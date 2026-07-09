Tavuk göğsünü pişirirken yumuşak kalmasını sağlayan gizli teknik

Yaz aylarında ızgara, sote, güveç derken tavuk göğsü bolca pişiyor. Sonuç da çoğunlukla benzer oluyor: Tavuğun dışı kurur, içi liflenir ve çiğnemesi zorlaşır. Peki aynı parça lokantada neden yumuşacık geliyor? Arkasında tek bir hazırlık adımı var. Çin lokantalarının sote için kullandığı bu yönteme velveting deniyor. Adı kulağa yabancı gelse de mantığı basit. Evde de birebir işe yarıyor!

Aradaki farkı yaratan şey, tavuğun pişmeden önce nasıl hazırlandığı. Tavuk göğsü yağsız bir et olduğu için yüksek ısıda suyunu hızla kaybediyor. Lifleri sıkışıyor, birkaç dakika fazla kalınca kuruyup sertleşiyor. Çoğu kişi çiğ kalmasın diye tavuğu fazladan tavada tutuyor, oysa asıl kuruma tam da o birkaç fazla dakikada oluyor. Lokantaların çoğu tavuğu doğrudan tavaya atmaz, önce kısa bir marinasyondan geçirir. Aslında yeni bir buluş da değil, Çin lokantalarında onlarca yıldır uygulanan bir adım. Evde en çok atlanan yer de burası: Nişasta, su ve yirmi dakikalık bekleme…

İhtiyacınız olan malzemeler şöyle:

2-3 yemek kaşığı su

2 çay kaşığı mısır nişastası

2 çay kaşığı sıvı yağ

İsteğe bağlı 2 çay kaşığı soya sosu

Bazı tariflerde geçen yumurta akına burada gerek yok, dört malzeme işi görüyor. Tavuğu bu karışımla yoğurun ve suyunu tamamen çekene kadar bekletin. On beş, yirmi dakika çoğu zaman yeter, acele etmenize gerek yok. Buradan sonra iki yol var. Ya tavuğu kızgın yağda yüksek ısıda birkaç saniye mühürleyip soteye devam edersiniz, ya da kaynayan suya atıp rengi dönene kadar haşladıktan sonra soteye alırsınız.

Nişastanız yoksa başka bir seçenek daha var. Kabartma tozu da benzer işi görüyor: 250 gram tavuğa çay kaşığının dörtte üçü kadar ekleyip yirmi otuz dakika bekletmek yeterli. Bir saati geçirmeyin, fazlası dokuyu bozar. Nişasta ve su birlikte tavuğun yüzeyinde ince, jölemsi bir tabaka oluşturuyor. Tava kızınca bu tabaka etten önce pişiyor ve tavuğu bir zar gibi sarıyor. Böylece tavuğun kendi suyu içeride kalıyor, dışarı buharlaşamıyor. Ortaya dışı hafif kızarmış, içi sulu kalmış bir et çıkıyor. Kabartma tozu ise başka bir yoldan çalışıyor. Etin yüzeyindeki asit dengesini değiştirerek protein liflerinin sıkı sıkı kenetlenmesini zorlaştırıyor, böylece pişerken daha az büzülüyor.

Aynı numara güveçte de kavurmada da işe yarıyor

Teknik Çin soteleri için anlatılıyor ama Türk mutfağındaki pek çok tavuklu yemeğe olduğu gibi uyuyor. Tavuklu güveçte eti fırına vermeden önce nişastayla bekletirseniz, uzun pişmede bile kurumadan çıkıyor. Biberli soğanlı tavuk sotede ve pilav üstü kavurmada da aynısı geçerli. Özellikle göğüs etini tercih edenler için fark büyük olacaktır…

Referanslar

Kaitlin Leung. “Eggplant Stir-fry with Chicken”. https://www.thewoksoflife.com/eggplant-stir-fry-chicken/ (28.06.2026).