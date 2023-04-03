Nisan ayının meyve ve sebzeleri nelerdir?

"Nisan ayında tezgahlarda göreceğimiz meyveler nelerdir?", "Nisan ayında hangi sebzeler yenir?". İşte nisan ayının meyve ve sebzeleri...

Nisan ayının meyve ve sebzeleri nelerdir?
Sağlık
Giriş: 03 Nisan 2023 14:00
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Meyve ve sebzeleri mevsiminde yemek her zaman hem lezzet hem de sağlık açısından oldukça doğru bir harekettir. Nisan ayı ise birçok taze seçeneğin olduğu muhteşem bir aydır. Peki, nisan ayında tezgahlarda göreceğimiz meyve ve sebzeler neler?


Elma

Pek çok çeşidiyle, elma hem meyve olarak hem de pratik tarifler sayesinde tatlı olarak tüketilebilir. Elma ile yapabileceğiniz tarifler için sonsuz desen yeridir. Salatalarda, keklerde, kurabiyelerde, ana yemeklerde birçok tarifte elmayı kullanabilirsiniz. Elma kullanabileceğiniz tarifler için tıklayın!

Enginar

Kanserle savaşan, bağışıklığı güçlendirmede etkili ve kalp hastalığına karşı koruyucu görev üstlenen enginarın faydaları saymakla bitmez… İyi bir folat ve magnezyum kaynağı olan enginar nisan ayının gözde sebzeleri arasında yer alıyor. Enginarı soymak zor geliyorsa pazardan temizlenmiş enginar almayı deneybilirsiniz. Enginar kullanabileceğiniz tarifler için tıklayın!


Kuşkonmaz

Genellikle yeşil rengi ile bildiğimiz kuşkonmaz mora da olabilir! Çok iyi bir lif, folat ve A, C, E ve K Vitaminleri kaynağı olan bu sebze, yemeklere eklemek için harika bir sebzedir. Fırında, ızgarada pişirilen kuşkonmazı makarna, salata veya et yemeklerinizin yanında tüketebilirsiniz. Kuşkonmaz kullanabileceğiniz tarifler için tıklayın!

Pancar

Cildi güzelleştiren ve kansızlıkta, demir eksikliğinde etkili olan pancarı salatalarınızda ve smoothielerinizde keyifle kullanabilirsiniz. Pancarın bilmediğiniz faydalarını öğrenmek istiyorsanız tıklayın!


Nisanla birlikte tezgahlara çıkan şifalı lezzetler
Nisanla birlikte tezgahlara çıkan şifalı lezzetler

Yaban mersini

Görmeyi, motor becerileri geliştirebilen ve yaşa bağlı hastalıklarla ilişkili kısa süreli hafıza kaybını tersine çevirebilen antioksidanlar içeren yaban mersinini keklerde, smoothielerde ve salatalarda tüketebilirsiniz. Pratik meyve salatası tarifleri için tıklayın!


Havuç

Çocukların en sevdiği sebzeler arasında yer alan havuç, yalnızca salatalarda değil haşlamalarda, sulu yemeklerde, kızartmalarda da kullanabileceğiniz sebzeler arasında yer alır. Havucun faydaları nelerdir?


Faydalarla dolu: Havuç suyu
Faydalarla dolu: Havuç suyu

Bezelye

Yıl boyunca donmuş bezelye bulabilsek de taze bezelye gibisi yoktur. Bezelye alırken, daha tatlı bezelye için daha küçük bezelye içeren orta boy baklaları seçin. Bezelyenin faydaları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız tıklayın!

Çilek

Yaz mevsiminin habercisi olan çilekleri birçok tarifte keyifle kullanabiliyoruz. Salatalar, smoothieler, pankekler çilekleri keyifle kullanacağımız yemekler arasında yer alıyor. Peki, çileğin hiç bilmediğiniz faydaları neler?


Diğer nisan ayı meyve ve sebzeleri:

  • Misket limonu



  • Marul

  • Su teresi



  • Köklü ve soğanlı sebzeler (Soğan, arpacık, patates)

  • Şalgam

Referanslar:

Amanda Keefer. “What’s in Season for April?”. Şuradan alındı: https://healthyfamilyproject.com/whats-in-season-for-april/ (1.04.2019).


Nisan ayında hangi balık yenir?
Nisan ayında hangi balık yenir?


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