Oraj nedir? Oraj nasıl oluşur? Oraj soğukları nedir?

Oraj nedir?

Oraj, farklı hava koşulunun birleşimidir: Gök gürültüsü ve fırtınalar. Oraj, tipik olarak şiddetli rüzgar, yoğun bulutlar ve şiddetli yağmur veya dolu içeren bir tür aşırı hava koşuludur. Gök gürültüsü de varsa, fırtına fırtınaya dönüşür. Bu, bir fırtınada meydana gelebilecek çarpma ve gürleme seslerinin adıdır. Oraj sırasında bulutlardan güçlü bir elektrik boşalması olan şimşek de görülebilir.

Oraj nasıl oluşur?

Oraj oluşması için gerekli olan şartlar:

Havadaki yüksek nem oranı

Alçak basınç dolayısıyla yukarı yönlü hava hareketi

Havanın ısınması

Rüzgarların birleşmesi

Arazinin yükselerek hava kütlesini zorlaması.

Orajın belirtileri nelerdir?

Orajı pencerenizden izlemek çok hoş olabilir, özellikle soğuk bir gecede bir fincan kahve ile hoş ve rahat olabildiğiniz zaman… Fakat bununla birlikte, işe gidiyorsanız veya dışarıdayken bir tanesine yakalanırsanız, o kadar da eğlenceli olmazlar. İşte orajın belirtileri:

1- Bulutlar

Bir orajın gelmekte olduğunun en kesin işaretlerinden biri, çok sayıda karanlık, ağır görünen bulutların ortaya çıkmasıdır. Bunlar bazen aniden ortaya çıkabilir. Bunun nedeni, sıcak ve soğuk hava katmanları çarpıştığında ortaya çıkan yoğuşmadan oluşmalarıdır.

2- Gökyüzü kararır

Bu bulutlar bir araya geldiklerinde o kadar kalın katmanlı olabilirler ki güneş ışığını kısmen engelleyip gündüz vakti bile olsa oldukça karanlık bir ortam yaratabilirler.

3- Nem

Orajlar en çok sıcak ve nemli günlerde meydana gelir. Bunun nedeni, gök gürültülü fırtınalara neden olan iki ana çevresel koşulun nem ve yükselen sıcak hava olmasıdır. Bunların her ikisi de sıcak olduğunda suyun buharlaşması ve yoğuşması arttığı için artan faktörlerdir. Bu nedenle gök gürültülü fırtınalar, yağmur ormanları gibi sıcak ve nemli yerlerde çok daha yaygın olma eğilimindedir.

4- Sıcaklıkta ani düşüş

Genellikle bir orajdan hemen önce sıcaklıkta ani bir düşüş olur. Bu, sıcak hava yükselirken hızla batan daha soğuk hava katmanlarından kaynaklanır.

5- Şimşek ve gök gürültüsü

Genellikle bir fırtına gelmeden hemen önce uzakta şimşekleri görürsünüz. Bunu gördükten birkaç saniye sonra muhtemelen bir gümbürtü veya gök gürültüsü duyarsınız. Şimşeği gök gürültüsünden önce görürsünüz çünkü ışık sesten daha hızlı hareket eder. Şimşeği görmek ile gök gürültüsünü duymak arasındaki mesafe ne kadar uzunsa, fırtına o kadar uzaktadır.

Referanslar:

"Thunderstorm". Şuradan alındı: https://www.twinkl.com.tr/teaching-wiki/thunderstorm