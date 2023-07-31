Meme kanserine karşı elektronik sütyen!

Amerika'daki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) görev yapan Türk bilim insanı Canan Dağdeviren ve ekibi, meme kanserini daha erken tespit edebilen bir sütyen tasarladı.

Hakemli “Science Advances” dergisinde yayımlanan çalışmanın kıdemli yazarının MIT Medya Laboratuvarı’nda doçent olan Türk bilim insanı Canan Dağdeviren olduğu bildirildi. Dağdeviren bu proje için ilhamını, 49 yaşında ileri evre meme kanseri teşhisi konulan ve 6 ay sonra hayatını kaybeden teyzesi Fatma Çalışkanoğlu’ndan aldığını söyledi.

Canan Dağdeviren Instagram hesabından: "6 yıldır üzerinde çalıştığımız elektronik sütyen projesi tamamlandı ve geçtigimiz Cuma günü tüm dünyaya duyuruldu. Bu sütyen, herhangi bir operatore gerek duyulmaksızın tüm memenin ultrason filmini birkaç saniye içinde çekiyor ve meme kanserini erken teşhis için kullanılıyor. 9 yıl önce Fatma Teyzem periyodik olarak kontrol altında olmasına rağmen, meme kanserine yakalandı ve sadece 6 ay hayata tutunabildi. Bu çalışmayı, Fatma Teyzem son 12 gününü yaşarken hasta yatagğında birlikte hayal edip tasarlamıştık (3. fotoda paylaştım) ve artık hayalin ötesine geçip milyonlarca kadının hayatına dokunabilecek. Bu aleti tüm kadınlara ithaf ediyorum; yalnız değilsiniz" notu ile paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Canan Dagdeviren Mercan (@canandagdeviren)'in paylaştığı bir gönderi

Canan Dağdeviren kimdir?

1985 İstanbul doğumlu olan Dr. Canan Dağdeviren, Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği’nden 2007 yılında mezun olduktan sonra, 2009 yılında Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programında yüksek lisans derecesi aldı. University of Illinois’da (ABD) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nde 2014 yılında doktora derecesine sahip oldu. Doktora süresince fizik, elektronik, kimya, malzeme, mekanik ve tıp alanlarının kapsamına giren esnek ve katlanabilir, vücut içine ve deri üstüne giyilebilir elektronik aletler üzerine çalışmalar yaptı.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Media Lab’da çalışmalarını sürdürmeye devam eden Dr. Dağdeviren’in Harvard Üniversitesi’nde ise genç akademi üyeliği bulunmaktadır. Farklı disiplinleri buluşturan icatlarıyla daha 30 yaşına gelmeden medikal teknoloji alanında dünyada önemli bir isim olarak gösterilmeye başlanan Dr. Dağdeviren, 18 Eylül 2019 tarihinden bu yana Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliğini sürdürmektedir.