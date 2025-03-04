Dönem makyajları: 1930'lu yıllarda makyaj

Dönem makyajlarına 1920’li yıllar makyaj stili ile başladık. 10 yıllık süreçte de değişen hayat koşullarıyla makyaj trendlerinde de bir takım değişiklikler baş göstermiş. 1930’lu yılların makyajına adım adım göz atalım.
1930'lu yılların makyaj tarzı
Yüz: 1920’li yıllardaki beyaz ten modası hala devam ediyor ancak daha doğal bir görüntü elde etmek adına pembe alt tonlu cilt ürünleri tercih edilmiş. Ten ürünü dediğimiz de yine pudra tabii ki. Yaygın olan ten ürünü pudra olduğu için de yine mat ten makyajlarına rastlıyoruz.
Gözler: Gözler de 1920’li yılların aksine siyahlar ve grilerin dışında daha canlı ve renkli farlar tercih edilmiş. Lila, mavi ve yeşil gibi renkler çok tercih edilmiş ve farlar neredeyse kaşlara kadar çıkartılmış. Kuyruksuz eyelinerlar ise sadece kirpik diplerini belirginleştirmek için kullanılmış. Kirpiklerin uzun ve gür olması gerekirmiş 1930’lu yılların modasına göre o nedenle takma kirpikler günlük makyajın dahi vazgeçilmezleriymiş.
Kaşlar: 1920’lerde incecik yuvarlak kaşlar yerini daha ince hatta mümkünse traşlanmış ve kalemle çizilmiş kaşlara bırakmış.
Dudaklar: Dudaklarda renk seçimleri daha yumuşamış; açık pembeler, turuncular ve yine kırmızı tonları. Küçültülmüş 20’li yılların dudaklarının aksine dışa doğru genişletilmiş dudaklar moda haline gelmiş.
Yanaklar: Allık çok tercih edilmemiş ama yine de cilde taze görüntü vermek için kullanıldığında belli belirsiz açık pembeler kullanılmış. Kontör ve Bronzer bu dönemde de yok.
Tırnaklar ve saçlarda 1920’li yılların trendleri aynen devam etmiş. Çift taraflı yarım ay manikürü ve kısa düz veya parmak dalgalı saçlar en çok tercih edilenler olmuş.
Dönem makyajları: 1920’li yıllarda makyaj
okaşlar neredee