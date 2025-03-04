Dönem makyajları: 1930'lu yıllarda makyaj

Dönem makyajlarına 1920’li yıllar makyaj stili ile başladık. 10 yıllık süreçte de değişen hayat koşullarıyla makyaj trendlerinde de bir takım değişiklikler baş göstermiş. 1930’lu yılların makyajına adım adım göz atalım.

1930'lu yılların makyaj tarzı

Yüz: 1920’li yıllardaki beyaz ten modası hala devam ediyor ancak daha doğal bir görüntü elde etmek adına pembe alt tonlu cilt ürünleri tercih edilmiş. Ten ürünü dediğimiz de yine pudra tabii ki. Yaygın olan ten ürünü pudra olduğu için de yine mat ten makyajlarına rastlıyoruz.

Gözler: Gözler de 1920’li yılların aksine siyahlar ve grilerin dışında daha canlı ve renkli farlar tercih edilmiş. Lila, mavi ve yeşil gibi renkler çok tercih edilmiş ve farlar neredeyse kaşlara kadar çıkartılmış. Kuyruksuz eyelinerlar ise sadece kirpik diplerini belirginleştirmek için kullanılmış. Kirpiklerin uzun ve gür olması gerekirmiş 1930’lu yılların modasına göre o nedenle takma kirpikler günlük makyajın dahi vazgeçilmezleriymiş.

Kaşlar: 1920’lerde incecik yuvarlak kaşlar yerini daha ince hatta mümkünse traşlanmış ve kalemle çizilmiş kaşlara bırakmış.

Dudaklar: Dudaklarda renk seçimleri daha yumuşamış; açık pembeler, turuncular ve yine kırmızı tonları. Küçültülmüş 20’li yılların dudaklarının aksine dışa doğru genişletilmiş dudaklar moda haline gelmiş.

Yanaklar: Allık çok tercih edilmemiş ama yine de cilde taze görüntü vermek için kullanıldığında belli belirsiz açık pembeler kullanılmış. Kontör ve Bronzer bu dönemde de yok.

Tırnaklar ve saçlarda 1920’li yılların trendleri aynen devam etmiş. Çift taraflı yarım ay manikürü ve kısa düz veya parmak dalgalı saçlar en çok tercih edilenler olmuş.

BAKIM Dönem makyajları: 1920’li yıllarda makyaj

Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar Afet İnan İlk kadın tarih profesörü ve Atatürk'ün manevi kızı Afife Jale İlk kadın tiyatro oyuncusu Emel Gazimihal İlk radyo spikeri Feriha Sanerk İlk kadın emniyet müdürü Feriha Tevfik İlk Türkiye güzeli Filiz Dinçmen İlk kadın büyükelçi Gül Esin İlk kadın muhtar Remziye Hisar İlk kadın kimyager Keriman Halis İlk Dünya güzeli Lale Aytaman İlk kadın vali Lale Orta İlk kadın hakem Leman Altınçekiç İlk kadın jet pilotu Müfide İlhan İlk kadın belediye başkanı Nuran Devres İlk kadın TV spikeri Özlem Bozkurt İlk kadın kaymakam Sabiha Bengütaş İlk kadın heykeltraş Sabiha Gökçen İlk kadın savaş pilotu Safiye Ali İlk kadın doktor Samiye Morkaya İlk kadın otomobil yarışçısı Seher Aytaç İlk kadın makinist Semiha Berksoy İlk kadın opera sanatçısı Süreyya Ağaoğlu İlk kadın avukat Tansu Çiller İlk kadın başbakan Türkan Akyol İlk kadın bakan Adile Ayda İlk kadın diplomat Refet Angın İlk kadın öğretmen Aysima Altınok İlk kadın beyin cerrahı Sabire Aydemir İlk kadın veteriner Ferdane Bozdoğan Erberk İlk kadın diş hekimi İnci Özdil İlk kadın orkestra şefi Jale İnan İlk kadın arkeolog Refet Angın İlk kadın öğretmen Selma Rıza İlk kadın gazeteci Fazıla Şevket Giz İlk kadın profesör, zoolog Nüzhet Gökdoğan İlk kadın gökbilimci ve dekan Pakize Tarzi İlk kadın jinekolog (kadın doğum uzmanı) Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar Afet İnan İlk kadın tarih profesörü ve Atatürk'ün manevi kızı Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar Afife Jale İlk kadın tiyatro oyuncusu Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar Emel Gazimihal İlk radyo spikeri Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar Feriha Sanerk İlk kadın emniyet müdürü Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar Feriha Tevfik İlk Türkiye güzeli Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar Filiz Dinçmen İlk kadın büyükelçi Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar Gül Esin İlk kadın muhtar Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar Remziye Hisar İlk kadın kimyager Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar Keriman Halis İlk Dünya güzeli Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar Lale Aytaman İlk kadın vali Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar Lale Orta İlk kadın hakem Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar Leman Altınçekiç İlk kadın jet pilotu Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar Müfide İlhan İlk kadın belediye başkanı Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar Nuran Devres İlk kadın TV spikeri Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar Özlem Bozkurt İlk kadın kaymakam Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar Sabiha Bengütaş İlk kadın heykeltraş Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar Sabiha Gökçen İlk kadın savaş pilotu Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar Safiye Ali İlk kadın doktor Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar Samiye Morkaya İlk kadın otomobil yarışçısı Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar Seher Aytaç İlk kadın makinist Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar Semiha Berksoy İlk kadın opera sanatçısı Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar Süreyya Ağaoğlu İlk kadın avukat Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar Tansu Çiller İlk kadın başbakan Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar Türkan Akyol İlk kadın bakan Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar Adile Ayda İlk kadın diplomat Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar Refet Angın İlk kadın öğretmen Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar Aysima Altınok İlk kadın beyin cerrahı Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar Sabire Aydemir İlk kadın veteriner Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar Ferdane Bozdoğan Erberk İlk kadın diş hekimi Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar İnci Özdil İlk kadın orkestra şefi Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar Jale İnan İlk kadın arkeolog Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar Refet Angın İlk kadın öğretmen Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar Selma Rıza İlk kadın gazeteci Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar Fazıla Şevket Giz İlk kadın profesör, zoolog Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar Nüzhet Gökdoğan İlk kadın gökbilimci ve dekan Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar Pakize Tarzi İlk kadın jinekolog (kadın doğum uzmanı)