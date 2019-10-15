Kıyafet seçerken hangi kumaşları tercih etmelisiniz?

Kıyafeti güzel gösteren kumaşıdır. İçinde rahat ve mutlu olacağınız kıyafetler için kumaşa dikkat etmelisiniz. İşte sizin için kumaş türlerini derledik.

Bir kıyafet seçerken üzerinizde nasıl durduğu kadar hangi materyallerden yapıldığı da önemlidir. Dikilen ürünlerin kendini göstermesi için kullanılan kumaş da çok önemli. Kumaş türlerini bilmiyorsanız bu yazımızda okuyabilirsiniz.

Doğal kumaşlar

Doğal materyallerden elde edilerek dokunan kumaşlardır. Pamuk, ipek, keten ve yün kumaşlar bu kategoriye dahildir.

Pamuk

Kullanılan en yaygın kumaş çeşididir. Pamuk kozasından elde edilen vegan bir üründür. Bitkisel kökenli doğal bir elyaftır. Özellikle yazlık ürünlerin dikiminde kullanılır çünkü terin buharlaşarak havaya karışmasını sağlar. İç çamaşırı, tişört, atlet gibi parçalarınızı pamuklu almanızı tavsiye ederiz. Sıcak suda yıkanabilir. Serin tutar, esnek ve sürtünmelere karşı dayanıklıdır.

İpek

Yapımı son derece zahmetli ve maliyetlidir. İpek böceklerinin kozalarından elde edilir. Özellikle nem çekmesi ve terletmemesi sebebiyle tercih edilir. Hassas bir kumaştır. Su lekesi bile leke yapabilir. Bu nedenle dikkatle kullanılması önerilir. Hassas olduğu için elde, soğuk suyla yıkanması gerekir.

Keten

Bir bitkinin liflerinin dokunmasıyla elde edilen bir kumaş biçimidir. Genellikle dokunması zor olduğu için az tercih edilir. Kırışmaya müsait olan bu kumaş yüksek ısıda ütülenebilir. Serin tutması nedeniyle yaz mevsimi için idealdir. Gömleklerde ve yazlık elbiselerde tercih edilebilir.

Yün

Koyundan elde edilen hayvansal bir üründür. İnceliği ve yapısı elde edildiği koyunun yününe göre değişir. Nem çekme özelliği yüksektir. Vücut ısısını içerde tuttuğu için kış mevsiminde giymeye çok uygundur. Çok yüksek ısılarda yıkanması çekmesine ve keçeleşmesine sebep olabilir. Özellikle kışlık kazaklarda ve paltolarda, hatta içliklerde tercih edilebilir.

Sentetik

Sözlük karşılığı bileşimli olan sentetik kumaşlar, birçok maddenin birleşimiyle oluşan liflerden elde edilir. Akrilik, polyester, naylon, likra gibi ürünler bu kategoriye girer.

Akrilik

Polyesterden üretilir. Bakımı son derece kolaydır ve çamaşır makinesinde yıkanabilir. Gün ışığına ve kimyasal maddelere karşı dayanıksızdır. Trikotajda sıkça kullanılır. Rahat ve hafif olduğu için avantajlı bir kumaştır.

Polyester, naylon, likra

Isıya duyarlıdır. Ilık suda yıkanmalı, düşük ısı ile ütülenmelidir. Kolay kırışmaz ve renkleri dayanıkldır. Kolayca yanabildikleri için dikkat etmek gerekir. Genellikle esnek giysiler bu kumaşlarla dikilir.

Suni kumaşlar

Yapay yollarla elde edilen kumaşlardır. Viskoz, rayon ve asetat bu kategoriye girer. Genellikle doğal kumaşların özelliklerine benzer yapılar taşıyabilirler.

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