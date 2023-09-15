"Old money" stili aslında ne?

"Old money" terimi ve onunla birlikte gelen yaşam tarzı ve statü aslında onlarca yıldır hayranlık uyandıran bir yaşam ve stil tarzı. TikTok ve Instagram gibi sosyal medya mecralarında milyarlarca izleyici bulan bu akım aslında oldukça bilindik noktalara işaret ediyor. Artık bir yaşam tarzı hedefinden çok estetik bir trend haline gelen bu akımda temel alınan şey doğuştan zenginliğin getirdiği kılık kıyafet ve yaşam tarzını yansıtmak.

Old money akımı nereden geliyor?

Yazın Güney Avrupa gezilerinden kışın İsviçre dağlarına uzanan bu trendde geçmişten günümüze yansıtılan en belirgin özellik göze batmayan zarif bir zenginlik anlayışı. Kıyafetten yaşam tarzına, gidilen mekanlara kadar birçok konuda popüler yerlerden veya gelip geçici kıyafet akımlarından uzak durarak kaliteli bir yaşam tarzı oluşturmaya çalışılıyor ve bunun da doğuştan gelen bir zenginlik, hatta miras olarak adlandırıldığını biliniyor.

Old money modada kendini nasıl gösteriyor?

Old money görünümünün temel unsurları arasında baklava desenli yelekler, beyaz spor ayakkabılar, kapitone paltolar ve özel yapım parçalar yer alıyor. Her ne kadar bu trend sürdürülebilir modadan uzak gibi görünse de birbirinin yerine giyilebilecek ve uzun süre dayanacak, nötr tonlardaki kaliteli parçalara yapılan vurguda bu iki akımın ortak nokta bulduğunu söyleyebiliriz.

Yeni "old money" estetiği, "zengin" görünmekten ziyade bilinçli alışveriş yapmak ve gardırobunuza yatırım yapmakla ilgilidir. Bu başlı başına bir trend olarak görünse de bu trendle ilişkilendirilen görünümler sizi uzun süre tarz gösterecek bir görünüm elde etmenizi sağlıyor. Dolayısıyla kaliteli ve birçok kıyafetle uyum sağlayabilecek parçalar seçerek uzun süre dayanmasını sağlıyorsunuz. İkinci el kıyafet mağazalarından alışveriş yapmak, hızlı moda döngüsüne kapılmadan klasik tarzları benimseme fırsatı sunuyor. Zamansız olmanın çekiciliği, asla eskimeyecek veya trendlerin akışına kapılmayacak parçalarla uzun seneler giyilebilecek bir gardırop oluşturabilmenizi sağlayabilir.

Bugün old money

Sofia Richie ise son dönemde bu akımın en önemli temsilcileri arasında gösteriliyor. Bunun sebebi sade ve zarif stilinin yanı sıra nötr tonlarda kombinlediği parçalarıyla kaaliteli bir görünüm elde etmesi. Sessiz lüks denilen akımı seçtiği pahalı fakat logodan ve gösterişten uzak parçalarla yaşatmaya devam ediyor.

Old money akımı için yukarıda da bahsettiğimiz gibi kaliteli ve uzun yıllar kullanılıp modası geçmeyecek parçalar tercih etmek için en akıllıca yol kapsül gardırop oluşturmak. Bu sayede sürdürülebilir modaya bir fayda sağlamanın yanında sürekli değişen akımların etkisine kapılıp gitmemiş olursunuz. Trençkotlar, belirgin yakalı gömlekler, kaşmir üstler, polo yaka tenis ve golf tişörtleri, tenis etekleri ve loafer ayakkabılar bu trendin diğer sevilen parçalarından. Aksesuar olarak ise zarif ve küçük inciler, altın-gümüş renklerinin bir arada kullanıldığı saatler, broşlar, fularlar, zamansız beyaz, krem ya da siyah renklerinde çantalar kullanılır parçalar arasında.

Siz de "old money" akımını yakından tekip edip bu trende uyum sağlamak istiyorsanız yukarıdaki ipuçlarına dikkat ederek kapsül bir gardırop oluşturabilirsiniz.