İkinci el alışverişin verimli olması için ne yapmalısınız?

İkinci el alışveriş yapmak, şu sıralar her zamankinden daha da hızlı bir yükselişte. Evde kaldığımız zamanlarda alışveriş yaparken çok da para harcamak istemeyenlerin akılcı çözümü olarak karşımıza çıkan ikinci el alışverişinde dikkat etmeniz gerekenler:

Orijinalliklerinden emin olun

Ürünleri satın alırken temkinli olmanızda fayda var. Özellikle internetten yapacağınız alışverişlerde ürünü yalnızca fotoğraftan incelediğiniz için orijinalliğinden emin olamazsınız. Bunun garantisini alabilmek için satın alacğınız bazı sitelerde bu ürünlere yönelik uzmanlar var, onlara ürünü gösterdikten sonra satın almanız... Veya satan kişiden ürünlerin barkodunun yer aldığı etiketlerin fotoğraflarını çekmesini de rica edebilirsiniz.

Modasının geçmeyeceğinden emin olun

Belirli bir desenin veya akımın moda olduğu zamanlarda yapacağınız ikinci el alışverişi pek de verimli olmayabilir. Her dönemde giyeceğiniz ve demode olmayan parçaları tercih etmeye özen gösterin. Modasının yeniden geleceğini bekleyerek vakit geçirmenize hiç gerek yok.

Nasıl kullanıldığına dikkat edin

Rengi solmuş, lekelenmiş veya söküğü olan bir kıyafeti almayın. Az kullanılmış veya kullanılmamış kıyafetleri tercih etmeye özen gösterin. Gerekirse aklınıza takılan soruları satıcıya danışın, ek fotoğraf rica edin.

Bedeninize uyacağından emin olduktan sonra alın

Kafanızda soru işaretleri varsa almayın. "Şurası nasıl durur acaba?" dediğiniz ikinci el bir kıyafeti almamalısınız. Eğer deneme imkanınız varsa bu sizin için çok iyi olur ama eğer deneyemiyorsanız hiç bu riski alıp paranızı çöpe atmayın.