Sürdürülebilir gardırop nedir?

Çevreye verilen zararın giderek arttığı bu zamanlarda, modada çevreye duyarlı ve sürdürülebilir seçimler yapmak da önem kazanıyor. İşte bütçenizi sarsamadan daha sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir gardırop sahibi olmanın yolları…

Sürdürülebilir gardırop nedir?
Moda
05 Ekim 2021 Salı

Sürdürülebilir moda nedir?

Sürdürülebilir moda hem çevreyi hem de giysi üretenleri korurken, kelimenin tam anlamıyla sürdürülebilecek bir şekilde üretilen ve tüketilen giysiler için kullanılan bir terimdir. Karbondioksit emisyonlarını azaltmak, aşırı üretimi ele almak, kirliliği ve israfı azaltmak, biyoçeşitliliği desteklemek ve hazır giyim işçilerine adil bir ücret ödenmesini ve güvenli çalışma koşullarına sahip olmasını sağlamak, sürdürülebilirlik için çok önemlidir.


İlgili faktörlerin sayısı göz önüne alındığında, bu kadar karmaşık sorunlarla uğraşmanın pek de kolay olmadığı düşünülebilir. Bu, sadece "sürdürülebilir" etiketli ürünlerle alışveriş yapmanın yeterli olmadığı anlamına gelir; satın alma alışkanlıklarının ve toplumun modayı ele alış biçimini toptan değiştirmek gerektiğini gösteriyor. Yine de bireysel olarak daha duyarlı olmak ve doğaya saygılı bir gardırop sahibi olmak için yapabilecekleriniz var.


Daha sürdürülebilir bir gardırop için 6 tavsiye


1- Daha kaliteli ve az satın alın

Düşük kalitede birçok parça almaktansa, daha az sayıda fakat daha kaliteli, zamanla yarışabilecek ürünlere yatırım yapın. Bir ürünü satın almadan önce kendinize şu üç soruyu sormak doğru bir alışverişe yardımcı olabilir: "Neyi, niçin satın alıyorsunuz?", "Buna gerçekten ihtiyacınız var mı?" ve "Bunu en az 30 kez giyebilir misiniz?"


2- Sürdürülebilir markaları tercih edin

Çabuk tüketilen ürünlerden ziyade, sürdürülebilir modaya uygun üretim yapan markaları tercih etmeye çalışın. Bu, küçük işletmeleri desteklemesi ve dünyanın bir ucundan size taşınmasını gerektirmediği için yerel mağazaları tercih etmek kadar basit olabilir.


3- İkinci el ve vintage alışveriş yapın.

Artık oldukça ulaşılabilir olan ikinci el pazarına yönelmek, giysilerin ömrünü uzatır, ve toplamda tüketilen tekstili de azaltır.


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4- Kiralamayı deneyin

30 kere giyme kuralını unutmayın, nadiren hatta belki sadece bir kez giyeceğiniz abiye kıyafetlere para harcayıp israfa ortak olmaktansa, bu ürünleri kiralamayı deneyin.


5- Greenwashing farkındalığınızı geliştirin

Tüketiciler çevresel ayak izlerinin giderek daha fazla farkına vardıkça, gerçekte olduğundan daha çevre dostu olduğunu öne sürmek için belirsiz, yanıltıcı veya yanlış iddialar kullanan markalar giderek daha yaygın hale geliyor. Markaların iddialarını destekleyecek ayrıntılı politikaları olup olmadığını görmek için "sürdürülebilir", "çevre dostu", "bilinçli" ve "sorumlu" gibi moda sözcüklerin ötesine bakın.


6- Materyalleri tanıyın.

Daha sürdürülebilir bir alışveriş yapmak söz konusu olduğunda materyallerin etkisini anlamak çok önemlidir. En temel kural, fosil yakıtlardan üretildiği ve parçalanması yıllar aldığı için, dünya çapındaki giysilerin yüzde 55'ini oluşturan polyester gibi saf sentetiklerden kaçınmaktır. Tüm doğal malzemeler aynı şekilde üretilmez: örneğin organik pamuk, geleneksel pamuğa göre önemli ölçüde daha az su kullanır ve zararlı böcek ilacı kullanmaz. Kumaşların içeriklerini bilmek, daha çevreci seçimler yapmanızı sağlayabilir.


Referans:

Emily Chan. "15 Things Everyone Should Know About Sustainable Fashion". Şuradan alındı: https://www.vogue.co.uk/fashion/article/sustainable-fashion (19.04.2021).


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