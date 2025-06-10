İlişkide önemli olan iki şey

İş flörte geldiğinde, bu tarz bir listeden kurtulun;

Onu seviyorum…

"...ama çok kısa."

"…ama boşanmış."

"…ama çocuğu varmış."

Bu “ama”ları bir kenara koyun, derin bir nefes alın ve bırakın gitsinler. Çünkü ilişkinizin nihai kaderini onlar değiştirmeyecekler.

Mesela benim ailemi örnek alalım: Üvey annem babamla flört etmeye başladığında benim yaşlarımdaydı (25). Kendisi inanılmaz akıllı, eğitimli, hırslı ve çok güzel bir kadındı. Çok yönlü bir insandı. Kesinlikle, iki kez evlenip boşanmış ve hâlihazırda 8 yaşında çocuğu olan biriyle flört etme fikrinde değildi (O 8 yaşındaki çocuk benim bu arada). Ve babam ne yakışıklı, ne de zengin bir adamdı. (Üzgünüm baba!)

Anneme yakın zamanda, babamın bu sözde yükünü nasıl hoş gördüğünü sordum ve cevap şuydu:

"Bir ilişkide, yalnızca iki şey önemlidir:

O iyi bir insan mı?

Sana karşı iyi mi?

Bunlar dışındaki her şey teferruattır."

O zaman, onun neden babamla evlendiğini anladım. Babam, onun bir insanda değer verdiği özelliklere sahipti ve kayıtsız şartsız bu özellikleri onun hayatına da yansıtıyordu.

Birliktelikleri süresince, babam her anlamda onun arkasında duran bir korumaydı. Babam gündelik işleri yapar ki, o yapmak zorunda kalmasın. Her gün bulaşıkları yıkar ki, o kariyerine daha çok odaklanabilsin; 7 yıl önce doktora sonrasında veya şu an kendi laboratuarı için koşuştururken yaptığı gibi. Her zaman daha fazla poşet taşır ki, onun omuzlarındaki yük hafiflesin. Kendisi de evde oturan biri değildir. Tıpkı onun gibi babam da bir bilim adamı.

Babamın onu desteklediği gibi bir desteği başka hiçbir yerde görmedim. İlişkileri tüm güçlüklere rağmen sürdü. 15 yıllık mutlu, hareketli bir evlilikleri var ve üvey kız kardeşimi büyütüyorlar.

İşin özü; birliktelik, sizinle birlikte güneşli günde de fırtınalı günde de koşacak takım arkadaşını bulmakla alakalıdır. Sizi parkurun ortasında düştüğünüzde, düştüğünüz yerde bırakmayan, devam edemeyecek kadar yorgun olduğunuzda sizi sırtına alıp bitiş çizgisine götürecek kişiyi bulmakla alakalıdır.

Gerçekten bu parkurda sizinle birlikte koşmayı göze alan, sizi önemseyen biriyle tanıştığınızda, dış görünüşü, cep dolgunluğu veya geçmiş yaşamı gerçekten sizi mükemmel ilişkiye ikna etmekten alıkoyacak mı?

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Erkek arkadaşımla tanıştığımda, -onun kendi deyişiyle- "şişman, kel ve kısa bir adamla" buluşacağımı düşünmemiştim. Sürekli iş için seyahat eden biriyle flörtleşmeyi planlamıyordum. Hatta benimle aynı cinsel geçmişe sahip olmayan biriyle buluşmayı da planlamıyordum.

Eğer “ama”ları dinlemiş olsaydım göz açıp kapayana kadar basıp giderdim ama iyi ki dinlemedim. Dinlemiş olsaydım mükemmel birini kaçırmış olurdum.

Birbirimizi tanıdığımız 4 aylık süreç boyunca, 5 senelik eski sevgilimden aldığımdan daha çok destek aldım ondan. Bana devamlı kendimle mücadelemde destek oldu. Onun desteği olmasa seks ile ilgili makalemi asla yayınlayamazdım ya da egzotik danslara olan merakımı asla keşfedemezdim.

Eğer önceki gibi listemi takip etseydim, büyük ihtimalle eski sevgilim gibi biriyle flört ediyor olurdum. Onun gibi biriyle flört etmekte bir sorun yok. Ancak bu insan, benim iç ve dış dünyamı genişletmemde bana asla yardım edemezdi, çünkü zaten bana verebileceği her şeye sahiptim.

İlişkim; kendimi, hayat görüşümü ve kişiliğimi hiçbir şeyin yapamadığı kadar sorgulattı. Kırk yıl düşünsem aklıma gelmeyecek tecrübeler yaşattı bana.

Ben güven, cesaret, açıklık ve hırs besleyen bir insanım, çünkü amalar listesini dinlemedim. Ben benim, çünkü kendime onunla olmak konusunda izin verdim.

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Mesele ilişki veya aşk olduğunda açık görüşlü olun. Kendinize cevabını vermeniz gereken sorular yalnızca şunlar:

"O iyi bir insan mı?" ve "Size karşı iyi mi?"

“Ama”lar listesini unutmak ve birinin yükünü kabul etmek kolay değil, fakat buna değer. Eğer o listeyi dinlemeye devam ederseniz, mükemmel insanları, hayatınızı değiştirecek tecrübeleri ve hayat boyu alacağınız dersleri kaçırmış olacaksınız.

Kaynak: huffingtonpost.com