Güneş gözlüğü kullanımı

Güneş gözlüğü seçerken bu detaylara dikkat! Güneş gözlüğü kullanmanın faydaları nelerdir? Güneş gözlüğü kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? UV koruması nedir? İşte bilmeniz gerekenler...

Güneş gözlüğü kullanımı
Sağlık
Giriş: 07 Haziran 2024 17:37
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Güneş gözlükleri birer moda aksesuarları olmaktan çok daha fazlasıdır. Gözlerinizi güneşin ürettiği radyasyon enerjisi olan ultraviyole (UV) ışınlarından korurlar. UV ışınları gözün yüzey dokularına, korneaya ve lense zarar verir. UVA ve UVB ışınlarının yarattığı hasar katarakta, makula dejenerasyonuna ve görmeyi engelleyen diğer göz rahatsızlıklarına yol açabilir. Amerikan Oftalmoloji Derneği, güneş gözlüğü nasıl seçilir? sorusu için bu önerileri sıralıyor.




Güneş gözlüklerinde UV koruma özelliği %100 olmalıdır

Güneş gözlüğü satın alırken, tüm UV ışınlarına karşı yüzde 100 UV koruması sağladıklarını belirten bir etiket veya çıkartma bulunduğundan emin olun. Bazı etiketlerde “400 nm'ye kadar UV emilimi” yazar. Bu yüzde 100 UV emilimiyle aynı şeydir. Güneş gözlüğü herkesin ihtiyacı olan bir aksesuardır. Uzmanlar, iki yaşından itibaren güneş gözlüğü öneriyor.


Daha koyu güneş gözlükleri her zaman daha fazla UV koruması anlamına gelmez

Güneş gözlüğü ararken, camın rengi ne kadar koyu olursa gözleriniz için o kadar güvenli olacağını düşünmeyin. Yalnızca %100 UV korumalı güneş gözlükleri ihtiyacınız olan güvenliği sağlar.


Polarize lensler parlamayı azaltır ancak UV ışınlarını engellemez

Polarize lensler, su veya yol gibi yansıtıcı yüzeylerden yansıyan parlamayı azaltı ancak polarizasyonun kendisi UV koruması sağlamaz. Bu lensler araba kullanmak, tekneyle gezmek veya açıkhavada spor yapmak gibi belirli aktiviteler için daha iyi bir görme deneyimi sağlar. Polarize lensler UV engelleyici bir maddeyle yapılabilir. Maksimum UV koruması sağladıklarından emin olmak için polarize güneş gözlüklerinin etiketini kontrol edin. Güneş gözlükleri, tüm özelliklerinin yanı sıra UV koruma özelliğine de sahip olmalıdır.


Güneş gözlüğü alırken lens kalitesini kontrol edin

Güneş gözlükleri, gözlerinizi güneşin zararlarından korumak için mümkün olan en büyük lenslere sahip olmalıdır. UV ışınlarının yandan girmesini sınırlamak için büyük boyutlu veya etrafı saran tarzda güneş gözlükleri tercih etmeniz uygun olur.


UV koruması için lens rengi önemli değildir

Renkli camlı (kehribar veya gri gibi) güneş gözlükleri güneşi daha fazla engellemez. Ancak kahverengi veya gül rengi bir mercek daha fazla kontrast sağlayabilir. Açıkhava sporlarıyla uğraşan sporcular genellikle bu ekstra kontrastı faydalı bulmaktadır. Ayna kaplamalar, sıradan bir güneş gözlüğü merceği üzerindeki ince metalik kaplama katmanlarıdır. Gözünüze giren görünür ışık miktarını azaltırlar. Ancak sizi UV ışınlarından tamamen koruyacaklarını varsaymayın. Çok koyu renkli camların havalı görünebileceğini ancak UV ışınlarını mutlaka daha fazla engellemediklerini unutmayın.



Güneş gözlüğünün darbe koruma özelliklerini değerlendirin

Hiçbir mercek gerçekten kırılmaz olmasa da plastik merceklerin kırılma olasılığı cam merceklere göre daha azdır. Reçetesiz güneş gözlüğü camlarının çoğu, özellikle de spor için üretilen polikarbonat plastik güneş gözlükleri bir tür plastikten yapılır ancak kaplanmamışlarsa kolayca çizilirler. Polikarbonat lensler normalde çizilmeye karşı dayanıklı bir kaplamayla gelir.


Güneş gözlüğünün pahalı olması koruyuculuğunu garanti etmez

Güneş gözlüklerinin güvenli ve etkili olması için pahalı olması gerekmez. Yüzde 100 UV engelleyici olarak etiketlenen eczane güneş gözlükleri, korumasız tasarım güneş gözlüklerinden daha iyi bir seçim olabilir. Markalı güneş gözlüğü modellerini tercih etseniz de öncelikle bakmanız gereken, yüzde 100 UV korumasına sahip olmasıyla ilgili güvenilir bilgilerdir. Güneş gözlüğü seçmenin incelikleri için bu yazıya da bakabilirsiniz.


Güneş gözlüğü yardımcı olmadığında…

Normal güneş gözlükleri gözlerinizi belirli ışık kaynaklarından korumaz. Örneğin karlı alanlarda yaşanan ışık yansımalarında normal güneş gözlükleri yetersiz gelebilir. Bu ekstrem durumlar için özel lens filtrelerine ihtiyacınız vardır. Ayrıca güneş tutulması da dahil olmak üzere doğrudan güneşin önünde durursanız güneş gözlüğü sizi korumaz. Hiçbir şekilde güneşe doğruca bakılmamalıdır.


Bu ışık kaynaklarından herhangi birine doğru göz koruması olmadan bakmak fotokeratite neden olabilir. Fotokeratit ciddi ve ağrılı bir göz rahatsızlığıdır. Retinanıza zarar verebilir ve merkezi görüşünüzün kalıcı olarak kaybolmasına yol açabilir. Özel durumlar için göz doktorunuza uygun göz korumasını önermesini isteyin. Doğru güneş gözlüğü seçimi için uzman tavsiyelerini okuyun.


Bazı insanlar eski güneş gözlüklerinin gözlerinizi hâlâ UV ışınlarından koruyup korumadığını merak ediyor. Araştırmalar UV korumasının zamanla kaybolup kaybolmadığına yönelik bir sonuç ortaya koymadı ancak güneş gözlüklerinizi test ettirebilirsiniz. Koruma seviyesini kontrol etmek için güneş gözlüklerinizi UV ışık ölçeri olan bir optik mağazasına götürmeniz yeterlidir.


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Güneş gözlüğü seçimi yaparken burcunuzdan ilham alın!

Güneş gözlüğü, yaz stilini yansıtan en önemli aksesuarların başında geliyor. Tarzınızı yansıtan güneş gözlüğünü yüz şeklinize ya da giyim stilinize göre seçebilirsiniz. Ancak burcunuzdan da ilham alabileceğinizi biliyor muydunuz?

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İddialı koçlara renkli çerçeveler Koç burcu, genel olarak heyecanlı bir yapıya sahip. Cesur ve canlı karakteri yüzünden iddialı seçimler yapmaktan kaçınmayan koç burcu kadını için çoğu zaman kırmızı çerçeveli güneş gözlüğü önerilir. Koçlar, çocuksu ve coşkulu yanlarını öne çıkaran ve güçlü bir çizgisi olan güneş gözlüğü modelleri tercih edilebilir.
Boğa burcu için öncelik kalite Lüks ve kalite denince akla ilk önce boğa burcu geliyor. Kalite için para harcamaktan kaçmayan boğa kadınları, güneş gözlüğü seçerken lüks markalara yönelebilir. Yine de bu, bir boğanın parasını düşünmeden harcayacağı anlamına gelmez. Verdiği paranın karşılığını sonuna kadar alacağı, uzun yıllar kullanacağı bir gözlük tercih eder. Dayanıklı ve zamansız bir model seçmeye meyilli olan boğa kadınları yuvarlak çerçeveli bir gözlükleri tercih edebilir.
İkizler burcu farklı olmayı seviyor İkizler burcu genel olarak farklı olana meraklıdır. Giyim konusunda unisex tarz benimseyen ikizler kadınları, bu tercihlerini aksesuar seçimlerine de yansıtır. Farklılıklara açık olan, entelektüel kişiliklerini dışa vurmaktan kaçınmayan ikizler kadınları, herkesin rahatlıkla tercih edemeyeceği bir model olan altıgen tasarımlı güneş gözlüğü tercih edebilir.
Retro güneş gözlüğü ve yengeç Burcu Yengeçler trendleri körü körüne takip etmez, aksine kendine yakışanı arar ve bulur. Bulduğu modelin yıllar öncesine ait olmasını önemsemez. Retro ve vintage aşığı olan yengeç burcu kadının gözlük seçimi her zaman belli bir döneme vurgu yapan modellerdir. Hatıralara da önem verdiği için gözlüklerinin gerçek bir vintage gözlükmüş gibi bir izlenim yaratmasını ister.
Aslan burcu için öncelik gösterişli olması Bir aslan burcu kadınının normal bir gözlük seçeceğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Tabii ki, klasik ya da sade gözlükleri de olabilir ama onun bir aslan kadını olduğunu gösteren, seçtiği gösterişli ve ihtişamlı modellerdir.
Başak burcunun tercihi zamansız gözlüklerden yana Başak burcu mükemmeliyetçiliği ile bilinir. "Modası geçmeyen, kalitesi tartışılmayan hem minimal hem de şık olan, zamansız bir gözlük modelini kim tercih eder?" diye sorsak birçoğumuzun cevabı "Başak!" olur. Başak kadınının için önceliği, sade ve gösterişsiz bir gözlük seçmektir. Ama bunu yaparken detaylarındaki şıklıkla kalbini fethedecek modeller arar.
Renkli camlar Terazi burcu için biçilmiş kaftan Göze batmadan dikkat çekmeyi seven zarif terazi kadını için en doğru güneş gözlüğü seçimi ,gözlük camlarından gözlerini gösteren açık tonlardaki modellerdir. Tam yuvarlak bir model yerine, burun hizasından sonra oval bir hal alan çerçeveli gözlükler onun estetik bakış açısını vurgular. Camı birkaç renkten oluşan güneş gözlükleri, kararsız doğası yüzünden seçim yapmakta zorlanan terazilerin işini fazlasıyla kolaylaştırır.
Akrep burcu siyahın asaletinden vazgeçmez Akrep kadını gözlük seçimi yaparken renkli seçimler yerine tutkunun renklerinden olan siyaha yönelir hep. Bunun nedenlerinden bir tanesi siyahın asaleti, diğeri ise siyah gözlüklerin kişiye kattığı gizemdir. Yuvarlak çerçeveli güneş gözlükleri onun için yumuşak bir seçim olacağından, akrep kadını keskin çizgileri olan modelleri tercih eder.
Nerede orijinallik, orada yay burcu Yay burcu kadını, göçebe bir ruha sahiptir ve seyahat etmeyi çok sever. Güneş gözlüğü seçiminde de gezgin ve maceracı yönünü tamamlayan tasarımlara yönelir. Yay burcu kadını için gideceği rotayı yazan bir güneş gözlüğü olsa çok havalı olmaz mı? Emin olun böyle bir gözlüğün var olduğunu bilen yay burcu ona sahip olmak için elinden geleni yapabilir. Üstelik bir de gideceği şehir ile bağlantılı bir şarkının ismi güneş gözlüğünde varsa ne çerçevenin ne de gözlüğün cam renginin, hatta yüze olan uyumun önemi kalır... O, büyük resmi görerek çekeceği resimlerde ne kadar orijinal görüneceğine odaklanır.
Modası hiç geçmeyen güneş gözlüğü seçimiyle oğlak burcu Oğlak burcu kadınının klasik tutkusu her zaman vardır. Klasik seçimler yapmasının nedeni, her zaman prestijli ve karizmatik görünmek istemesidir. Hayata gerçekçi gözlerle bakan oğlak kadının gözlük seçiminde en yeni trendler yerine, saygın bir duruşa sahip olan güneş gözlüklerini görürüz, en çok da modası hiç geçmeyenleri.
Farklı ve dikkat çekici güneş gözlükleri, kovalar için Kova burcu, her durumda farklı olmayı seven ve bunun için çabalayan bir burçtur. Bu nedenle kova burcu kadını güneş gözlüğü seçimi yaparken cam renginden önce şekline bakar. Çerçevesi ile dikkat çeken, havalı güneş gözlükleri farklılıkları seven kova burcu kadınlarının ilk tercihleri arasında yer alır.
Romantizm, balık burcunun doğasında var Yaratıcı ve zarif balık burcu kadını güneş gözlüğünü seçerken romantik renklerden vazgeçemez. Onun için en harika renkler gün batımındaki gökyüzü ile denizin buluştuğu pembe, mor ve mavidir. Bu tonlarda bir güneş gözlüğü balık burcu kadını için en doğru seçim olacaktır. Hayalperestliğini ise yuvarlak çerçeveli gözlüklerle vurgulayabilir. Gözlüğünün boyutu ise yüzünün şeklinden ne büyük ne de küçük olmalıdır. İçerik: Moyra

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