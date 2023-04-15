Bahar aylarında ne giyilir?

Özellikle 2023 İlkbahar/Yaz moda sezonundan ilham alarak hazırlamaya çalıştığımız kıyafet önerileriyle zamansız kombinler oluşturabilirsiniz...

Moda
Giriş: 15 Nisan 2023 02:14
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  • Kat kat

    Bahar aylarında havanın ne zaman üşüteceği ve ne zaman ısıtacağı her zaman belli olmadığı için kıyafet tercihleri yaparken kat kat giyinmeye özen gösterin. Bazen bir gömlek tek başına yeterli olabilirken kimi zaman üstüne kazak giymeniz gerekebilir. Böyle kombinler yaparken 2023'te yeniden trend olan kazakları bele veya omza bağlama modasından yararlanabilirsiniz.

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  • Zamansız

    Bizim bahar deyince aklımıza gelen en basit ve şık kombinlerden biri beyaz tişört ve kot pantolon kombinleri oluyor. Topuklu ayakkabıdan spor ayakkabıya, kovboy çizmeden babetlere kadar uyum gösterebilen bir kombin. Aynı zamanda gideceğiniz yere göre şık bir ceketle veya salaş bir hırkayla da kombininizi tamamlayabilirsiniz.

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  • Yeşil

    Bizce yeşilin bütün tonları bahar aylarına çok yakışıyor. Tonlarına göre benzer veya kontrast tonlarıyla, zıt bir renkle veya aynı tonda bir parçayla; kısacası hemen her renkle uyum sağlamaya açık bir renk olmasından dolayı biz spor da olsa klasik de olsa kombinlerinizde yer vermeniz gerektiğine inanıyoruz.

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  • Kapsül gardırop

    İş yerine giderken kombin yaparken zorlanıyorsanız muhtemelen bunun sebebi belli olmayan hava sıcaklıkları ve mevsim geçişlerinde giyecek kıyafetlerimizin daha az oluşudur. Bunun için yapmanız gereken şey ne çok kalın ne de çok ince kumaşlardan birkaç temel parça elde etmek. Bunun için gömlek ve etek seçimlerinizde diğer parçalara göre daha dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü çok kışlık veya yazlık görünüme kaçabilirsiniz.

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  • Uzun etek-Kazak

    Bizim bahar aylarında yapmayı ve görmeyi en sevdiğimiz kombinlerden biri de uzun etek ve kazak kombinleri. Pileli veya pileli olmayan herhangi bir uzun eteğinizle daha kalın kumaştan bir kazak tercih ederek hem havaların ısındığını da hem de ara bir dönemde olduğunuzu gösterirken şıklığı yakalayabilirsiniz.

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  • Uzun elbise-Salaş hırka

    Uzun elbiseler ve salaş hırkalar... Yine en sevdiğimiz kombinler arasında yerini alıyor. Yaz akşamlarını anımsatan bu kombinler bahar aylarında gündüz saatlerinde rahatlıkla tercih edilebilirler. Sizi ne çok fazla kışlık moda sokacak ne de yazın geldiğini düşündürterek gün sonunda üşümenizi sağlayacak bir kir kombin önerisi.

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  • Takımlarda pastel tonlar

    Takımlarda 2023 İlkbahar/Yaz sezonunda pastel tonların öne çıkacağını söylemiştik. Havaların hafif ısınmasıyla birlikte bu ve benzer renkteki takımları kullanıp etrafınızda da görmeye başlayabilirsiniz. Birlikte ya da başka bir pastel tonlu parçayla kombinlediğinizde iş yerinde de dışında da havayla uyumlu ve şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

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  • Polo yaka şıklığı

    Bu aylarda şık ve daha klasik kombinler oluştururken polo yaka üstlerden yararlanabilirsiniz. Hem kazak formunda olmaları hem de kısa kollu olmaları sizin için onları favori parçanız yapabilir. Kot pantolondan kumaş pantolonlara kadar birçok alternatifi bulunabilen parçayla kombinlediğinizde her ortama ve sıcaklığa ayak uydurabilirsiniz.

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  • Bermuda şort

    Son olarak bizce bermuda ve ona yakın modeldeki şortlar bahar aylarının vazgeçilmezlerinden. Tek başına üstüne giyeceğiniz bir parçayla veya şık ceketlerle kombinlemeye oldukça açık olan bu parça, geçiş mevsiminde olduğunuzu hatırlatır nitelikte.

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