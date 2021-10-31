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Ruh

Yalnız hissettiğinizde bunların yapın

Yalnızlığı derin bir şekilde hissettiğinizde yapmanız gerekenleri biliyor musunuz?

Yalnız hissettiğinizde bunların yapın
Giriş: 31 Ekim 2021, Pazar 09:00
Güncelleme: 27 Haziran 2026, Cumartesi 09:11

İçinde olduğunuz durum ne olursa olsun yalnız değilsiniz, soyutlanmışlık ya da yalnızlık hisleriniz geçicidir ve kendinizi diğer insanlara daha bağlı hissedebilmeniz için yapabileceğiniz birkaç şey var.

Bir arkadaşınızı çağırın

Üzgün hissettiğinizde bunu yapmak zor olabilir; ancak güvenin, arkadaşlar böyle zamanlar için varlar. Aramak çok zor geliyorsa eğer "Nasılsın?" diye mesaj atmayı deneyin. Uzun girişler ve açıklama yapmanıza gerek yok. İçten bir "Merhaba" ve sade bir "Nasılsın?" bile derin bir temasın kapısını açabilir. Bazen biriyle yalnızca bağlantı kurmak bile kişiye kendini daha iyi hissettirebilir.

Online olun

İnternette ‘harika tatil mekânları’ nı aratmak bile birkaç dakikalığına da olsa keyfinizi yerine getirecektir. Bir blog veya farklı isimle sosyal medya hesabı açmak ve özgürce yazmak da işinize yarayabilir. Zaman içinde topluluğunuz oluştukça kendinizi yalnız hissetmemeye başlarsınız.

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GÜNCEL

Yalnızlıkla baş etme önerileri

Bir yastığa sarılın

Sarılmak kulağa garip gelen bir öneri olabilir; ancak en iyi terapi formlarından biri, temastır. Etrafınızda sevdiğiniz biri yoksa, bir yastığa uzun uzun sarılın. Etkisini hissedeceksiniz. Dokunma duyusunu doyurmak, yalnızlıkla ilgili aklınızda dönüp duran düşüncelerle başa çıkmanız için yardımcı olacak oksitosin hormonunun salgılanmasına da yardımcı olur.

Bir film izleyin

Kendinize dışarıdan yemek söyleyin ve bir romantik komedi ya da aksiyon filmi açıp kanepenize yayılın. Başka bir dünyanın içerisinde kaybolun. Ya da bir fincan çay, güzel bir çikolata ve kitabınızla battaniyenin altına kıvrılın. Bana göre değil diyorsanız eğer dışarı çıkıp biraz temiz hava almak da keyiflenmenizi sağlayacaktır. Bunlar kulağa basit öneriler gibi gelebilir ama bir düşünün. Kendinizle bir randevuya çıkmak hiç de fena bir fikir değil!

Gece gezmesi organize edin

Arkadaşlarınızın yaptıkları eğlenceli aktiviteleri sosyal medya profillerinden takip etmek yerine harekete geçin. Gece dışarı çıkma planı yapın ya da partnerinizi sürpriz bir randevu ile şaşırtın.

Yardım isteyin

Bu şekilde hissediyor olmanızın belki de daha büyük sebepleri vardır. Eğer durum bu ise, önemli olduğunuzu ve sevildiğinizi unutmayın. Yardım isteyin. Mutluluğu hak ediyorsunuz.

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RUH

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brush-purple Yorumlar
Misafir 30 Temmuz 2020, Perşembe

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Misafir 30 Temmuz 2020, Perşembe

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