Havuç suyunun faydaları nelerdir?

Bol vitamin ve mineral içeriğiyle havuç suyu hastalıklara karşı koruma sağlıyor.

+ Sonra Oku
Faydalarla dolu: Havuç suyu

Havuç suyu nedir?

Havuç suyu, havucun katı meyve sıkacağından geçirilmesiyle elde edilen bir içecektir. Sebzenin barındırdığı tüm vitaminleri içerdiğinden, sıklıkla tüketilmesi önerilir. Bir bardak havuç suyu yalnızca 94 kaloridir. 2,24 gram protein, 0,35 gram yağ, 21,9 gram karbonhidrat ve 1,89 gram lif içerir. Vitamin ve mineraller bakımından da oldukça zengin olan bir bardak havuç suyunun içerisinde aynı zamanda 689 mg potasyum, 20 mg C vitamini ile birlikte 0,217 mg B1, 0,512 mg B6, 2,256 mcg A, 36,6 mcg K vitamini bulunur.

 

Havuç suyunun yararları nelerdir?

  • Havuç suyu metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını kolaylaştırır.

 

  • Havucun en bilinen faydalarından biri olan gözleri güçlendirme etkisi, havuç suyu tüketildiğinde de görülür. Havuç suyunda bulunan beta karoten ve A vitaminleri sarı nokta hastalığı, katarakt ve görme bozukluklarına karşı koruma sağlar.

 

  • Havucun içeriğindeki C vitamini, cildi destekleyerek kaşıntı ve sivilce gibi sorunlara karşı korur, yaraların iyileşmesini kolaylaştırır.

 

  • Havuç suyundaki C vitamini ve antioksidanlar aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendirerek kış hastalıkları da dahil pek çok hastalığa karşı koruma sağlar. Güçlü bir bağışıklık sistemi grip ve nezle gibi hastalıkların iyileşmesini ve bu hastalıklardan korunmayı kolaylaştırır.

 

  • Yapılan araştırmalar, havuç suyunun lösemi tedavisinde de destek olabileceğini gösteriyor. Havucun içeriğindeki bioaktif kimyasallar, kanser hücrelerinin yayılmasını engellemeye yardımcı oluyor.

 

  • Havuç suyu kolesterolü düşürmeye yardımcıdır.

 

  • Havuç suyu, hamilelikte de güvenle tüketilebilir ve hamileliğe bağlı birçok rahatsızlığın önlenmesinde etkili olur. İçeriğindeki kalsiyum, folat, potasyum, magnezyum ve A vitamini, sağlıklı bir hamileliği ve bebek gelişimini destekler.

 

  • Havuç suyunda bulunan beta karotenler, bilişsel işlevlerin güçlendirilmesine de yardımcı olarak hafızayı destekler.

 

  • Havuç suyu yüksek oranda lif içerdiğinden sindirim sistemini de destekleyerek kabızlık, gaz, şişkinlik gibi rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olur.

 

  • Yorgunluğu gidermek ve canlılık hissi için de havuç suyu tüketilebilir. Özellikle sabahları bol C vitamini içeren portakal ve nar suyu gibi meyve sularıyla karıştırılarak içildiğinde ruh halini iyileştirerek canlandırır.

 

Havuç suyu nasıl yapılır?

Havuç ve salatalık ile hazırlayabileceğiniz havuç suyu tarifi için tıklayın!

 

UNUTKANLIĞA BİTKİSEL ÇÖZÜM: HAVUÇ SUYU

 

Havucun faydaları
+10
Havuç kolestrolün düşürülmesine, kalp krizinin önlenmesine, belirli kanser türlerine karşı dirence, görüş kalitesinin arttırılmasına ve erken yaşlanma işaretleriyle savaşılmasına yardımcı olur. Daha nelere faydası olduğunu öğrenmek için aşağıdaki listeye göz atın.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Kendisi kadar suyu da faydalı: Ceviz suyu
Kendisi kadar suyu da faydalı: Ceviz suyu
Nar suyunun faydalarını biliyor musunuz?
Nar suyunun faydalarını biliyor musunuz?
Turşu suyunun faydalarını biliyor musunuz?
Turşu suyunun faydalarını biliyor musunuz?
Peynir altı suyunun faydaları
Peynir altı suyunun faydaları
Kekik suyunun faydaları
Kekik suyunun faydaları
Maden suyunun faydaları saymakla bitmiyor!
Maden suyunun faydaları saymakla bitmiyor!
Türk mutfağının vazgeçilmezi şalgam suyu
Türk mutfağının vazgeçilmezi şalgam suyu
Zayıflatan maydanoz suyunun yararları nelerdir?
Zayıflatan maydanoz suyunun yararları nelerdir?

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Uykusuzluğa basit çözümler!
    Uykusuzluğa basit çözümler!

    Süresi : 05:25 İzlenme : 10221

  • Süt kanalı iltihabı mastit hakkında her şey
    Süt kanalı iltihabı mastit hakkında her şey

    Süresi : 03:21 İzlenme : 10723

  • Hangi vitamin hangi besinlerde bulunur?
    Hangi vitamin hangi besinlerde bulunur?

    Süresi : 01:41 İzlenme : 4592

  • Kol sarkmalarına karşı egzersiz
    Kol sarkmalarına karşı egzersiz

    Süresi : 02:09 İzlenme : 3128

  • Sezaryen mi normal doğum mu?
    Sezaryen mi normal doğum mu?

    Süresi : 01:53 İzlenme : 14383

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X