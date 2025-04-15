Canan Dağdeviren’in buluşu uzaya gönderildi

Prof. Dr. Canan Dağdeviren’in meme kanserini erken teşhis etmeye yönelik geliştirdiği giyilebilir ultrason cihazı, uzay araştırmalarında kullanılmak üzere uzaya gönderildi.

Canan Dağdeviren’in buluşu uzaya gönderildi
Yaşam
Giriş: 15 Nisan 2025 12:00 Güncelleme: 15 Nisan 2025 14:45
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Jeff Bezos’un sahibi olduğu Blue Origin şirketinin New Shepard aracı dün tarihi bir yolculuğa aracılık etti. ABD’li şarkıcı Katy Perry, eski gazeteci Lauren Sanchez, gazeteci Gayle King, eski NASA rokat bilimcisi Aisha Bowe, bilim insanı Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn’den oluşan tamamı kadın ekip Teksas’tan uzaya çıktı ve geri döndü.


Türk bilim insanı Prof. Dr. Canan Dağdeviren’in meme kanserini erken teşhis etmeye yönelik geliştirdiği giyilebilir ultrason cihazı, uzay araştırmalarında kullanılmak üzere dün ekip ile birlikte uzaya gönderildi. Bu yenilikçi teknoloji, astronotların sağlık takibinde devrim yaratmayı hedefliyor.​


Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Media Lab'de görev yapan Dağdeviren ve ekibi tarafından geliştirilen bu cihaz, sütyen içine yerleştirilebilen esnek bir ultrason tarayıcısı olarak tasarlandı. Cihaz, meme dokusunun farklı açılardan yüksek çözünürlüklü görüntülerini elde edebiliyor ve bu sayede meme kanserinin erken teşhisinde önemli bir rol oynuyor. Dağdeviren, bu projenin ilham kaynağının, düzenli taramalara rağmen geç teşhis konulan ve kısa süre sonra hayatını kaybeden teyzesi Fatma Çalışkanoğlu olduğunu belirtti. Bu kişisel deneyim, cihazın geliştirilmesinde önemli bir motivasyon kaynağı oldu. ​


Dağdeviren, ultrason cihazını uzaya çıkan ekiple beraber gönderdiğini X hesabından duyurdu.




Uzaya gönderilen bu cihaz, astronotların uzun süreli görevlerde sağlık durumlarının izlenmesinde kullanılacak. Yerçekimsiz ortamın vücut üzerindeki etkilerini takip etmek ve olası sağlık sorunlarını erken teşhis etmek amacıyla bu tür giyilebilir teknolojiler büyük önem taşıyor.​ Canan Dağdeviren’in bu başarısı, Türk bilim dünyasında büyük bir gurur kaynağı oldu ve genç araştırmacılara ilham vermeye devam ediyor.





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