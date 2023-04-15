Bahar aylarında ne giyilir?

Kat kat\nBahar aylar\u0131nda havan\u0131n ne zaman \u00fc\u015f\u00fctece\u011fi ve ne zaman \u0131s\u0131taca\u011f\u0131 her zaman belli olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in k\u0131yafet tercihleri yaparken kat kat giyinmeye \u00f6zen g\u00f6sterin. Bazen bir g\u00f6mlek tek ba\u015f\u0131na yeterli olabilirken kimi zaman \u00fcst\u00fcne kazak giymeniz gerekebilir. B\u00f6yle kombinler yaparken 2023'te yeniden trend olan kazaklar\u0131 bele veya omza ba\u011flama modas\u0131ndan yararlanabilirsiniz.. Zamans\u0131z\nBizim bahar deyince akl\u0131m\u0131za gelen en basit ve \u015f\u0131k kombinlerden biri beyaz ti\u015f\u00f6rt ve kot pantolon kombinleri oluyor. Topuklu ayakkab\u0131dan spor ayakkab\u0131ya, kovboy \u00e7izmeden babetlere kadar uyum g\u00f6sterebilen bir kombin. Ayn\u0131 zamanda gidece\u011finiz yere g\u00f6re \u015f\u0131k bir ceketle veya sala\u015f bir h\u0131rkayla da kombininizi tamamlayabilirsiniz.. Ye\u015fil\nBizce ye\u015filin b\u00fct\u00fcn tonlar\u0131 bahar aylar\u0131na \u00e7ok yak\u0131\u015f\u0131yor. Tonlar\u0131na g\u00f6re benzer veya kontrast tonlar\u0131yla, z\u0131t bir renkle veya ayn\u0131 tonda bir par\u00e7ayla; k\u0131sacas\u0131 hemen her renkle uyum sa\u011flamaya a\u00e7\u0131k bir renk olmas\u0131ndan dolay\u0131 biz spor da olsa klasik de olsa kombinlerinizde yer vermeniz gerekti\u011fine inan\u0131yoruz.. Kaps\u00fcl gard\u0131rop\n\u0130\u015f yerine giderken kombin yaparken zorlan\u0131yorsan\u0131z muhtemelen bunun sebebi belli olmayan hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131 ve mevsim ge\u00e7i\u015flerinde giyecek k\u0131yafetlerimizin daha az olu\u015fudur. Bunun i\u00e7in yapman\u0131z gereken \u015fey ne \u00e7ok kal\u0131n ne de \u00e7ok ince kuma\u015flardan birka\u00e7 temel par\u00e7a elde etmek. Bunun i\u00e7in g\u00f6mlek ve etek se\u00e7imlerinizde di\u011fer par\u00e7alara g\u00f6re daha dikkatli olman\u0131z gerekiyor. \u00c7\u00fcnk\u00fc \u00e7ok k\u0131\u015fl\u0131k veya yazl\u0131k g\u00f6r\u00fcn\u00fcme ka\u00e7abilirsiniz.. Uzun etek-Kazak\nBizim bahar aylar\u0131nda yapmay\u0131 ve g\u00f6rmeyi en sevdi\u011fimiz kombinlerden biri de uzun etek ve kazak kombinleri. Pileli veya pileli olmayan herhangi bir uzun ete\u011finizle daha kal\u0131n kuma\u015ftan bir kazak tercih ederek hem havalar\u0131n \u0131s\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 da hem de ara bir d\u00f6nemde oldu\u011funuzu g\u00f6sterirken \u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 yakalayabilirsiniz.. Uzun elbise-Sala\u015f h\u0131rka\nUzun elbiseler ve sala\u015f h\u0131rkalar... Yine en sevdi\u011fimiz kombinler aras\u0131nda yerini al\u0131yor. Yaz ak\u015famlar\u0131n\u0131 an\u0131msatan bu kombinler bahar aylar\u0131nda g\u00fcnd\u00fcz saatlerinde rahatl\u0131kla tercih edilebilirler. Sizi ne \u00e7ok fazla k\u0131\u015fl\u0131k moda sokacak ne de yaz\u0131n geldi\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcrterek g\u00fcn sonunda \u00fc\u015f\u00fcmenizi sa\u011flayacak bir kir kombin \u00f6nerisi.. Tak\u0131mlarda pastel tonlar\nTak\u0131mlarda 2023 \u0130lkbahar\/Yaz sezonunda pastel tonlar\u0131n \u00f6ne \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylemi\u015ftik. Havalar\u0131n hafif \u0131s\u0131nmas\u0131yla birlikte bu ve benzer renkteki tak\u0131mlar\u0131 kullan\u0131p etraf\u0131n\u0131zda da g\u00f6rmeye ba\u015flayabilirsiniz. Birlikte ya da ba\u015fka bir pastel tonlu par\u00e7ayla kombinledi\u011finizde i\u015f yerinde de d\u0131\u015f\u0131nda da havayla uyumlu ve \u015f\u0131k bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm elde edebilirsiniz.. Polo yaka \u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131\nBu aylarda \u015f\u0131k ve daha klasik kombinler olu\u015ftururken polo yaka \u00fcstlerden yararlanabilirsiniz. Hem kazak formunda olmalar\u0131 hem de k\u0131sa kollu olmalar\u0131 sizin i\u00e7in onlar\u0131 favori par\u00e7an\u0131z yapabilir. Kot pantolondan kuma\u015f pantolonlara kadar bir\u00e7ok alternatifi bulunabilen par\u00e7ayla kombinledi\u011finizde her ortama ve s\u0131cakl\u0131\u011fa ayak uydurabilirsiniz.. Bermuda \u015fort\nSon olarak bizce bermuda ve ona yak\u0131n modeldeki \u015fortlar bahar aylar\u0131n\u0131n vazge\u00e7ilmezlerinden. Tek ba\u015f\u0131na \u00fcst\u00fcne giyece\u011finiz bir par\u00e7ayla veya \u015f\u0131k ceketlerle kombinlemeye olduk\u00e7a a\u00e7\u0131k olan bu par\u00e7a, ge\u00e7i\u015f mevsiminde oldu\u011funuzu hat\u0131rlat\u0131r nitelikte..
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