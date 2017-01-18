Kompost nedir?

Hemen her türlü organik atığın bir araya getirilerek çürütülmesi sonucu elde edilen doğal bir gübredir.

Kompost ne işe yarar?

Kompost, tarım veya çiçek yetiştirme için kullanılacak olan toprağın yapısını zenginleştirmek ve düzenlemek için kullanılır. Toprağın daha iyi hava almasını, daha iyi işlenebilmesini ve su tutma kabiliyetini artırır. Aynı zamanda mutfaktan çıkan bitkisel ve bazı hayvansal atıkların da geri dönüştürülmesini, ‘çöp’ olmamasını sağlar.

Kompost nasıl hazırlanır?

Kompost, bir kabın ya da bahçede hazırlanmış büyükçe bir çukurun içinde malzemelerin belirli bir sırayla karıştırılarak bekletilmesi ile hazırlanır. Karışımın hava alması da gerekir, bu nedenle evinizin balkonunda hazırlayacağınız az miktarda kompost için, orta boy bir çöp kovasına delikler açarak kompost kabınızı hazırlayabilirsiniz.

Kompostun içine temel olarak azot bakımından zengin ‘yeşil malzeme’ ve karbon bakımından zengin ‘kahverengi malzeme’ olarak gruplandırabileceğimiz iki çeşit malzeme koyabilirsiniz.

Kompostun içeriğinde üçte bir oranında azotça zengin yeşil malzeme ve üçte iki oranında da karbon bakımından zengin kahverengi malzeme olmalı. Ayrıca çürümeyi hızlandırmak için taze kesilmiş yeşil otlar ve su da kullanılır.

Önce kahverengi malzeme koyulur, üzerine yeşil malzemelerden koyulur. Bu böyle kabınız dolana dek devam eder. Karışım çok kuru hale gelirse, biraz suyla ıslatabilirsiniz. Aynı zamanda vıcık vıcık da olmaması gerekiyor, eğer çok sulu bir karışım haline gelirse biraz daha kahverengi malzeme ekleyebilirsiniz.

Kompostu iki-üç günde bir hafifçe karıştırmanız yeterli olacaktır. Yaklaşık 20-30 gün sonunda kompost hazır hale gelir. Doğru hazırlandığında kompost karışımı böceksiz, hoş kokulu ve tane tane bir toprak görünümünde olmalıdır.

Kompost nelerden yapılır?

Yeşil malzemeler:

Sebze-meyve kabukları ve artıkları

Sebze-meyve kabukları ve artıkları Taze otlar, çimler

Taze otlar, çimler Çay atığı

Çay atığı Yeşil yapraklar

Yeşil yapraklar Yumurta kabukları (gübrenin kalsiyum değerini arttırır)

Kahverengi malzemeler:

Dallar ve ağaç kabukları

Dallar ve ağaç kabukları Fındık-ceviz kabuğu

Fındık-ceviz kabuğu Talaş

Talaş Kuru yapraklar ve çam iğneleri

Kuru yapraklar ve çam iğneleri Saman, sap

Komposta neler konulmaz?

Et, balık, süt gibi hayvansal ürünler

Et, balık, süt gibi hayvansal ürünler Kedi köpek dışkısı

Kedi köpek dışkısı Yağlı yiyecek artıkları

Yağlı yiyecek artıkları İşlenmiş kağıtlar

İşlenmiş kağıtlar Çocuk bezi veya hijyenik ped/tampon

Çocuk bezi veya hijyenik ped/tampon Üzerinde tohumları bulunan otlar

Üzerinde tohumları bulunan otlar Kahve ve çay poşetleri

Kahve ve çay poşetleri Limon, portakal, greyfurt gibi asitli meyveler

Limon, portakal, greyfurt gibi asitli meyveler Plastikler

Ev tipi kompost makineleri

Evde ya da bahçede küçük çaplı kompost yapmak isteyenler için hazır kompost kutuları piyasada bulunabiliyor. Bunların bazılarında kompostu karıştırmak için de bir aparat bulunuyor. Uzmanlar bu tip makinelerde hazırlanan kompostun tam anlamıyla organik kompost olmayabileceği konusunda da uyarıyor.

GÜNCEL Çöp kaybolmaz, yer değiştirir