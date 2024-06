Güneş gözlüğü kullanımı

Retro güneş gözlüğü ve yengeç Burcu Yengeçler trendleri körü körüne takip etmez, aksine kendine yakışanı arar ve bulur. Bulduğu modelin yıllar öncesine ait olmasını önemsemez. Retro ve vintage aşığı olan yengeç burcu kadının gözlük seçimi her zaman belli bir döneme vurgu yapan modellerdir. Hatıralara da önem verdiği için gözlüklerinin gerçek bir vintage gözlükmüş gibi bir izlenim yaratmasını ister.

Renkli camlar Terazi burcu için biçilmiş kaftan Göze batmadan dikkat çekmeyi seven zarif terazi kadını için en doğru güneş gözlüğü seçimi ,gözlük camlarından gözlerini gösteren açık tonlardaki modellerdir. Tam yuvarlak bir model yerine, burun hizasından sonra oval bir hal alan çerçeveli gözlükler onun estetik bakış açısını vurgular. Camı birkaç renkten oluşan güneş gözlükleri, kararsız doğası yüzünden seçim yapmakta zorlanan terazilerin işini fazlasıyla kolaylaştırır.

Modası hiç geçmeyen güneş gözlüğü seçimiyle oğlak burcu Oğlak burcu kadınının klasik tutkusu her zaman vardır. Klasik seçimler yapmasının nedeni, her zaman prestijli ve karizmatik görünmek istemesidir. Hayata gerçekçi gözlerle bakan oğlak kadının gözlük seçiminde en yeni trendler yerine, saygın bir duruşa sahip olan güneş gözlüklerini görürüz, en çok da modası hiç geçmeyenleri.

Farklı ve dikkat çekici güneş gözlükleri, kovalar için Kova burcu, her durumda farklı olmayı seven ve bunun için çabalayan bir burçtur. Bu nedenle kova burcu kadını güneş gözlüğü seçimi yaparken cam renginden önce şekline bakar. Çerçevesi ile dikkat çeken, havalı güneş gözlükleri farklılıkları seven kova burcu kadınlarının ilk tercihleri arasında yer alır.