"Nehir"ler bize ne öğretir?

Bazen tomurcuklanmış bir çiçek, bazen yağan bir yağmur, bazen yapraklarını dökmüş bir ağaç bazense akan bir nehir... Doğa bize her zaman bir şeyler öğretir. İşte akan bir nehirden çıkarabileceğimiz bazı dersler...

"Nehir"ler bize ne öğretir?
Yaşam
Giriş: 08 Haziran 2025 23:13 Güncelleme: 09 Haziran 2025 00:10
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Nehirler suyun akıp gittiği doğal oluşumlar olmasının yanı sıra çıkarılacak pek çok hayat dersini de bünyesinde taşır. Onların akışı, sabrı, bazen asiliği, yön değiştirmesi ama en nihayetinde doğayla olan uyumu; insana bazı derin mesajlar taşır… İşte o mesajlardan bazıları…


Zorluklar hep vardır

Nehir, önüne çıkan taşlara ya da engellere aldırmaz, bir yolunu bulur ve akmaya devam eder. Bazen bunu usul usul yapar bazen büyük bir hızla o nedenle bilinmelidir ki zorluk hep vardır ancak önemli olan her koşulda ilerleyebilmektir.


Bazen yollar değişir, bu vazgeçmek değildir

Nehirlerin katı bir yolu yoktur ancak ulaşacağı net bir hedefi vardır. Nehirler, denize, göle veya başka bir nehre akar ve bu yoldan karşısına dağ bile çıksa dönmez, yönünü değiştirir ancak hedefine mutlaka varır. Yani yöntemlerin değiştirilmesi hedefi değiştirmez.


Derinlik bazen sessizlik gerektirir

Bazı nehirler sessizce akar ama derin ve güçlüdür. Gürültü yapmaz ama etkisi büyüktür. Bilinmelidir ki derinlik, sessizliğin içinde büyür.


Birliktelik gücü beraberinde getirir

Birleşen nehirler daha gür akar. Daha gürleşen nehirler daha büyük bir güce sahip olur. Hedefine daha hızlı ve kararlı bir şekilde ulaşır. İşte tam da bu nedenle iş birliği, dayanışma ve birlik ruhu kişiyi daha güçlü yapar.


Yıkmaz, hayat verir

Nehir, geçtiği yerlere hayat verir ama zorlamaz, yıkmaz, uyum gösterir. Nehirler bize bir yerden, hayattan geçerken oraya bir şeyler katmanın ne denli önemli olduğunun en belirgin örneğidir. Nehir, geçtiği yerlere bereket getirir, canlılık sunar o nedenle dokunduğunuz her yere değer katmak çok önemlidir.


Akmayı bilir

Bir nehir yatağında akmayı bilir… Nehirler bize gösteriyor ki hayat bir yolculuktur. Bazen sakin, bazen coşkulu, bazen dolambaçlı ama her zaman ilerleyen bir yolculuk... Önemli olan akmayı bilmektir bazen bir nehir yatağında bazense bir hayatta, zamanda, yolculukta…


"Duran su kirlenir"
"Duran su kirlenir"


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