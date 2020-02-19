Faydalarla dolu: Havuç suyu

Havuç suyunun faydaları nelerdir?

Bol vitamin ve mineral içeriğiyle havuç suyu hastalıklara karşı koruma sağlıyor.

Havuç suyu nedir?

Havuç suyu, havucun katı meyve sıkacağından geçirilmesiyle elde edilen bir içecektir. Sebzenin barındırdığı tüm vitaminleri içerdiğinden, sıklıkla tüketilmesi önerilir. Bir bardak havuç suyu yalnızca 94 kaloridir. 2,24 gram protein, 0,35 gram yağ, 21,9 gram karbonhidrat ve 1,89 gram lif içerir. Vitamin ve mineraller bakımından da oldukça zengin olan bir bardak havuç suyunun içerisinde aynı zamanda 689 mg potasyum, 20 mg C vitamini ile birlikte 0,217 mg B1, 0,512 mg B6, 2,256 mcg A, 36,6 mcg K vitamini bulunur.

Havuç suyunun yararları nelerdir?

Havuç suyu metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını kolaylaştırır.

Havucun en bilinen faydalarından biri olan gözleri güçlendirme etkisi, havuç suyu tüketildiğinde de görülür. Havuç suyunda bulunan beta karoten ve A vitaminleri sarı nokta hastalığı, katarakt ve görme bozukluklarına karşı koruma sağlar.

Havucun içeriğindeki C vitamini, cildi destekleyerek kaşıntı ve sivilce gibi sorunlara karşı korur, yaraların iyileşmesini kolaylaştırır.

Havuç suyundaki C vitamini ve antioksidanlar aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendirerek kış hastalıkları da dahil pek çok hastalığa karşı koruma sağlar. Güçlü bir bağışıklık sistemi grip ve nezle gibi hastalıkların iyileşmesini ve bu hastalıklardan korunmayı kolaylaştırır.

Yapılan araştırmalar, havuç suyunun lösemi tedavisinde de destek olabileceğini gösteriyor. Havucun içeriğindeki bioaktif kimyasallar, kanser hücrelerinin yayılmasını engellemeye yardımcı oluyor.

Havuç suyu kolesterolü düşürmeye yardımcıdır.

Havuç suyu, hamilelikte de güvenle tüketilebilir ve hamileliğe bağlı birçok rahatsızlığın önlenmesinde etkili olur. İçeriğindeki kalsiyum, folat, potasyum, magnezyum ve A vitamini, sağlıklı bir hamileliği ve bebek gelişimini destekler.

Havuç suyunda bulunan beta karotenler, bilişsel işlevlerin güçlendirilmesine de yardımcı olarak hafızayı destekler.

Havuç suyu yüksek oranda lif içerdiğinden sindirim sistemini de destekleyerek kabızlık, gaz, şişkinlik gibi rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olur.

Yorgunluğu gidermek ve canlılık hissi için de havuç suyu tüketilebilir. Özellikle sabahları bol C vitamini içeren portakal ve nar suyu gibi meyve sularıyla karıştırılarak içildiğinde ruh halini iyileştirerek canlandırır.

Havuç suyu nasıl yapılır?

Havuç ve salatalık ile hazırlayabileceğiniz havuç suyu tarifi için tıklayın!

Havucun faydaları