yangınların olumlu etkilerini içeriyor. Devamı: Yangınların orman ekolojisine etkileri


Yaralı hayvanlarla ilgilenmek

Yangın bölgesinde yaralı bir canlı görürseniz, ilk önce sizin ve başkalarının güvenliğini önceliğiniz olsun. Devam eden yangın, sönmemiş közler, yıkılan ağaçlar ve elektrik direklerinden kaynaklanabilecek tehlikelere karşı tedbirli olun. Yaralı hayvanlarla ilgilenmek onların daha fazla strese girmesine neden olabilir. Ormanlarda binlerce yaban hayvanı yaşıyor ve her yangında çok sayıda yaban hayvanı can veriyor. Bu küçük bir bilgi ile bir canlıyı kurtarabilirsiniz...


Yangınlardan etkilenen canlılara ilk müdahale nasıl olmalıdır?

  • Yaralı bir hayvanı tutarken, yaralanmamak için bir havlu kullanın ya da eldiven giyin.

  • Asla yetkiniz olmadan hayvanları kurtarmak için yangın alanına girmeyin.

  • Bir beze sararak, yangın alanından uzaklaştırmaya çalışın.

  • Sıcak tutmaya çalışın.

  • Stresini azaltmak için gözlerini kapatın.

  • Üzerinde bulunan yanık bölgesini ılık su ile yıkayın.

  • Eğer varsa, yanık bölgesinin üzerini kapatın.

  • Hareketini kısıtlamak için havalandırma delikleri olan bir kutuya koyun.

  • En önemlisi de yaralı hayvanları mümkün olan en kısa sürede veteriner hekimlere ulaştırın.



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