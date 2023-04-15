Bahar aylarında ne giyilir?

Kapsül gardırop

İş yerine giderken kombin yaparken zorlanıyorsanız muhtemelen bunun sebebi belli olmayan hava sıcaklıkları ve mevsim geçişlerinde giyecek kıyafetlerimizin daha az oluşudur. Bunun için yapmanız gereken şey ne çok kalın ne de çok ince kumaşlardan birkaç temel parça elde etmek. Bunun için gömlek ve etek seçimlerinizde diğer parçalara göre daha dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü çok kışlık veya yazlık görünüme kaçabilirsiniz.