Bir anne veya babasınız ve "Ergen oğlum benimle konuşmuyor, sorularıma kısa cevaplar veriyor, sorularımı cevaplamıyor" veya "oğlum benimle iletişim kurmuyor" diyorsanız bilin ki yalnız değilsiniz ve oğlunuzun bu hallerinin bilimsel bir açıklaması var!

Ergen oğlumla nasıl iletişim kurabilirim?

Bu sessizlik ya da uzaklaşma bir "başarısızlık" göstergesi değil; ergenlik beyninin ve gelişimsel süreçlerin doğal bir parçası. Gelişim psikologları ve nörobilimciler, bu dönemde doğrudan yüz yüze kurulan iletişim baskısının ergenlerde amigdalayı (tehdit merkezini) tetiklediğini gösteriyor. Çözüm ise "sorgulayan ebeveyn" olmak yerine "yan yana duran, güvenli alan yaratan" bir rehbere dönüşmekte yatıyor.

Ergenlik, hem gençler hem de ebeveynler için duygu fırtınaları ve sessizlik duvarlarıyla örülü zorlu bir geçiş dönemidir. Bir zamanlar gününün her anını sizinle paylaşan çocuğunuzun aniden kendi kabuğuna çekilmesi, odasının kapısını kapatması veya sorularınıza tek kelimelik yanıtlar vermesi oldukça endişe verici hissettirebilir.

Ancak gelişim psikolojisi ve nörobilim çalışmaları, ergenlikteki bu çekilmenin bir "saygısızlık" ya da "kopuş" değil, özerklik kazanma (bireyselleşme) sürecinin doğal bir parçası olduğunu gösteriyor. Ergenlerin nörobiyolojik yapısını ve duygusal ihtiyaçlarını anlayarak iletişim biçimimizi değiştirmek mümkündür.

İşte ergen oğlunuzla aranızdaki duvarları yıkacak ve iletişimi yeniden başlatacak 8 bilimsel temelli strateji:

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Israrcı olmadan "Orada" kalın (güvenli bağlanma)

Ergenlik döneminde özerklik arayışı tavan yapar. Ancak bağımsızlaşmaya çalışan ergen, aynı zamanda ebeveyninin ihtiyaç duyduğunda sığınabileceği güvenli bir liman olarak orada beklediğini bilmek ister.

Odasını ziyaret etmek veya etkinliklere davet etmek çoğu zaman "hayır" yanıtıyla karşılaşabilir. Buna rağmen davet etmeye devam etmek, çocuğun zihnindeki reddedilme korkusunu kırar. Ebeveynin reddedilse bile ısrarcı olmadan varlığını sürdürmesi, ergene *"Sen hazır olduğunda ben buradayım"* mesajı verir.

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Rolleri değiştirin: Bırakın o öğretsin (Yetkinlik ve Özsaygı)

Erik Erikson'ın Psiko-Sosyal Gelişim Kuramı'na göre ergenliğin ana gelişimsel görevi kimlik kazanımına karşı rol karmaşası ile mücadele etmektir.

Teknoloji, oyunlar veya yeni trendler gibi alanlarda çocuğunuzun sizden daha bilgili olduğu konuları fırsata çevirin. Ondan size bir şeyler öğretmesini istemek, çocuk üzerindeki dikey hiyerarşik baskıyı (üst-üst ilişkisini) ortadan kaldırır. "Öğretmen" konumuna geçmek, ergenin yetkinlik hissini (self-efficacy) ve özsaygısını besleyerek eşitlikçi bir iletişim zemini hazırlar.

Göz göze değil, yan yana iletişim kurun (tehdit algısını azaltma)

Nörobilimsel araştırmalar, otorite figürüyle kurulan doğrudan ve uzun süreli göz temasının ergen beyninde amigdalayı (tehdit merkezini) uyardığını ve savunma mekanizmalarını devreye soktuğunu gösterir.

Araba yolculukları, yürüyüşler veya yan yana yapılan aktiviteler iletişim için benzersiz bir kapı açar. İki tarafın da öne baktığı bu "yan yana iletişim" formatı, sosyal baskıyı ve sorgulanma hissini azaltır. Çocuğun üzerindeki duygusal yük hafiflediğinde, koruma kalkanlarını indirmesi ve kendiliğinden açılması kolaylaşır.

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Birlikte sessizliği paylaşın (Paralel Varlık / Parallel Presence)

İletişim her zaman sözel olmak zorunda değildir. Çocukluktaki "paralel oyun" döneminin ergenlikteki karşılığı olan paralel varlık (parallel presence), aynı mekanda konuşma zorunluluğu olmadan birlikte bulunabilmeyi ifade eder.

Birlikte bir film izlemek veya aynı odada farklı işlerle ilgilenmek, performans sergileme baskısı yaratmadan "bir arada olma" hissini pekiştirir. Sessizliği güvenle paylaşabilmek, aradaki duygusal bağı güçlendiren en çabasız yollardan biridir.

Dijital köprüler kurun: Mesajlaşmayı kullanın (Duygusal düzenleme süresi)

Ergenlerde mantıklı düşünme ve duygusal dengelemeden sorumlu prefrontal korteks henüz tam olgunlaşmamıştır. Bu nedenle yüz yüze yaşanan anlık gerilimlerde ergenler hızlıca tepkisel (reaktif) yanıtlar verebilirler.

Zorlu veya hassas konuları mesajla başlatmak, uyaran ile verilecek yanıt arasına bir zaman mesafesi koyar. Mesajlaşmak, ergene anlık savunmaya geçmeden önce düşünme, duygusunu işleme ve prefrontal korteksini devreye sokarak daha sakin yanıtlar verme fırsatı tanır.

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Ortak mizah dili oluşturun (Nörokimyasal Bağlanma)

Birlikte gülmek ve mizahı paylaşmak beynimizde dopamin (ödül ve motivasyon) ve oksitosin (bağlanma ve güven) hormonlarının salgılanmasını sağlar.

Ergen erkek mizahı yetişkinlere bazen tuhaf gelebilir; ancak komik videolar veya 'meme'ler üzerinden kurulan iletişim, ergenin akran gruplarında aradığı aidiyet hissini ev içinde de deneyimlemesini sağlar. Ortak bir espri dili, aradaki gerginliği anında çözen güçlü bir yapıştırıcıdır.

İlgi alanlarına ve ilişkilerine saygı duyun (Benlik Kabulü)

Heinz Kohut'un Benlik Psikolojisine göre, bireyin değer verdiği unsurların ötekiler tarafından onaylanması benlik bütünlüğü için kritiktir.

Ergenin dinlediği müzik, oynadığı oyunlar veya arkadaşlık/romantik ilişkileri onun kimlik arayışının doğrudan uzantısıdır. Bu alanları küçümsemek ya da dalga geçmek ergen tarafından "benliğimin reddi" olarak algılanır. Dünyasına gösterilen koşulsuz saygı, size güvenle açılabilmesinin ön şartıdır.

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Öz-Şefkat gösterin ve destek alın (Ortak Düzenleme / Co-Regulation)

Ergen çocuk büyütürken tıkanmış hissetmek veya iletişim sorunları yaşamak bir ebeveynlik başarısızlığı değildir. Ebeveynin kendi tükenmişliği ve stres seviyesi, çocuğun duygu düzenlemesini doğrudan etkiler.

Ebeveynin kitaplar, destek grupları veya bir uzman aracılığıyla kendi duygusal dayanıklılığını (resilience) artırması evdeki genel iklimi sakinleştirir. Ebeveyn kendi duygusal dengesini sağladığında (regüle olduğunda), ergen de onun dinginliği üzerinden sakinleşmeyi (ortak düzenleme) öğrenir.

Referanslar: Bowlby, J. (1988).A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Human Development. Basic Books.

Erikson, E. H. (1968).Identity: Youth and Crisis.

Steinberg, L. (2014). Age of Opportunity: Lessons from the New Science of Adolescence.

Kohut, H. (1971).The Analysis of the Self.

Gottman, J. M., & DeClaire, J. (1997). The Heart of Parenting: How to Raise an Emotionally Intelligent Child. Simon & Schuster.

Best Version Media (2026). "Talking With Your Teen, Not At Them: Low-Pressure Side-by-Side Communication Methods."

Idaho Youth Ranch (2026). "When Your Teen Won't Talk to You: Managing Low-Pressure and Side-by-Side Interactions."