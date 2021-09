İyi bir postürün 10 faydası

Eğer siz de insanların çoğu gibi bel ve boyun ağrıları çekiyorsanız, bunun en büyük sorumlusunun kötü bir duruş olduğunu bilmelisiniz. Daha düzgü bir duruş ve iyi bir postürün size kazandıracağı şeyleri mutlaka bilmelisiniz.

1- Kaslarınızın iyi çalışmasını sağlar

İyi duruş kaslarınızı ve hatta tüm vücudunuzu başarıya hazırlar. Kaslarınız her iki uçta kemiklere sabitlenmiştir, bu nedenle düzgün çalışma yetenekleri, ilk etapta bu kemiklerin doğru konumda olmasına bağlıdır. Kemikleriniz doğru hizada olmadığında, örneğin başınız omurganızın geri kalanıyla aynı hizada olmak yerine dizüstü bilgisayarınıza bakmak için öne doğru eğildiğinde, aynı şekilde kaslarınızı da yerinden çıkarırlar. Bunun sonucunda aşırı uzamış veya rahatsız edici şekilde kısaltılmış kaslar, sırt veya boyun ağrılarına yol açar. Ancak kemikleriniz aynı hizada olduğunda kaslarınız olması gerektiği gibi hareket edebilir. Bu, gününüzü normalden daha kolay ve rahat bir şekilde geçirmenize ve kas gücü, hareketlilik ve daha fazlasını oluşturmak için temel oluşturmanıza olanak tanır.

2- Kronik ağrıyı önler

Sürekli boyun ve sırt ağrıları çekiyorsanız, bunun nedeni saatlerce masanızda yanlış oturmanız olabilir. Bunun nedeni, kamburlaştığınız zaman kaslarınızın anormal pozisyonlara çekilmesidir. Vücudunuzun arka tarafındaki kaslar öne eğilmekten gerilir ve bu da onların zayıflamasına neden olur. Vücudunuzun ön tarafındaki kaslar, göğüs ve kalça fleksörleriniz gibi, oturma pozisyonunda donmuş halde kalmaktan doğal olmayan şekilde kısalır ve gerginleşir. Dik ve optimum bir pozisyonda oturmak, bütün bu kas ağrılarının önüne geçebilir.

3- Dolaşımı iyileştirir

İyi bir dolaşıma sahip olmak, vücudunuzun düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğu oksijeni ve diğer besinleri almasını sağlamak için önemlidir. Kan akışınızı optimize etmenin bir yolu da dik oturmaktır. Vücudunuzu bir hortum gibi düşünün: Bir noktada bükülme olursa su durur. Ancak bu bükülme bir kez serbest bırakıldığında, tekrar akabilir.

4- Akciğer kapasitesini artırır

Yine hortum benzetmesini hayal edin ama bu sefer ciğerlerinize uygulayın. Eğilirken ciğerlerinizin her zaman tam olarak şişecek alanı olmaz. Ama dik oturduğunuzda, o rezervuar dolabilir. Ve iyi duruş sadece rahat nefes almanıza izin vermez. Aynı zamanda, rahatlamaya yardımcı olabilecek derin nefes alma gibi nefes egzersizleri yapmanıza da zemin hazırlar.

5- Enerji seviyelerini destekler

Daha iyi dolaşım ve artan akciğer kapasitesinin vücudunuzun en iyi şekilde çalışması için ihtiyaç duyduğu oksijeni aldığı anlamına gelir. İyi beslenmiş bir vücut, gün boyunca iyi enerji seviyelerini destekler. Kambur bir pozisyon, kelimenin tam anlamıyla soluyabileceğiniz oksijen miktarını azaltır ve bu da yorgunluğa neden olabilir.

6- Beyin sağlığını artırır

İyileşen dolaşım ve kan akışıyla gelen besinler beyniniz için harikadır. Açıkça düşünmenize, ruh halinizi artırmanıza ve genel beyin sağlığını desteklemenize yardımcı olabilir. İyi bir duruşa sahip olmak da genellikle düzenli egzersizin bir yan ürünüdür, bu da kaslarınızı güçlendirir, böylece iyi duruşu destekleyebilir.

7- Organ fonksiyonlarını destekler

Beyniniz tüm organlarınızla sinir sisteminiz aracılığıyla iletişim kurar. Sinirleriniz beyninizden omurganızdan aşağıya ve organlarınıza doğru ilerler, bu nedenle bu spinal yol aynı hizada olduğunda yardımcı olur. Organlarınız, nörolojik olarak konuşursak, beyninizle iyi bir iletişim içinde oldukları sürece çalışırlar. İyi duruş, güçlü ve dengeli bir iletişime izin verir, böylece daha iyi organ işlevine yol açar. Kötü duruş bu yeteneği tehlikeye atar.

8- Omurilik ağrılarını önleyebilir

Olufade, skolyoz ve kifoz gibi bazı koşulların omurganın düzensiz eğriliğine neden olur. Bazen bu koşullar hafiftir ve tedavi gerektirmez. Durum buysa, iyi bir duruş uygulamanın omurganızın etrafındaki kasları güçlü ve esnek tutmaya yardımcı olabileceğini ve bu durumların gelecekte ağrılı hale gelme riskini azaltabileceğini söylüyor.

9- Yaralanmayı önler

Sırt ağrısı, ekranın üzerine eğilerek yaşayabileceğiniz tek rahatsızlık değildir. Kötü duruş; karpal tünel, kübital tünel sendromu, dirsek tendiniti ve omuz sıkışması yaralanmalara davetiye çıkarabilir. Neyse ki, duruşunuzu düzeltmek de bu konuda yardımcı olabilir. Doğru bir postür de bilek, dirsek ve omuza daha az baskı uygulanır ve bu nedenle bu bölgelerde incinme veya ağrı çekme olasılığınız daha düşüktür.

10- Yıpranmayı azaltır

Aktiviteye bağlı olarak, kötü duruş eklemlerinize gereksiz kuvvet uygulayabilir. Örneğin, sürekli olarak klavyenizin üzerine eğilirseniz bileklerinizin ağrımaya başlayabilir. Öte yandan, iyi bir duruş eklemlerinizi hizada tutar ve bu aşırı basınç riskini en aza indirebilir.

