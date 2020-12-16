İkinci el alışverişin verimli olması için ne yapmalısınız?

İkinci el alışveriş yaparken zarara geçmemek için yapmanız gereken bazı şeyler var...

İkinci el alışverişin verimli olması için ne yapmalısınız?
Moda
16 Aralık 2020 Çarşamba

İkinci el alışveriş yapmak, şu sıralar her zamankinden daha da hızlı bir yükselişte. Evde kaldığımız zamanlarda alışveriş yaparken çok da para harcamak istemeyenlerin akılcı çözümü olarak karşımıza çıkan ikinci el alışverişinde dikkat etmeniz gerekenler:


Orijinalliklerinden emin olun

Ürünleri satın alırken temkinli olmanızda fayda var. Özellikle internetten yapacağınız alışverişlerde ürünü yalnızca fotoğraftan incelediğiniz için orijinalliğinden emin olamazsınız. Bunun garantisini alabilmek için satın alacğınız bazı sitelerde bu ürünlere yönelik uzmanlar var, onlara ürünü gösterdikten sonra satın almanız... Veya satan kişiden ürünlerin barkodunun yer aldığı etiketlerin fotoğraflarını çekmesini de rica edebilirsiniz.


İkinci el elbise giymek için 7 harika neden
İkinci el elbise giymek için 7 harika neden

Modasının geçmeyeceğinden emin olun

Belirli bir desenin veya akımın moda olduğu zamanlarda yapacağınız ikinci el alışverişi pek de verimli olmayabilir. Her dönemde giyeceğiniz ve demode olmayan parçaları tercih etmeye özen gösterin. Modasının yeniden geleceğini bekleyerek vakit geçirmenize hiç gerek yok.


Nasıl kullanıldığına dikkat edin

Rengi solmuş, lekelenmiş veya söküğü olan bir kıyafeti almayın. Az kullanılmış veya kullanılmamış kıyafetleri tercih etmeye özen gösterin. Gerekirse aklınıza takılan soruları satıcıya danışın, ek fotoğraf rica edin.


Bedeninize uyacağından emin olduktan sonra alın

Kafanızda soru işaretleri varsa almayın. "Şurası nasıl durur acaba?" dediğiniz ikinci el bir kıyafeti almamalısınız. Eğer deneme imkanınız varsa bu sizin için çok iyi olur ama eğer deneyemiyorsanız hiç bu riski alıp paranızı çöpe atmayın.


İkinci el alabileceğiniz 10 şey
İkinci el alabileceğiniz 10 şey Paylaşma Günü'ne özel ikinci el ...
İkinci el giysilerin enerjisini sıfırlamanın 4 yolu İkinci el giysi kullanmakla ilgi...


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.