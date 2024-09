Giysilerinizi ne sıklıkta yıkamanız gerekiyor?

Kıyafetlerin ne sıklıkla yıkanacağı ya da yeniden giyileceği konusunda kesin kurallar yoktur. Bu tamamen kişisel bir tercihtir. Fakat çoğu insanın kıyafetlerini, ihtiyaç duyduklarından daha sık yıkar veya kuru temizlemeye verir. Kıyafetleri gereğinden fazla yıkamak, hem giysinin ömrünü kısaltabilir hem de çevre üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Yıkama işlemi için çok uzun süre beklemek de önemlidir, çünkü bu bazı potansiyel cilt sorunlarına, mantar enfeksiyonlarına ve koku problemlerine yol açabilir.

Mount Sinai Hastanesi Dermatoloji Doçenti Dr. Joshua Zeichner: “Kirli giysi bekledikçe, mikroorganizmaların büyümesi ve çoğalması için zaman bulur. Bu mikroorganizmalar giyside büyüyebilir ve tekrar giydiğinizde vücudunuza geçebilir. Örneğin; terli çorapları yeniden giymek, ayak mantarına neden olabilir ya da mevcut bir durumu kötüleştirebilir” açıklamasında bulundu.

Dermatolog Dr. Aanand Geria, kıyafetlerinizi yeterince sık yıkamamanın da folikülit ve akne alevlenmelerine yol açabileceğini belirtti. “Kirli giysiler, cilt üzerinde yağ, ölü cilt hücreleri ve diğer kalıntıları hapseder ve bu da gözeneklerin tıkanmasına ve akne çıkmasına neden olabilir. Yıkanmamış giysilerde biriken bakteri ve ter de yıkanmasının ardından bile zor temizlenebilen kötü bir kokuya yol açabilir” ifadesini kullandı.

Ama bazı kıyafetleri, diğerlerinden daha sık yıkamanıza gerek yoktur. Peki hangi eşyalar her giyişte yıkanmak gerekir, hangileri yeniden giyilebilir?

Her giyişte yıkanması gerekenler

Genel olarak, bir giysi ne kadar cilde yakınsa, o kadar sık yıkanmalıdır. Aşırı terleme veya vücut kirine maruz kalan iç giyimler günlük olarak yıkanmalıdır. Bu, iç çamaşırı, çorap, tişört ve spor kıyafetleri gibi şeyleri içerir. Ancak spor kıyafetlerinizde terlemediyseniz, onları yeniden giyebilirsiniz. Yine de açık havada havalanmasına izin verin. Görünür şekilde kirli, lekeli veya kokulu olan her şey çamaşır sepetine atılmalıdır.

Her birkaç giyişte yıkanması gerekenler

Cildinize temas eden ancak terli veya kirli olmayan kıyafetler, bir kez daha giyilmeden yıkanabilir. Pantolonlar, kazaklar, bluzlar, sütyenler ve pijamalar “genellikle birkaç kez yıkanmadan giyilebilir". Özellikle kısa bir süre giymişseniz ve herhangi bir terleme veya kirlenme olmamışsanız.

Eğer evde oturuyorsanız ya da çok fazla terlemiyorsanız, kıyafetlerinizi yıkamadan üç veya dört kez giyebilirsiniz.

Kot pantolonlar da genellikle birkaç kez giyildikten sonra yıkanabilir. Aslında, daha uzun süre giyildiğinde daha iyi görünürler ve yıkamadan önce biraz yumuşamak onlara zarar vermez. Bazı uzmanlar, yıkama işlemi için 10 giyiş veya daha fazlasını bekleyebileceğinizi söylüyor.

İlginizi çekebilir: Giysileri yıkamamak: Yeni bir moda akımı mı geliyor?

İlginizi çekebilir: Çarşaflarınızı ne sıklıkla yıkıyorsunuz?

Daha az sık yıkanması gerekenler

Bedene yakın, sürekli temas etmeyen kıyafetlerin o kadar sık yıkanmasına gerek yoktur. Dış giyim, ceketler ve diğer giysilerin üzerine giyilen eşyalar, banyo bornozları ve kazaklar, daha kısa süre giyildikleri için daha uzun süre yıkanmadan kullanılabilir.

Aynı durum, nadiren giyilen şık parçalar için de geçerlidir. Takım elbiseler, gece elbiseleri ve kokteyl elbiseleri genellikle özel bakım gerektiren hassas kumaşlardan yapılır. Genellikle fazla kirli veya lekeli olmadıkça, temizlenmeden birkaç kez giyilebilirler. Ama gerçekten terlediyseniz —örneğin, açık havada bir düğünde dans ederken— o zaman giysiyi yeniden giymeden önce elde yıkamayı veya kuru temizlemeyi seçebilirsiniz.

Yıkama arasında giysileri nasıl temiz tutabilirsiniz?

Giysilerinizi birkaç kez yeniden giyip yıkamaya atmayı planlıyorsanız, aklınızda bulundurmanız gereken uzman görüşlerine dayalı bazı ipuçları...

Yeniden giyeceğiniz eşyaları bir veya iki kez yıkamadan önce sadece çekmeceye ya da dolabınızın arkasına atmayın. Açık bir yerde veya hatta alanınız varsa dışarıya asın. Ayrıca bir giysi buharlaştırıcısı kullanabilir veya çamaşır parfümü gibi bir ürünle giysiyi spreyleyebilirsiniz.

Yıkama sürelerini uzatmak için, lekeleri yerel olarak temizlemeyi deneyebilir veya giysiyi banyo yaparken buhar yaratmak için banyoda asabilirsiniz.

Kaynak: Kelsey Borresen. "How Often Do You REALLY Need To Wash Your Clothes?". Şuradan alındı: https://www.huffpost.com/entry/washing-clothes-often-frequently-laundry_l_6418e2afe4b00c3e60757e6a. (27.03.2023).