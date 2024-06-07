Güneş gözlüğü kullanımı

Güneş gözlükleri birer moda aksesuarları olmaktan çok daha fazlasıdır. Gözlerinizi güneşin ürettiği radyasyon enerjisi olan ultraviyole (UV) ışınlarından korurlar. UV ışınları gözün yüzey dokularına, korneaya ve lense zarar verir. UVA ve UVB ışınlarının yarattığı hasar katarakta, makula dejenerasyonuna ve görmeyi engelleyen diğer göz rahatsızlıklarına yol açabilir. Amerikan Oftalmoloji Derneği, güneş gözlüğü nasıl seçilir? sorusu için bu önerileri sıralıyor.

Güneş gözlüklerinde UV koruma özelliği %100 olmalıdır

Güneş gözlüğü satın alırken, tüm UV ışınlarına karşı yüzde 100 UV koruması sağladıklarını belirten bir etiket veya çıkartma bulunduğundan emin olun. Bazı etiketlerde “400 nm'ye kadar UV emilimi” yazar. Bu yüzde 100 UV emilimiyle aynı şeydir. Güneş gözlüğü herkesin ihtiyacı olan bir aksesuardır. Uzmanlar, iki yaşından itibaren güneş gözlüğü öneriyor.

Daha koyu güneş gözlükleri her zaman daha fazla UV koruması anlamına gelmez

Güneş gözlüğü ararken, camın rengi ne kadar koyu olursa gözleriniz için o kadar güvenli olacağını düşünmeyin. Yalnızca %100 UV korumalı güneş gözlükleri ihtiyacınız olan güvenliği sağlar.

Polarize lensler parlamayı azaltır ancak UV ışınlarını engellemez

Polarize lensler, su veya yol gibi yansıtıcı yüzeylerden yansıyan parlamayı azaltı ancak polarizasyonun kendisi UV koruması sağlamaz. Bu lensler araba kullanmak, tekneyle gezmek veya açıkhavada spor yapmak gibi belirli aktiviteler için daha iyi bir görme deneyimi sağlar. Polarize lensler UV engelleyici bir maddeyle yapılabilir. Maksimum UV koruması sağladıklarından emin olmak için polarize güneş gözlüklerinin etiketini kontrol edin. Güneş gözlükleri, tüm özelliklerinin yanı sıra UV koruma özelliğine de sahip olmalıdır.

Güneş gözlüğü alırken lens kalitesini kontrol edin

Güneş gözlükleri, gözlerinizi güneşin zararlarından korumak için mümkün olan en büyük lenslere sahip olmalıdır. UV ışınlarının yandan girmesini sınırlamak için büyük boyutlu veya etrafı saran tarzda güneş gözlükleri tercih etmeniz uygun olur.

UV koruması için lens rengi önemli değildir

Renkli camlı (kehribar veya gri gibi) güneş gözlükleri güneşi daha fazla engellemez. Ancak kahverengi veya gül rengi bir mercek daha fazla kontrast sağlayabilir. Açıkhava sporlarıyla uğraşan sporcular genellikle bu ekstra kontrastı faydalı bulmaktadır. Ayna kaplamalar, sıradan bir güneş gözlüğü merceği üzerindeki ince metalik kaplama katmanlarıdır. Gözünüze giren görünür ışık miktarını azaltırlar. Ancak sizi UV ışınlarından tamamen koruyacaklarını varsaymayın. Çok koyu renkli camların havalı görünebileceğini ancak UV ışınlarını mutlaka daha fazla engellemediklerini unutmayın.

Güneş gözlüğünün darbe koruma özelliklerini değerlendirin

Hiçbir mercek gerçekten kırılmaz olmasa da plastik merceklerin kırılma olasılığı cam merceklere göre daha azdır. Reçetesiz güneş gözlüğü camlarının çoğu, özellikle de spor için üretilen polikarbonat plastik güneş gözlükleri bir tür plastikten yapılır ancak kaplanmamışlarsa kolayca çizilirler. Polikarbonat lensler normalde çizilmeye karşı dayanıklı bir kaplamayla gelir.

Güneş gözlüğünün pahalı olması koruyuculuğunu garanti etmez

Güneş gözlüklerinin güvenli ve etkili olması için pahalı olması gerekmez. Yüzde 100 UV engelleyici olarak etiketlenen eczane güneş gözlükleri, korumasız tasarım güneş gözlüklerinden daha iyi bir seçim olabilir. Markalı güneş gözlüğü modellerini tercih etseniz de öncelikle bakmanız gereken, yüzde 100 UV korumasına sahip olmasıyla ilgili güvenilir bilgilerdir. Güneş gözlüğü seçmenin incelikleri için bu yazıya da bakabilirsiniz.

Güneş gözlüğü yardımcı olmadığında…

Normal güneş gözlükleri gözlerinizi belirli ışık kaynaklarından korumaz. Örneğin karlı alanlarda yaşanan ışık yansımalarında normal güneş gözlükleri yetersiz gelebilir. Bu ekstrem durumlar için özel lens filtrelerine ihtiyacınız vardır. Ayrıca güneş tutulması da dahil olmak üzere doğrudan güneşin önünde durursanız güneş gözlüğü sizi korumaz. Hiçbir şekilde güneşe doğruca bakılmamalıdır.

Bu ışık kaynaklarından herhangi birine doğru göz koruması olmadan bakmak fotokeratite neden olabilir. Fotokeratit ciddi ve ağrılı bir göz rahatsızlığıdır. Retinanıza zarar verebilir ve merkezi görüşünüzün kalıcı olarak kaybolmasına yol açabilir. Özel durumlar için göz doktorunuza uygun göz korumasını önermesini isteyin. Doğru güneş gözlüğü seçimi için uzman tavsiyelerini okuyun.

Bazı insanlar eski güneş gözlüklerinin gözlerinizi hâlâ UV ışınlarından koruyup korumadığını merak ediyor. Araştırmalar UV korumasının zamanla kaybolup kaybolmadığına yönelik bir sonuç ortaya koymadı ancak güneş gözlüklerinizi test ettirebilirsiniz. Koruma seviyesini kontrol etmek için güneş gözlüklerinizi UV ışık ölçeri olan bir optik mağazasına götürmeniz yeterlidir.